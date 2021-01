Znova se uči iti prek sebe

Ste pričakovali takšno vrnitev med elito?

Ste imeli enako poškodbo kot Ema?

2

posamični uvrstit­vi na zmagovalni oder v svetovnem pokalu ima Urša Bogataj, ki je bila tretja na Ljubnem '19 in v Oberstdorfu '19.





Kako je zdaj z vašim kolenom?



Verjetno si je bilo po tako dolgi odsotnosti težko postaviti cilje za sezono.



Zagotovo imate posebne želje tudi za tekmovanje na Ljubnem, kajne?

Fantje imajo veliko tekem, njihova sezona v primerjavi z našo, ki je – če se lahko tako izrazim – malo butasta, teče normalno.



Na napravo pod Rajhovko vas vežejo lepi spomini, navsezadnje ste si na njej predlani s tretjim mestom priskakali prve stopničke v svetovnem pokalu.

Predlani se je na Ljubnem veselila odličnega tretjega mesta. FOTO: Jože Suhadolnik



Kako visoko pa merite to pot?



Nika Križnar mi je zaupala, da jo naprava spominja na njeno domačo v Žireh. Pa vas?



Katere bodo za vas glavne favoritinje na domačem tekmovanju?

4.

mesto je pred mesecem dni zasedla na uvodni tekmi za svetovni pokal v Ramsauu.



Kaj pa od tujih skakalk? V Ramsauu je nekoliko odskočila Avstrijka Marita Kramer, vas je presenetila?



Spremljate preizkušnje moških kolegov?



Ni skrivnost, da si fantje radi krajšajo čas z igranjem računalniških igric. Kako pa se vi »zaposlite« na potovanjih?

Skupaj z reprezentančnimi kolegicami Niko Križnar, Emo Klinec in Špelo Rogelj se je Urša Bogataj (na fotografiji druga z leve) v soboto veselila zgodovinske prve ekipne zmage za Slovenijo. FOTO: Jure Makovec



Slišal sem, da s kolegicami iz reprezentance igrate nogomet.



Katera med vami je najboljša nogometašica?

Glede na to, kako se je do poškodbe razvijala moja športna pot, imam kar visoka pričakovanja. Zdi se mi, da kot športnica preprosto moram tako razmišljati.



Znano je, da izkušenejše reprezentantke na Ljubnem pripravijo svojevrsten krst novinkam. Kaj so ušpičile vam?



Letos bosta med elito debitirali Lara Logar in Nika Vetrih. Kaj pripravljate za njiju?



Obiskujete drugi letnik študija na fakulteti za šport. Kako usklajujete študijske in športne obveznosti?



Kaj še počnete, kadar imate prosti čas?

