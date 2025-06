Inteligenca brez čustev

Osrednji govornik na konferenci, Marko Grobelnik iz laboratorija za umetno inteligenco na Institutu Jožef Stefan, se je v uvodu v okroglo mizo o umetni inteligenci brez čustev osredotočil na vprašanje, kam nas pelje umetna inteligenca.

Umetna inteligenca se razvija eksponentno, pomeni, da govorimo o transformaciji. Ljudje nismo vajeni tega in te eksponentnosti ne smemo podcenjevati. Zanimivo je, da še vedno ne vemo, zakaj umetna inteligenca tako dobro deluje.

Kreiranje nove umetne inteligence, ki jo označujemo kot generativna, se je skoncentriralo v desetih podjetjih v svetu, kot so Nvidia, Microsoft, OpenAI, Google, Meta, Huawei. »Vsi preostali smo samo uporabniki, lahko dobri, intenzivni, a nič drugega. Je pa naša priložnost na ravni aplikacij,« je poudaril.

Razvoj UI se ne ustavlja, prav vsak dan je kaj novega na tem področju. Kot pričakuje Grobelnik, bo pomemben korak, ki ga bomo verjetno že zelo kmalu izkusili, prehod umetne inteligence iz digitalnega v fizični svet. V praksi bo to z roboti, avtonomnimi avtomobili.

Evropa pri razvoju umetne inteligence zaostaja, in to opazno in po vseh indikatorjih, pred petimi leti še ni bilo tako, je opozoril. Nimamo podjetja, ki bi se resno ukvarjalo s tem razvojem, in to je treba spremeniti. EU je sicer napovedala program Invest AI, vreden 200 milijard dolarjev, »upam, da bomo sredstva znali učinkovito uporabiti, to je običajno težava«.

Kaj pa Slovenija?

V zadnjem času je nekaj pospeška na državni ravni, opaža Grobelnik, ki pričakuje, da bi tudi Slovenija po vzoru večine evropskih držav določila nacionalnega koordinatorja oziroma ministra za umetno inteligenco. Nujne so spremembe v izobraževalnem sistemu – na vseh ravneh šolstva, začenši z vrtci, bi bilo treba uvesti vsebine v povezavi z UI, kar je tudi praksa v tujini.

Opozoril je tudi na področje zakonodaje, ki ne more slediti hitremu razvoju umetne inteligence in tako ves čas zaostaja, in pozval, da bi finančne spodbude razpršili v mlado energijo. Glede superračunalnika, ki ga bomo imeli v Sloveniji, je pripomnil, da bo čez dve leti, ko bo pripravljen, lahko rekreiral nekaj takšnega, kot je bila UI v svetu sposobna pred nekaj leti. »Težko bomo pomembni akterji na tem področju, vendar pa ta tehnologija odpira veliko polje priložnosti, ki jih je treba ujeti, tu gremo v pravo smer,« je sklenil.

Učinkovitejša ali hladnejša prihodnost?

Odstiranje izzivov in priložnosti umetne inteligence se nadaljuje tudi na prvi okrogli mizi. Gostje razpravljajo, ali bo prinesla večjo učinkovitost ali bo prihodnost z njo bolj hladna. Službe bodo izgubili tisti, ki umetne inteligence ne bodo uporabljali. Uspešni pa bodo tisti, ki kritično razmišljajo in razumejo. Še vedno pa bomo potrebovali vodovodarje in tudi sočutne ljudi v zdravstvu.

Polegna njej sodelujejo še, direktor podjetja In Volo in nekdanji podpredsednik hrvaškega samoroga Infobip,soustanovitelj podjetja Astra AI, antropolog izr. prof., direktor področja za IKT-rešitve pri Pošti Slovenijein moderator, ustanovitelj ter generalni direktor podjetja BASS.

Kar lahko danes naredim v treh minutah, sem včasih delal tri tedne, je dejal Grobelnik. Dodal je, da poročilo Europola pravi, da mednarodni kriminal uporablja umetno inteligenco v vseh fazah. Če bomo želeli ustaviti kriminal, brez umetne inteligence tako ne bo šloi.

Podjetje mora biti profitabilno, umetna inteligenca pa lahko naredi podjetje bolj učinkovito, pravi Pogačnik, a dodaja, da hočemo takoj vse, kar pa ne gre. Škraba je povedal, da so razvili tutorja za matematiko, razvijajo pa še podobna orodja za fiziko, angleščino in drugo. Z umetno inteligenco je to dostopno vsem, kar bo prineslo hitrejše učenje. Mlade bi radi navdušili za naravoslovje. Na izziv o pomanjkanju učiteljev je Škraba odgovoril, da ne vidi druge rešitve kot pomoč umetne inteligence.

Nekatera dela so postala še bolj zaželena kot perej. FOTO: Črt Piksi

Pošta ima ogromno infrastrukturo, zato je načrtovanje digitalizacije preprosto, uvedba pa je bistveno težja, je dejal Ovčina. Zavedajo pa se, da bo treba zelo kmalu v to, saj uporabniki želijo vse urediti po spletu. Najprej bodo digitalizirali paketno storitev. Tretji steber so podatkovni centri, ki jih ima Pošta Slovenije.

Podjed upa, da ne bomo postali roboti. Skrbi ga, da umetna inteligenca postaja bolj čustvena od ljudi. Včeraj je vprašal Chat GPT kako bi definiral konflikt v Gazi in ta je odgovoril, da tega ni mogoče imenovati drugače kot genocid. S Chat GPT se je posvetoval tudi o znamenju na boku. Ponudil je več možnosti. Zdravnica je postavila diagnozo herpesa in ga poslala na počitek.

Podjeda skrbi, da bolj zaupamo umetni inteligenci, kot drugim. Chat GPT lahko zamenja tudi partnerja. Kdo se bo zadnji smejal? Chat GPT je na voljo vedno in takoj. Opozoril pa je tudi na to, da umetna inteligenca ne zmore vsega. Poskusil je urediti vodovodno napeljavo, pa mu je po določenem času žena dejala, naj vendarle pokliče vodovodarja.

Na Pošti imajo Pio, ki so jo zaposleni vzeli za sodelavko. Zna odgovoriti na elektronsko pošto. Določijo ji tudi delovni čas, je povedal Ovčina.