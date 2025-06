Dolge čakalne vrste in pravice zgolj na papirju

Pred uvajanjem novih storitev iz zakona o dolgotrajni oskrbi, ki se bodo začele izvajati 1. julija, so strokovna združenja, društva in sindikati spet opozorili, da do zdaj sprejeti vladni ukrepi za izboljšanje kadrovske krize ne zadostujejo in da izvajalcem ne omogočajo niti uspešnega zadržanja dosedanjih, kaj šele privabljanja novih zaposlenih, ki bodo ključni za izvajanje novih storitev.

Zaradi številnih neuspešnih razpisov za zapolnitev delovnih mest je konec lanskega leta v socialnovarstvenih zavodih delalo več kot 340 delavcev manj, kot bi jih moralo, in to po sicer že tako zastarelih in neustreznih kadrovskih normativih. To pomeni, da so zaposleni, ki morajo nadomestiti vse večji kadrovski primanjkljaj, izpostavljeni dodatnim obremenitvam.

Upokojevanje, bolniške in druge odsotnosti

Domovi za starejše in posebni zavodi za odrasle so lani uspešno zaključili le 27 odstotkov razpisov za zapolnitev prostih delovnih mest. Razmere so skrb vzbujajoče predvsem v poklicih, ki so ključni za delovanje socialnovarstvenih zavodov, kot so bolničarji negovalci, dietni kuharji, srednje in diplomirane medicinske sestre ter socialne oskrbovalke.

V socialnovarstvenih zavodih je bilo lani uspešnih le 27 odstotkov razpisov.

V prihodnjih treh letih se bo upokojila skoraj desetina vseh zaposlenih.

Delež tujih delavcev je lani dosegel skoraj šest odstotkov.

V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije (SSZS) ocenjujejo, da se bo v prihodnjih treh letih upokojilo skoraj deset odstotkov vseh zaposlenih, v nadaljnjih dveh letih pa še sedem odstotkov. Poleg tega imajo domovi izrazito nadpovprečen delež zaposlenih invalidov, kar 9,19 odstotka, in prav tako velik, kar 8,68-odstoten, delež zaposlenih, ki so odsotni zaradi dolgotrajnih bolniških dopustov, porodniških in podobnega.

Domovi za starejše poskušajo kadrovsko krizo blažiti s tujimi delavci, katerih delež je lani dosegel skoraj 6 odstotkov. Največ tujih delavcev imajo domovi v osrednji Sloveniji, 13,35 odstotka, na Goriškem, 8,35 odstotka in Gorenjskem,7,44 odstotka. Največ tujih delavcev prihaja iz Bosne in Hercegovine, Srbije, s Hrvaške, iz Severne Makedonije in s Kosova.

S 1. julijem prihajajo nove storitve iz zakona o dolgotrajni oskrbi, a strokovna združenja svarijo: brez rešitve kadrovske krize bodo pravice ostale le na papirju. FOTO: Tadej Regent/Delo

Tudi na Inštitutu RS za socialno varstvo (IRSSV) že več let opozarjajo, da bi bilo treba pomanjkanje oskrbovalskega kadra, s katerim se ukvarja vsa Evropa, reševati prednostno ter prejeti ukrepe za razvoj kadrov in za povečanje števila zaposlenih v dolgotrajni oskrbi ter ukrepe za izboljšanje delovnih pogojev. Nujno je namreč treba zagotoviti, da obstoječi oskrbovalski kader ostane in pritegniti nove zaposlene v sektor oskrbe.

To so deficitarni poklici, ki jih nujno potrebujemo ter so fizično, psihično in emocionalno zahtevni, zato bi to morali prepoznati tudi na sistemski ravni. Inštitut RS za socialno varstvo​

Socialno oskrbo je leta 2023 izvajalo 1188 oskrbovalk, večinoma žensk, to je kar 95,8 odstotka, ki so v povprečju stare 48,9 leta. Manj kot pol zaposlenih za socialno oskrbo je starih od 35 do 49 let, ta delež se z leti zmanjšuje, povečuje pa se delež oskrbovalk v starosti od 50 do 64 let, v tej starostni skupini jih je bilo leta 2023 že 51,2 odstotka. Kadra je premalo, je preobremenjen, se stara, zaradi vsega tega je tudi več bolniških odsotnosti, ugotavljajo na IRSSV.

Konec leta 2023 je strokovno pripravo, vodenje in koordiniranje oskrbe izvajalo 112 ljudi, od teh jih je pet izvajalo tudi socialno oskrbo. Večina je žensk, to je 96,6 odstotka, v povprečju pa so stare 43,9 leta.

Predlogi poklicnega zavarovanja, štipendij, mednarodnih izmenjav ...

To so deficitarni poklici, ki jih nujno potrebujemo in so fizično, psihično in emocionalno zahtevni, zato bi to morali prepoznati tudi na sistemski ravni, na primer s poklicnim zavarovanjem, to je z uvrstitvijo na seznam delovnih mest, na katerih se šteje zavarovalna doba s povečanjem, menijo na IRSSV. Po njihovem mnenju so tudi pri izobraževanju možni ukrepi, ki bi mlade spodbujali, da bi se odločali za oskrbovalske poklice, na primer štipendije in mednarodne izmenjave. Pri zaposlovanju oskrbovalskega kadra iz tujine pa je nujno treba zagotoviti delavske in druge pravice za dostojno delo in življenje v Sloveniji.

