Zgrešeni 19. strel odnesel zmagovalne stopničke

Na zasledovalni tekmi svetovnega pokala v nemškem Oberhofu za bitalonce so Norvežani sicer premešali svoje uvrstitve, vnovič pa zasedli vse stopničke na zmagovalnem odru. Najboljši slovenski tekmovalec Jakov Fak je bil šesti, na zadnjem streljanju pa se je spogledoval celo s stopničkami. Fak je tekmo začel kot 12. s sprinta, a s strelsko ničlo stalno napredoval. Ko so na zadnjem streljanju morali prav vsi njegovi tekmeci vsaj enkrat v kazenski krog, bi se z ničlo lahko boril za stopničke, prve po olimpijski kolajni v Pjongčangu, a je zgrešil 19. strel. S strelišča je šel kot peti, izgubil pa dvoboj z Italijanom Lukasom Hoferjem.



Norvežani so vnovič po mili volji obvladovali tekmo. Brata Johannes Thingnes in Tarjei Bø, Johannes Dale in Sturla Holm Lægreid so v prvi polovici obvladovali položaj, ogrožal jih je le Hofer na petem mestu. Na prvem streljanju stoje pa je Johannes Thingnes Bø po štirih kazenskih krogih izpadel iz tega boja. Spredaj sta ostala Tarjei Bø in Dale, Lægreid pa se je otresel Hoferja, ki je prav tako zavil v kazenski krog. Na peto mesto se je prebil Fak.

Četrto trojno slavje Norveške

Na zadnjem streljanju pa prava drama. Vodilni Tarjei Bøje zgrešil trikrat, Dale dvakrat in ko je bil nenatančen še Lægreid in za njim Hofer, bi se Fak z ničlo lahko vključil v boj za stopničke. Žal je tudi najboljši slovenski biatlonec moral enkrat v kazenski krog in bil na koncu šesti, potem ko je napake tekmecev kaznoval Francoz Fabien Claude, ki se je zavihtel na četrto mesto.

v ospredju je Lægreid v dvoboju 23-letnih Norvežanov odbil vse poskuse Daleja in slavil četrto zmago v sezoni, Tarjei Bø je neoviran zasedel tretje mesto in poskrbel za četrto trojno slavje Norvežanov v zimi 2020/21.



Vodstvo v svetovnem pokalu pa je obdržal Johannes Thingnes Bø, ki je pokazal, kako močan je v smučini. Kljub sedmim kazenskim krogom je na koncu zasedel osmo mesto in zasledovalno skupino v zadnjih metrih pripeljal skoraj do Jakova Faka.

Drugi slovenski predstavnik Miha Dovžan je zgrešil tri strele in zasedel 53. mesto. V nedeljo bo Oberhof gostil še tekmi mešanih parov in mešanih štafet.

