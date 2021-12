Zlata sova mežika tudi Slovenkam

Horuk, tudi s skakalnimi dilcami, v novo leto! Smučarke skakalke bodo v petek ob 16.30 na Ljubnem ob Savinji opravile uvodno preizkušnjo premierne silvestrske turneje za dekleta. V soboto bo še druga (16.00), pred tem bodo zanjo ob 10.45 kvalifikacije. S tekmovalnega vidika torej ne bo dolgčas. Skupna zmagovalka obeh tekem bo prejela 10.000 švicarskih frankov nagrade, od ljubenskih prirediteljev pa še kip zlate sove, na moški novoletni turneji denimo najboljši dobi zlatega orla. Kot pravijo slovenski organizatorji je sova neustrašna, spretna, tiha, nežna, fotogenična in simpatična letalka. Ljubenska zlata sova, res je privlačna z razprtimi perutmi, pa je tudi vredna več kot 10 tisočakov evrov!

V četrtek so dekleta letela v kvalifikacijah za petkovo tekmo, najboljša pa je bila vodilna v svetovnem pokalu, Avstrijka Marita Kramer. Kar enajst Slovenk od dvanajstih se je uvrstilo na uvodno preizkušnjo. Za Kramerjevo sta kvalifikacije končali Ema Klinec kot druga in Urša Bogataj kot tretja. Sedemindvajsetletna Špela Rogelj, napovedala je slovo od tekem na Ljubnem, je bila 6., Nika Križnar 8., Nika Prevc si je priskočila 11. mesto, Jerneja Brecl 18., Katra Komar je vpisala 39. stopničko, Jerneja Repinc Zupančič 41., Maja Vtič 42., Lara Logar je četrtkovo pozno popoldne končala na 45. mestu, Nika Vetrih na 49. Tinkara Komar se z 61. dosežkom ni uvrstila na uvodno tekmo.

»Že od prvega skoka na uradnem treningu sem se dobro počutila, to sem nato le še stopnjevala in sledila trenerjevim napotkom. Poleg je bilo še nekaj tekmovalnega zagona in vse doseženo je rezultat tega,« je po kvalifikacijah povedala Ema Klinec. »Zadovoljna sem. Vem, da glede kakovosti mojega doskoka, v primeru, če skočim tako daleč, nimam kakšnih velikih možnosti za nekaj posebnega, a s samimi tokratnimi skoki sem zadovoljna,« je svoj dosežek ocenila Urša Bogataj. »Resnično sem vesela dobrega skoka, konec koncev, to je tisto, kar tudi šteje,« je dodala Špela Rogelj.

Zlata sova čaka najboljšo na silvestrski turneji. FOTO: Jure Makovec

Premagati Avstrijke

Glavni trener slovenskih skakalnih deklet Zoran Zupančič pa je vse videno ob strani skakalnice pod Rajhovko pospremil z naslednjimi besedami: »Glede na zadnjo tekmo v Ramsauu smo storili korak naprej, bliže smo želeni ravni. Čas je, da nam vsaj ekipno uspe takšen rezultat, ki bi nam omogočil, da bomo boljši od Avstrijk. To je moja želja, svojo željo pa ima seveda tudi vsaka od deklet. Urša Bogataj napada svojo prvo posamično zmago v svetovnem pokalu, Nika Križnar svoje prve letošnje stopničke, a Ema Klinec in druge pri vsem verjetno ne bodo kar pustile, da bi bile ob strani. Vzdušje je resnično tekmovalno.«

Današnja preizkušnja bo sicer postregla z novostjo, fantje se za novo leto že tako bodejo, zdaj se bodo tudi dekleta. V prvi seriji pod umetno svetlobo na Ljubnem, osvetlitev za večerne tekme je letošnja pridobitev na prizorišču ob Savinji, bodo namreč nastopile v parih na izpadanje. V enem od treh slovenskih dvobojev se bosta pomerili Klinčeva in Vetrihova, ob njiju tudi Rogljeva in Logarjeva ter Komarjeva in Prevčeva, članica znamenite skakalne družine Prevc. Bogatajevo za preboj v finalno serijo čaka dvoboj z Japonko Haruko Ivaso, Križnarjevo s Čehinjo Klaro Ulrichovo, Breclovo s Kitajko Qingyue Peng, Repinc Zupančičevo z Avstrijko Liso Eder in 33-letno Vtičevo z avstrijsko veteranko, 38-letno Danielo Iraschko-Stolz.

V kvalifikacijah je bila sicer po metrih najdaljša Urša Bogataj (92,5), Špela Rogelj je pristala pri 92, Kramerjeva je zmogla 91,5, Ema Klinec pa 91 m. Omeniti velja tudi 89 metra dolg skok Nike Prevc. Že velja, da je Marita Kramer, zdaj Avstrijka, rojena pa na Nizozemskem, največja favoritinja za skupno zmago na Ljubnem. V skupnem seštevku svetovnega pokala ima veliko prednost (630 točk) pred drugouvrščeno Nemko Katharino Althaus (461), tretja je Urša Bogataj (395), dobila je tudi pet od sedmih posamičnih tekem v letošnji zimi, nazadnje štiri zaporedne. A gotovo je, da bodo na Ljubnem svojo besedo imele tudi Slovenke.