Iskanje novih moči v socialnem varstvu je skoraj misija nemogoče. Lani je bilo uspešnih le 27 odstotkov razpisov za prosta delovna mesta v domovih za starejše. FOTO: Tadej Regent/Delo

V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije opozarjajo, da bodo zaradi kadrovske krize tudi nov sistem dolgotrajne oskrbe zaznamovale čakalne vrste in pravice zgolj na papirju; menijo, da je nujen kadrovski ukrep ob uvedbi novega sistema 20-odstotni dodatek na plače zaposlenih v panogi dolgotrajne oskrbe. Tako pravijo tudi v Sindikatu upokojencev Slovenije, Socialni zbornici Slovenije, Srebrni niti – Združenju za dostojno starost, Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in Zvezi društev upokojencev Slovenije. Vlado pozivajo, naj zagotovi dostojnejše plačilo zaposlenih pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe.

340 delavcev manj je delalo lani v socialnovarstvenih zavodih zaradi številnih neuspešnih razpisov za zapolnitev delovnih mest

»Če želimo resnično izboljšati razmere za uporabnike dolgotrajne oskrbe in delavce, ki te storitve izvajajo, potrebujemo sistemske ukrepe in pravično plačno ureditev, ne pa zasilnih rešitev, ki ustvarjajo predvsem neenakosti med delavci in še povečujejo nezadovoljstvo,« poudarjajo v skupnem pismu.

Opozorila, da dosedanji vladni ukrepi niso dovolj

Dosedanji vladni ukrepi za izboljšanje kadrovske problematike se jim ne zdijo zadostni. Dodatek za delo z osebami z demenco in drugimi vrstami oviranosti, ki znaša 12 odstotkov urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca in velja za 8000 zaposlenih v socialni oskrbi in zdravstvu, ni nov dodatek, ampak gre zgolj za širitev kroga upravičencev. Povprečna višina tega dodatka znaša zgolj približno 35 evrov na mesec, kar ne pripomore bistveno k dvigu veljave poklicev v socialnem varstvu, so opozorili.

Podpovprečni BDP Čeprav se potrebe po dolgotrajni oskrbi v Sloveniji z leti močno povečujejo, namenjamo podpovprečen delež BDP v primerjavi z evropskim povprečjem. Po podatkih Sursa so za 74.283 prejemnikov storitev in denarnih dodatkov v dolgotrajni oskrbi, pri čemer je delež izdatkov za zdravstveni del dolgotrajne oskrbe 74,8 odstotka, celotni izdatki za dolgotrajno oskrbo 845 milijonov evrov na leto oziroma 1,5 odstotka BDP. Povprečje EU je 1,7 odstotka BDP, vendar ta podatek velja le za zdravstveni del dolgotrajne oskrbe, ne pa tudi za socialnega. Države OECD so že leta 2021 v povprečju namenile 1,8 odstotka BDP iz različnih virov, namenjenih dolgotrajni oskrbi, vključno z zdravstveno in socialno komponento.

Prav tako menijo, da kadrovske krize v panogi dolgotrajne oskrbe ni mogoče reševati z nekaterimi predlogi, ki jih dobivajo vodstva zavodov – na primer s pogostejšim izplačevanjem dodatka za povečan obseg dela, ki dejansko ne pomeni višjih osnovnih plač, ampak od že preobremenjenih delavcev zahteva, da za boljše plačilo opravijo še več dela.

Delavci v socialnem varstvu se starajo. Povprečna starost oskrbovalk je 48,9 leta, več kot polovica (51,2 %) pa jih je starih med 50 in 64 let. FOTO: Blaž Samec/Delo

Podobno velja za pozive k uporabi možnosti podeljevanja dodatnih plačnih razredov po 22. členu zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju, ki ni sistemska rešitev, saj jo direktorji lahko uporabijo le za največ deset odstotkov zaposlenih. To med zaposlenimi ustvarja občutek neenakosti, napetosti in razočaranja, saj vsi opravljajo zahtevno delo, a so različno obravnavani. Tudi tisti, ki dodatek prejmejo, učinkov ne občutijo takoj, saj se izplačila uvajajo postopno do leta 2028.

Pet milijonov evrov dodatkov

Na ministrstvu za solidarno prihodnost pa pojasnjujejo, da bo za dodatke v socialni oskrbi namenjenega 2,5 milijona evrov, sredstva pa so zagotovljena v okviru cen posameznih socialnovarstvenih storitev; še 2,5 milijona evrov bo namenjenega za dodatke v zdravstveni dejavnosti, ki se izvajajo pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev, pri čemer so sredstva načrtovana v uredbi o programih obveznega zdravstvenega zavarovanja, za kar je pristojno ministrstvo za zdravje.

Delovna mesta v socialnem varstvu so fizično, psihično in emocionalno zahtevna. Skrajni čas je, da se to prepozna tudi na sistemski ravni z ustreznimi ukrepi in dostojnim plačilom. FOTO: Roman Šipić/Delo

Med ta mesec sprejetimi spremembami zakona o dolgotrajni oskrbi je tudi sprememba 125. člena, ki prinaša sofinanciranje stroškov dela študentov in upokojencev, kadar izvajalec zaradi pomanjkanja kadra na trgu dela tega ne more zaposliti. Ministrstvo za solidarno prihodnost pa v prenovi plačnega sistema financira dodatne stroške dela, ki jih je prinesel zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju. Poleg tega se s spremembo člena podaljšuje upravičenost sofinanciranja stroškov dela tudi za plače zaposlenih pri izvajalcih pomoči na domu do 30. novembra 2025, so povedali na ministrstvu.