Potem ko je, 25-letna smučarska skakalka iz Briš pri Polhovem Gradcu, zaradi poškodbe desnega kolena in dolgotrajnega okrevanja izpustila skoraj celotno prejšnjo sezono, je novo, predolimpijsko zimo 2020/21, pred mesecem dni v Ramsauu odprla z zelo dobrim četrtim mestom, s katerim je presenetila vse po vrsti. Tudi sebe, kakor je priznala v pogovoru za Nedelo pred tridnevno prireditvijo za svetovni pokal na Ljubnem, kjer bo ta konec tedna prav tako med vročimi slovenskimi kandidatkami za vidnejšo uvrstitev.V intervjuju je članica ljubljanske Ilirije razkrila še, po kom se je zgledovala med rehabilitacijo, kateri skakalki sta njeni favoritinji za tekmovanje na 94-metrski napravi pod Rajhovko, spregovorila je o moških kolegih, igranju nogometa, študiju na fakulteti za šport, konjičkih ...»Če sem iskrena, sem bila res presenečena nad seboj. Ko se resneje poškoduješ, ti roji marsikaj po glavi, pred očmi imaš športnike, ki se po takšnih poškodbah preprosto izgubijo. Ko sem izvedela za svojo diagnozo, sem si za zgled vzela Emo Klinec, ki ji je uspela odlična vrnitev. Čeprav mi ni bilo lahko, sem poskušala osta(ja)ti dobre volje. Pozitivno energijo in upanje so mi dodatno vlivali trenerji in fizioterapevti, ki so se trudili z menoj, za kar sem jih zelo hvaležna. Res sem vesela, da sem se tako dobro vrnila.«»Da, obe sva imeli strgano križno vez, sem pa od fizioterapevtov slišala, da sem imela jaz še malo bolj razcefran meniskus.«»Načeloma je kar v redu, občasno pa čutim bolečine, sploh po kakšnem daljšem skoku ali čudnem pristanku. Nadejam se, da mi ne bo povzročal večjih preglavic, moram pa z njim pridno delati vaje. Malenkostne težave imam zdaj z drugim kolenom, vendar pravijo, da ni nič resnejšega. Znova se učim iti prek sebe in prek tega, zato se s tem nočem obremenjevati.«»Glede na to, kako se je do poškodbe razvijala moja športna pot, imam kar visoka pričakovanja. Zdi se mi, da kot športnica preprosto moram tako razmišljati. Seveda potem sproti vidiš, ali uresničuješ cilje ali ne, jasno mi je, da se morajo za najvišja mesta pokriti številni dejavniki, težko se izogneš tudi slabim dnevom.«»Seveda, toda vsaka preizkušnja je poglavje zase. Ker je za nami v tej sezoni komaj ena tekma, še nismo v pravem ritmu. Verjamem, da sem sposobna skočiti daleč, upam, da bom to tudi pokazala, nikoli pa ne veš, kakšne bodo razmere in okoliščine.«»Drži, spomini so res lepi. Čeprav sem pred tem na tekmah in tudi na treningih skakala dobro, še nisem računala na uvrstitev na zmagovalni oder. Kljub temu sem si jo zastavila za cilj, zato sem bila toliko bolj vesela, da sem zdržala pritisk.«»To bi raje zadržala zase. Ljubenska skakalnica je pač sila specifična. Potem ko sem na predzadnjem treningu skakala zelo v redu, je bil zadnji slabši. Prepustila se bom toku dogodkov, kar bo, pa bo.«»Meni pa je malo podobna naši v Mostecu, saj je odskočna miza prav tako kratka, v radiusu pa te malo stisne. Njen profil je malo starejši.«»Stavila bi kar nain, ki sta – kakor sem ju opazovala – v zares vrhunski formi. Upam, da nam bo uspelo poseči po najvišjih mestih.«»Niti ne. V prejšnji sezoni sem imela veliko časa za gledanje tekem po televiziji in tako sem se prepričala, da je Marita telesno in tehnično izvrstno pripravljena. Vendar glede tujih skakalk težko povem kaj več, ker v zadnjem mesecu nismo imele nobene primerjave z drugimi reprezentancami. Ne bi se čudila, če bi se zgodilo tudi kakšno presenečenje. Bomo videli, kaj bosta prinesli tekmi.«»Da, kadar imam čas. Fantje imajo veliko tekem, njihova sezona v primerjavi z našo, ki je – če se lahko tako izrazim – malo butasta, teče normalno. Moram priznati, da me jeprijetno presenetil, deluje zelo samozavestno in upam, da mu bo šlo še naprej tako dobro.«»Velikokrat se učim oziroma berem, da sem čim bolj na tekočem s snovjo. Da se mi za izpitno obdobje ne nabere preveč gradiva. Zdi se mi, da nas je kar večina takšnih, ki študiramo. Sem ter tja se rade tudi malo pohecamo.«»Da, za ogrevanje res pogosto igramo nogomet na manjšem igrišču z manjšimi goli ali pa igramo nožno odbojko čez mrežo.«»Najbolj spretna z žogo je Ema, ki ima zelo dobro nogometno tehniko. V otroštvu je, če se ne motim, trenirala tudi floorball.«»Kakšnega posebnega krsta nisem imela, sem pa morala kot najmlajša plezati po smuči na streho kombija, poleg tega sem morala delati nekatere druge stvari za reprezentančne kolegice.«»Zaradi ukrepov proti širjenju novega koronavirusa smo bile pri tem malo omejene. V škatli bosta dobili naloge, ki jih bosta morali opraviti.«»Ni preprosto. A grem iz izpita v izpit, trdno odločena, da bom študij enkrat tudi dokončala.«»Imam ga zelo malo. Kadar ga je malo več, se zelo rada povzpnem na kakšen hrib, ki jih v moji okolici ne manjka. Lahko rečem, da je to zdaj eden mojih najljubših konjičkov.«