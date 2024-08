Tudi s sejmi do novih trgov in rasti prodaje

Še do prvih dni v septembru se izvozna podjetja lahko prijavijo na prvi rok razpisa za sofinanciranje individualnih nastopov na mednarodnih sejmih v letih 2024–2028, ki ga je nedavno objavila agencija Spirit. Sejmi so za podjetja velika priložnost, ki pa jo lahko v polnosti izkoristijo samo, če se na nastop dobro pripravijo.

Spirit bo z razpisom podprl mala in srednja podjetja (MSP) pri predstavitvi izdelkov in/ali storitev na mednarodnih sejmih, s čimer želi prispevati k okrepitvi mednarodne konkurenčnosti ter k možnosti vstopa na tuje trge oziroma k povečanju sodelovanja naših malih in srednjih podjetij s tujimi partnerji. Kot pojasnjujejo, se na razpis lahko prijavijo MSP, vključno z ustrezno organiziranimi samostojnimi podjetniki in zadrugami. Skupaj 12 rokov za oddajo vlog si bo sledilo od začetka septembra letos do maja 2028, podjetja pa se prijavijo glede na to, kdaj bodo nastopila na sejmu. V tem času bo na voljo okvirno 9,563 milijona evrov, posamezna organizacija lahko pričakuje sofinanciranje največ v znesku dobrih 18.000 evrov.

Koraki do učinkovitega nastopa na sejmu

»Sejemski nastopi so odlična priložnost za preverjanje tujega trga, trendov in konkurence v posamezni industriji. Omogočajo pridobivanje novih kupcev, krepitev odnosov z obstoječimi poslovnimi strankami in povečanje prepoznavnosti podjetja,« pomen udeležbe na sejmih opisujejo na portalu Enterprise Europe Network (EEN), ki je največja poslovna podporna mreža malim in srednjim podjetjem z izvoznimi ambicijami v Evropski uniji in širše.

Je pa osnova uspeha na sejmu temeljita priprava, ki zajema izbiro ustreznega sejma, pripravo razstavnega prostora, aktivno komuniciranje z obiskovalci in negovanje poslovnih stikov po sejmu. Najprej je smiselno sejem raziskati kot obiskovalec: preveriti obstoječe razstavljavce, obiskovalce in dogajanje na sejmu, vključno z izobraževanji in poslovnimi dogodki, ki jih napoveduje organizator.

Drugi korak, svetuje EEN, je določanje ciljev, ki jih podjetje želi doseči z udeležbo, pripraviti je treba tudi vse potrebno promocijsko gradivo. Po potrebi je treba posodobiti spletno stran podjetja, s katere naj bo tudi razvidno, da je ekipa prisotna na sejmu in kje je mogoče najti razstavni prostor. Družbena omrežja so pri obveščanju lahko dobra podpora. »Priprave na udeležbo je treba začeti dovolj zgodaj,« opozarjajo.

Na sejmišču je pomembna lokacija razstavnega prostora, obiskovalce bo pritegnila kreativna postavitev z dodanimi interaktivnimi elementi, podjetje pa naj z opremo jasno sporoča, kaj ponuja. Za doseganje sejemskih ciljev je ključna aktivna, odzivna in profesionalna ekipa, ki skozi pogovore z obiskovalci zna prepoznati njihove potrebe in ponuditi rešitve. Med sejmom je pomembno tudi zbiranje kontaktov obiskovalcev, vnaprej se je smiselno dogovoriti tudi za sestanek s potencialnimi strankami.

»Izberite podjetja, s katerimi se želite sestati, in se na sestanke dobro pripravite,« svetujejo pri EEN. Priporočajo tudi organizacijo dogodkov in predstavitev izdelkov, na katere podjetje povabi obstoječe partnerje in potencialne nove stranke. Pomemben del uspešnega sejemskega nastopa je tudi nadaljnja komunikacija s tistimi, s katerimi je bilo podjetje med dogodkom v stiku. Zahvalno sporočilo, dodatne informacije o ponudbi podjetja, povabilo na dodatne sestanke in druge dogodke obiskovalce opomnijo na srečanje na sejmu. In kot sklenejo na EEN, se je na sejmih smiselno predstaviti večkrat, saj rezultati včasih morda ne bodo vidni takoj.

Prihajata še dva razpisa

Razpis za podporo nastopom na mednarodnih sejmih je objavljen na spletni strani Spirita, kjer sicer napovedujejo, da bodo predvidoma jeseni povabili podjetja še k sodelovanju na razpisu za sofinanciranje krepitve trženja znamk na tujih trgih prek tako imenovanih showroomov v tujini. S tem želijo podjetjem pomagati, da na trgu dosegajo višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov kakor pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih ravneh. Kot je navedeno v načrtu razvojnih spodbud za leto 2024, bo za to predvidoma na voljo skupaj 7,5 milijona evrov.

Do konca leta bodo v Spiritu pripravili še razpis za poslovna in razvojna partnerstva v tujini, preko katerega bodo podjetja lahko prejela skupaj 6,75 milijona evrov nepovratnih sredstev. S partnerstvi podjetja izboljšajo možnosti pri vstopu in širitvi poslovanja na tujih trgih, poudarjajo v Spiritu, k razpisu bodo povabljena partnerstva, sestavljena iz najmanj treh MSP.