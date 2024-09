Za Indijce je Slovenija predvsem evropska, ne pa majhna država

V okviru poslovne konference, ki jo medijska hiša Delo organizira v sodelovanju z GZS kot zaključni dogodek večmesečne poslovne kampanje Izvozniki 2024: Nove priložnosti in izzivi oddaljenih trgov za slovenski izvoz – kaj pa Indija? je potekala okrogla miza na temo priložnosti in izzivov indijskega trga.

V razpravo se je prek spleta vključila slovenska veleposlanica v New Delhiju, Mateja Vodeb Ghosh, v živo pa so sodelovali Namrata S. Kumar, indijska veleposlanica v Sloveniji, Nawdeep Puranik, podpredsednik Hexagon AB, Matej Koglot, direktor Gostol TST, in Niranjan Seshadri, glavni svetovalec v Sugunu Business Advisory.

Kot je uvodoma poudaril profesor na ekonomski fakulteti, ki je moderiral okroglo mizo Marko Jaklič, se Evropa sooča s številnimi izzivi, ki vplivajo na konkurenčnost gospodarstva in čeprav EU izpostavlja pomen skupnega delovanja in povezovanja, pretekle izkušnje tako posamezne države članice kot tudi podjetja spodbujajo, da sami iščejo rešitve.

Kot primer je Jaklič navedel nemška podjetja, ki sama rekordno investirajo v kitajska podjetja, ki jim omogočijo dostop do naravnih virov in tehnologij – na primer s področja baterij za področje mobilnosti. »To je dodatni slab signal za slovenska podjetja, ki so izvozno usmerjena na evropske trge,« je dejal Jaklič, individualno morajo iskati priložnosti na netradicionalnih trgih. Indija je ena od priložnosti. Ta država razvija strategijo pospešenega industrijskega razvoja s poudarkom na samozadostnosti, pričakovana dolgoročna rast gospodarstva tam je sedem odstotkov na leto. To prinaša tudi priložnosti za Slovenijo, a tudi izzive.

Pomembno mesto gospodarske diplomacije

Ob dobrih bilateralnih odnosih in ustreznih pogojih lahko postavimo visoke cilje gospodarskega sodelovanja in jih lahko tudi dosežemo, je prepričana Indijska veleposlanica v Sloveniji Namrata S. Kumar. FOTO: Blaž Samec/Delo

Indijska veleposlanica v Slovenijise je strinjala, da obstajajo velike priložnosti za povezovanje indijskega in slovenskega gospodarstva, ob tem pa poudarila pomen dobrih političnih odnosov med državama. Bilateralni dialog za promocijo gospodarskega sodelovanja se v zadnjih letih močno krepi in kot je izpostavila veleposlanica, so ti obiski zelo pomembni in imajo velik učinek na gospodarske odnose. Spomnila je med drugim na vzpostavitev regionalnega stičišča za napredne tehnologije SITE, na dneve znanosti in inovacij. »Ob dobrih odnosih in ustreznih pogojih lahko postavimo visoke cilje gospodarskega sodelovanja in jih lahko tudi dosežemo,« je zatrdila.

Med področji, ki so posebej perspektivni za sodelovanje, so po njenih besedah vesoljski sektor, kjer je sicer že kar nekaj uspešnih povezav. Tehnologije, inovacije in infrastruktura so obetajoča področja.

Slovenska veleposlanica v New Delhiju, Mateja Vodeb Ghosh je spomnila tudi na rast srednjega razreda v Indiji, kar ustvarja veliko potrošniško bazo. »Pomembno je, da Indija ob visoki razvitosti tehnologije išče tudi nove tehnologije in tu lahko Slovenija in zahodne države veliko ponudijo. Še dodatna priložnost je globalni trend, da podjetja želijo razpršiti portfelje, v okviru tega je poznan model Kitajska + 1, kjer ta plus pogosto predstavlja prav Indija,« je dejala Mateja Vodeb Ghosh.

Priložnost Slovenije je v visoko kakovostnih in nišnih izdelkih. Na tem področju imamo veliko šampionov in potreben je samo pogum za vstop. Spomnila je tudi na priložnosti avtomobilske industrije, ki se seli iz Evrope.

Podjetja pa se morajo zavedati, da Indija ni monolitična država, ampak je trg z državami, ki jo sestavljajo, veliko bolj raznolik v primerjavi z evropskim. Države imajo različno zakonodajo, različne poslovne in kulturne običaje. »Zato je pomembno, da si slovensko podjetje izbere ciljno zvezno državo, jo preuči in od tam kasneje širi svoje dejavnosti po drugih državah Indije,« je dejala. Ob tem pa najti pravega partnerja, pri čemer so osebni stiki ključni za grajenje zaupanja, za kar je potrebnih več obiskov.

Diplomacija lahko pri povezovanju obeh gospodarstev veliko prispeva, se je strinjala, slovensko veleposlaništvo ima zaposleno tudi ekonomsko svetovalko. »Slovenskim podjetjem lahko pomagamo pri birokratskih zapletih, pri preverjanju podjetij, s katerimi želijo sodelovati, obveščajo o poslovnih priložnostih v Indiji, sodelujejo pri obiskih gospodarskih delegacij. V okviru mreže za inovacije in znanost, cilj katere je postati regionalno stičišče za napredne tehnologije, pomagajo tudi detektirati slovenske produkte, ki jih na indijskem trgu ni (in obratno), prav tako pa tudi razvijati poslovne modele podjetij s takšnimi produkti za morebitno pridobivanje investitorjev. »S pravilnim pristopom in sodelovanjem ter z nišnimi proizvodi in visoko tehnologijo slovenska podjetja lahko izkoristijo številne priložnosti, ki jih ponuja indijski trg,« je povzela.

