Zmaga ostala doma, Hadalin navdušil s tretjim dosežkom finala

Rezultati slaloma v Chamonixu:

1. Noel (Fra) 1:38,58, 2. Zenhäusern (Švi) + 0,16, 3. Schwarz (Avs) 0,19, 4. Ärni (Švi) 0,47, 5. Matt (Avs) 0,63, 12. Hadalin 1,31, 53. Marovt, 54. Dvornik (vsi Slo).

Vrstni red v svetovnem pokalu – slalom (8/11):

1. Schwarz (Avs) 549, 2. Foss-Solevaag (Nor) 387, 3. Noel (Fra) 373, 4. Zenhäusern (Švi) 363, 5. Feller (Avs) 324 ... 23. Hadalin (Slo) 99.

Na prvem od dveh slalomov za svetovni pokal v Chamonixu je zmago požel. Francoskemu alpskemu smučarju sta družbo na odru za najboljše delala drugouvrščeni Švicar(+ 0,16) in tretjeuvrščeni Avstrijec(+ 0,19).Solidno je nastopil tudi, ki je zasedel dvanajsto mesto, kar je njegova najboljša uvrstitev v tej sezoni. Od Noela ga je na koncu ločilo 1,31 sekunde. Po prvem »polčasu« je 25-letni Vrhničan držal 21. mesto, na drugi progi pa je s tretjim dosežkom finala pridobil kar devet mest.»Na prvi progi sem sicer začel odločno, potem pa nisem smučal čisto in nisem dobil prave hitrosti v srednjem delu. Nisem bil najbolj zadovoljen, a to je pomenilo dobro številko za drugo progo. Napadel sem na polno, izkoristil razmere, odsmučal dosti solidno in rezultat je temu primeren. Jutri bom poskušal to ponoviti oziroma izboljšati, kar je bil tokrat slabo,« je sporočil Hadalin.Od Slovencev sta nastopila tudiin, ki se nista prebila v finale. Na prvi progi sta z zaostankom 4,04 oziroma 4,33 sekunde za takrat vodilnim Schwarzem med 69 tekmovalci iz dvajsetih držav pristala na 53. oziroma 54. mestu.Chamonix bo jutri gostil še drugi slalom, prva vožnja se bo začela ob 9.30, finalna pa ob 12.30.