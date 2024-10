Z izobraževanji proaktivno podpirajo strategijo banke

Pomembnosti znanja in nenehnega izobraževanja se zavedajo podjetja v vseh panogah, le redka pa se lahko pohvalijo s kar 50-letno tradicijo lastnih izobraževalnih centrov. Med njimi je NLB, ki letos praznuje to okroglo obletnico.

Kot poudarja Uroš Velkavrh, vodja NLB Izobraževalnega centra, ki ima učilnice na Šmartinski cesti, so se pomena znanja in neprestanega izobraževanja v banki zavedali že davnega leta 1974, ko so ustanovili ta center, ki ima tudi bogato bančno knjižnico. V tistem času namreč šole za bančno stroko še ni bilo, a potreba po poglobljenem znanju iz bančništva in financ je bila ključna za zagotavljanje napredka in doseganja poslovnih ciljev – in zato so marca 1973 sprejeli statut banke, ki je med naloge prvič vključil tudi vzgojo, izobraževanje in inštruktažo kadrov.

V 50 letih delovanja Izobraževalnega centra se je njihovih usposabljanj udeležilo več kot 730 tisoč ljudi, sodelavci centra pa so izvedli skoraj 21 tisoč različnih izobraževanj. V prvih desetletjih je izobraževanje potekalo v učilnicah, z razvojem tehnologij pa se ga vedno večji delež izvaja digitalno.

»O naši vrednoti – Razvijajmo se – lahko rečemo, da je v banki prisotna že od ustanovitve Izobraževalnega centra. Nabor naših izobraževalnih vsebin je zelo pester, da ustreza zahtevam zaposlenih tako za delo kot za osebni razvoj,« pojasnjuje sogovornik.

Pomena znanja in neprestanega izobraževanja so se v banki zavedali že davnega leta 1974, ko so ustanovili Izobraževalni center. FOTO: arhiv NLB

Izobražujejo v več sklopih. Prvi sklop so interna izobraževanja, tako z zunanjimi kot z notranjimi izvajalci, kjer njihovi zaposleni posredujejo znanje ob uvajanju novosti in podobno. Drugi sklop so zunanja izobraževanja, kjer zaposlene pošiljajo v zunanje institucije na izobraževanja, konference itd. Tretji sklop so e-izobraževanja, ki jih pripravljajo za seznanjanje zaposlenih z zakonodajo, z vsemi regulativami v bančnem sektorju, pa tudi z izzivi, kot je na primer kibernetska varnost. Četrti sklop je izobraževalna platforma Udemy for business, preko katere lahko zaposleni dostopajo do kar 7000 izobraževanj iz različnih tematik kadarkoli in kjerkoli. Peti sklop pa so njihovi webinarji oziroma 50-minutne delavnice, ki se jih prek aplikacije microsoft teams v povprečju udeleži po 800 zaposlenih.

Trend je podatkovna analitika

V skladu z interno politiko mora vsak zaposleni v NLB na leto nameniti vsaj 5,5 dneva za izobraževanje. »Lani so zaposleni za usposabljanja v povprečju porabili 7,2 dneva. Letos pa smo zaradi okrogle obletnice prvič uvedli, da imamo vsak četrtek ob 13.05 kar 50 minut namenjenih za učenje. Pri tem ne gre zgolj za bančne in finančne teme, ampak imamo tudi tečaje tujih jezikov pa za osebnostno rast in dobro počutje posameznika. Veliko pozornosti namenjamo ozaveščanju o zdravih načinih življenja, v kratkem bomo uvedli tudi psihološko pomoč, do katere bodo imeli vsi zaposleni dostop 24/7, 365 dni v letu,« še pojasni Uroš Velkavrh.

Kot doda, se v zadnjih letih močno posvečajo področju podatkovne analitike. »Imamo posebne programe za tako imenovane data translatorje (razlagalci podatkov) in podatkovne analitike. Cilj banke je, da bi imeli na ravni NLB Skupine, ki ima v sedmih državah 8000 zaposlenih, približno 300 data translatorjev do konca prihodnjega leta. Gre namreč za deficitni kader po celotni regiji, zaradi česar teh profilov na trgu ni mogoče dobiti. To pomeni, da moramo zaposlene navdušiti za pridobitev dodatnih veščin, z novimi orodji in metodami, ki spreminjajo način njihovega dela in ga pohitrijo. Tu sta pomembna vidik avtomatizacije ter namenjanje večje pozornosti kakovostnemu zbiranju podatkov, pa tudi kako jih prečistiti in prilagoditi, da jih potem lahko uporabljamo pri analizah, saj je kakovost podatkov načeloma največji izziv področja. Taki izobraževalni tečaji trajajo od 15 do 18 dni.«

Izobraževanja z različnih področij

Dodatno izvajajo izobraževanja tudi na IT-področju, saj je samo v Sloveniji trenutno potreba po dodatnih 5000 IT-strokovnjakih, na leto pa se jih na fakultetah izobrazi le okoli 600. »Vprašanje je sicer, koliko bo generativna umetna inteligenca na dolgi rok lahko avtomatizirala oziroma poenostavila tudi IT-področje, toda dobre programske razvijalce bomo vedno potrebovali. Sicer dajemo zelo veliko poudarka na vseh ravneh uporabniški izkušnji, tudi na digitalnih kanalih. Zavedamo se, da imamo tu še prostor za izboljšavo, zato želimo tudi naše zaposlene še bolje usposobiti, da bodo osredotočeni na potrebe strank, poleg tega želimo zanje poenostaviti uporabo naših storitev.«

Izobraževanje upošteva in podpira strategijo banke

Potreba po poglobljenem znanju iz bančništva in financ je bila ključna za zagotavljanje napredka in doseganja poslovnih ciljev. FOTO: arhiv NLB

V fazo načrtovanja izobraževanj vključijo predstavnike različnih sektorjev. Tako pridobijo podatke o poslovnih in kadrovskih potrebah, na podlagi katerih lahko zatem tudi razpišejo nove delavnice. Obenem z izobraževanji proaktivno poskušajo predvsem podpreti strategijo banke, to je, katero znanje je potrebno za dolgoročno doseganje ciljev. »Nenehno spremljamo dogajanje na trgu, tudi tehnološkem, in analiziramo, katera znanja in poklici se pojavljajo. Teh pa ne uvedemo 'ad hoc', ampak šele takrat, ko je organizacija v resnici zrela za to. Sicer lahko pri zaposlenih zgolj spodbudimo zanimanje za znanje, ki ga potem nimajo možnosti uporabiti in se lahko hitro izgubi.«

V NLB se zavedajo, da so zaposleni največje bogastvo banke, zato izvajajo tudi program za talente, v okviru katerega vsaki dve leti identificirajo skupino zaposlenih, za katere verjamejo, da bodo v prihodnosti postali ključni nosilci razvoja banke. Ti kadri bodo v okviru programa talentov imeli v dveh letih okoli 18 dni izobraževanj.

»Ravno v tem času začenja program nova skupina 70 zaposlenih. Zanje se natančno pripravijo vsebine, pri čemer je zelo veliko poudarka na novih tehnologijah kot tudi na mehkih veščinah, ki so potrebne za njihovo uspešno uvedbo,« še pove vodja NLB Izobraževalnega centra. Kot meni, bo dodatno izobraževanje prav s področja novih tehnologij verjetno zelo aktualno v prihodnjih petih letih, saj bodo morali številni pridobiti dodatno znanje, da bodo lahko konkurenčni – katero, pa je odvisno od področja dela.