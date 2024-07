S krepitvijo bančnega sektorja do večjih naložb

Banke v srednji, vzhodni in jugovzhodni Evropi (CESEE) poročajo o povečanem povpraševanju po posojilih in izboljšani dobičkonosnosti. Kot dejavnike, ki so prispevali k omilitvi kreditnih standardov, pa banke navajajo boljše tržne obete in boljše pogoje financiranja, kar kaže na večjo pripravljenost bank, da svojim strankam odobrijo posojila. To je pokazala nedavno objavljena raziskava Evropske investicijske banke (EIB) o bančnih posojilih v srednji, vzhodni in jugovzhodni Evropi. Raziskava prinaša poglobljeno analizo dinamike posojil in razvoja bančnega sektorja v 12 državah regije, zajema pa 70 lokalnih podružnic in domačih bank ter 12 mednarodnih bančnih skupin.

Raziskava kaže na pozitivne obete za kreditiranje v prihodnjih mesecih. In kot je dejal podpredsednik EIB Kiriakos Kakuris, so pozitivni obeti spodbuden znak za gospodarski razvoj regije. »S krepitvijo bančnega sektorja pričakujemo nadaljnji napredek pri gospodarskem zbliževanju regije ter večje naložbe, ustvarjanje delovnih mest in boljši življenjski standard v srednji, vzhodni in jugovzhodni Evropi.«

Direktorica EIB za ekonomijo Debora Revoltella pa je dodala, da raziskava kaže na krepitev bančnega sektorja in zdrava pričakovanja glede rasti posojil v regiji. »Po težkem obdobju so banke vse bolj optimistične glede gospodarskih obetov in lastnih poslovnih možnosti. Še vedno pa financiranje v regiji temelji skoraj izključno na bankah, medtem ko strukturne spremembe in inovacije zahtevajo bolj raznolike vire financiranja ter bolj razvite in v EU integrirane kapitalske trge.«

In kaj je še pokazala raziskava?

Banke pričakujejo povečano povpraševanje strank po posojilih v vseh kategorijah, pri čemer naj bi se najbolj povečalo povpraševanje po hipotekarnih posojilih, po obdobju počasne rasti pa naj bi okrevale tudi naložbe podjetij. Zmanjšanje ponudbe kreditov v začetku leta 2022, ki so ga povzročili konflikt v Ukrajini, inflacija in višje obrestne mere, naj bi se kmalu končalo z močnim izboljšanjem v vseh segmentih, zlasti pri hipotekarnih in potrošniških posojilih.

In kot je še zapisano v raziskavi, so banke v regiji kot dejavnike, ki so prispevali k omilitvi kreditnih standardov, navedle boljše tržne obete in boljše pogoje financiranja, kar kaže na večjo pripravljenost bank, da svojim strankam odobrijo posojila. »Močnejši kapitalski količniki bodo bankam omogočili večjo prožnost pri podpiranju rasti kreditiranja. Poleg tega banke pravijo, da se je njihova dobičkonosnost v regiji CESEE v primerjavi s celotnim poslovanjem skupine izboljšala, saj so tamkajšnje podružnice v povprečju bolj dobičkonosne kot njihove matične banke.«

Na vprašanje o dolgoročnih strategijah je 58 odstotkov čezmejnih bančnih skupin sporočilo, da so pripravljene selektivno razširiti ali ohraniti enako raven poslovanja v regiji. »To je vidno izboljšanje v primerjavi s prejšnjimi tremi krogi raziskave, ko je ta delež znašal 50 odstotkov, 45 odstotkov in 30 odstotkov.« Obenem pa se izboljšuje tudi kakovost posojil v regiji – po zmanjšanju v letu 2023 naj bi se delež nedonosnih posojil v različnih državah CESEE v letu 2024 še naprej zmanjševal.