Podjetje v Indiji ne more biti kopija slovenskega

Pri vzpostavljanju podjetja v Indiji je nujno upoštevati kulturne razlike. Idejo, da podjejte tam naredimo kot kopijo našega, smo zelo hitro opustili, je povedal Matej Koglot, direktor Gostola TST. FOTO: Blaž Samec/Delo

S strateškega vidika ni ovir za slovenska podjetja

Izkušnjo poslovanja na indijskem trgu je predstavil, direktor Gostola TST. Za vstop na ta trg se je podjetje odločilo zaradi želje po diverzifikaciji portfelja. Hitro so ugotovili, da trga iz Slovenije ni mogoče obvladovati, ampak je tam treba postaviti podjetje. Pri tujih podjetjih iz Evrope, ki so v tej državi že poslovala, so poiskali informacije in izkušnje iz prakse in na koncu z indijskim partnerjem vzpostavili podjetje, v katerem so obdržali 51-odstotni delež. Podjetje tam zdaj zaposluje približno 80 ljudi in ves čas raste. »Gostol v Sloveniji nima neposrednega posla skozi podjetje v Indiji, oni s pomočjo naše tehnologije obvladujejo tamkajšnji trg. Za nas pa je pomembno, da se s tem na indijskem trgu krepi naša blagovna znamka,« je dejal Koglot. Kot je dodal, so prvotno idejo, da bi v Indiji ustvarili kopijo podjetja v Sloveniji, hitro opustili, »nujno je spoštovati njihovo kulturo in da oni spoštujejo našo in skupaj nam gre zelo dobro«.

V naslednjih treh letih se bo v indijskem gospodarstvu in družbi zgodilo to, kar se je na Kitajskem v zadnjih 20 letih, je prepričan Nawdeep Puranik, podpredsednik Hexagon AB, zato je zdaj pravi čas za vstop na indijski trg, če ne, bo priložnost za vedno izgubljena. FOTO: Blaž Samec/Delo

, podpredsednik Hexagon AB, je poudaril, da je zdaj pravi čas, da vstop na indijski trg, če ne, bo priložnost za vedno izgubljena. Kajti v indijskem gospodarstvu in družbi se bo v naslednjih treh letih zgodilo to, kar se je na Kitajskem v zadnjih 20 letih, je prepričan. »Podjetja z inovacijami imajo veliko priložnost in po mojih izkušnjah s slovenskimi zagonskimi podjetji si ta zagotovo zaslužijo dostop do večjih trgov. Običajnim ljudem dosegljive tehnologije so priložnost za slovenska podjetja,« je v razmislek dejal Puranik.

Ob tem pa dodal, da je sicer v tej državi zdaj mogoče prodreti prav z vsakim produktom, pomembno pa je, da ima podjetje dolgoročni načrt poslovanja tam. »Na trg je zelo enostavno vstopiti, pred tem pa je pomembna analiza. Ugotoviti je treba, katera ciljna skupina, v kateri državi ... je primerna za tip izdelka, ki ga podjetje želi prodati,« je poudaril. Na primerjave glede velikosti Indije in Slovenije je pripomnil, da Indijci na Slovenijo gledajo predvsem kot na Evropsko državo in ne kot na majhno državo. S strateškega vidika vstopnih ovir za slovenska podjetja ni, »z vsemi naštetimi priložnostmi in opozorili«.

O poslu lahko odločajo minute

V Evropi poslovanje temelji na pogodbah, transakcijah, sporazumih, v pa Indiji predvsem na odnosih, je eno od značilnosti izpostavil Niranjan Seshadri, glavni svetovalec v Sugunu Business Advisory. FOTO: Blaž Samec/Delo

»Če podjetje hoče uspešno vstopiti na indijski trg, je pomembno, da pred tem opravi dobro analizo trga,« je dejal, ki je predstavil izkušnje z odpiranjem novega podjetja za slovenski Kolektor v Indiji. V to morajo biti ob vodilnih predstavnikih podjetja vključeni tudi zaposleni iz operative, razvoja itn. kajti pomembno je, da razumejo državo, njen potencial in omejitve. Poudaril je, da je pri vzpostavljanju podjetja potrebna potrpežljivost, kajti pridobivanje dokumentacije tako na eni kot na drugi strani zahteva določen čas. Po drugi strani pa čas lahko merijo tudi v minutah, ki odločajo, ali bo neko podjetje dobilo posel, ali ne. Kot primer je navedel, da kupec v Indiji pričakuje dostavo v desetih minutah. Tudi če ga ne potrebujejo tako hitro, se je to vzpostavilo kot standard in če jim ponudnik pravi, da bo dostavo zagotovil v eni uro, zaradi tega morda ne bo dobil posla.

Tudi on se je strinjal, da kupci v Indiji na tudi na slovenske produkte gledajo v prvi vrsti kot na evropske, ter da je pred vstopom na to tržišče pomembno zelo natančno preučiti, komu, v katerem delu Indije in za kakšno sprejemljivo ceno bodo prodajali izdelek, ki ga ponujajo. »V Evropi poslovanje temelji na pogodbah, transakcijah, sporazumih, med tem ko v Indiji predvsem na odnosih,« je izpostavil eno od značilnosti in dodal: »Preden vzpostavite podjetje v Indiji, preverite, kako je v resnici tam, izogibajte se stereotipnim predpostavkam.«