Zmaji strli odpor vodilne zasedbe v razširjenem avstrijskem prvenstvu

Hokejisti Olimpije so v današnjem derbiju razširjenega avstrijskega prvenstva gostili vodilno zasedbo Graz 99ers in se veselili zmage s 4:2 (0:0, 1:1, 3:1). S tem uspehom so se Ljubljančani na lestvici povzpeli na tretje mesto.

Potem ko se je uvodna tretjina razpletla brez golov, so v drugi gledalci v dvorani Tivoli videli dva gola. Goste je v 26. minuti v vodstvo popeljal Lukas Haudum, na 1:1 pa je ob številčni premoči dobrih dvanajst minut pozneje izenačil Marcel Mahkovec.

Zadnjo tretjino so bolje odprli zmaji, ki so se z golom Mihe Beričiča v 47. minuti prišli do prednosti z 2:1. Toda veselje domačih navijačev ni trajalo dolgo, saj je pičlih 44 sekund pozneje izid poravnal Američan Casey Bailey. Dobre štiri minute pred konec tekme je za navdušenje na tribunah z drugim zadetkom na dvoboju znova poskrbel Mahkovec, zmago Olimpije pa je tik pred iztekom časa z strelom v prazna vrata potrdil Žiga Pance.

Zmaji so se požrtvovalno borili za vsak plošček. FOTO: Blaž Samec/Delo

Naslednjo tekmo v ICEHL bodo Ljubljančani odigrali v petek (19.15), ko bodo gostovali pri igralcih kluba Steinbach Black Wings Linz.