Konferenca s pogledom v prihodnost mobilnih tehnologij

Medijska hiša Delo z današnjo poslovno konferenco zaokrožuje večmesečno poslovno kampanjo Mobilne tehnologije 2025: Tehnologija v gibanju. Programski partner konferenčnega dela je Inštitut za strateške rešitve ISR.

Konferenco bo s pozdravnim nagovorom odprl odgovorni urednik Dela Bojan Budja, sledil bo uvodni govor dr. Aide Kamišalić Latifić, državne sekretarke na ministrstvu za digitalno preobrazbo. Osrednji govornik bo Marko Grobelnik iz laboratorija za umetno inteligenco na Institutu Jožef Stefan, ki se bo v nastopu osredotočil na vprašanje, kam nas pelje umetna inteligenca.

Inteligenca brez čustev

Tematika umetne inteligence se bo nadaljevala tudi na prvi okrogli mizi. Gostje bodo razpravljali, ali bo prinesla večjo učinkovitost ali bo prihodnost z njo bolj hladna. Poleg Marka Grobelnika bodo sodelovali še Boris Pogačnik, direktor podjetja In Volo in nekdanji podpredsednik hrvaškega samoroga Infobip, Andrej P. Škraba, soustanovitelj podjetja Astra AI, antropolog izr. prof. dr. Dan Podjed, direktor področja za IKT-rešitve pri Pošti Slovenije Slavko Ovčina in moderator Aleksander Simon Bastl, ustanovitelj ter generalni direktor podjetja BASS.

Denarnica v dlani, banka v oblaku

Rdeča nit druge okrogle mize bo finančno obarvana. Ponudila bo vpogled v to, kako in kako drugače, kot smo vajeni zdaj, bomo plačevali v prihodnosti. Kakšna bo torej prihodnost digitalnih financ, se bo moderator Aleksander Simon Bastl pogovarjal z direktorico Vise Slovenija Alenko Mejač Krassnig, dr. Francem Bračunom, pomočnikom uprave NLB, pristojnim za področje podatkov in umetne inteligence, Petrom Curkom, direktorjem podjetja Iconomi, ter Vesno Prodnik, članico uprave Telekoma Slovenije, pristojno za tehnologijo.

Napadi iz žepa

Na tematiko kibernetske varnosti se bo v samostojnem nastopu osredotočil Dalibor Vuković, strateški vodja za kibernetsko varnostne rešitve v Telekomu Slovenije. Udeleženci bodo med drugim lahko izvedeli, kako hekerji izkoriščajo mobilne naprave za vdor v podjetja.

Od podatkovne avtoceste do električnega volana

Konferenca se bo končala z okroglo mizo, ki bo v ospredje postavila različne vidike avtomobilnosti, od rešitev v povezavi z razogljičenjem do inovacij, ki jo zaznamujejo. Sodelovali bodo dr. Slavko Ažman, vodja business menedžmenta v Porsche Slovenija, Grega Sajevic Malgaj, direktor področja za informatiko in telekomunikacije v družbi Eles, ter dr. Luka Bradeško, direktor podjetja Solvesall. Razpravo bo vodil David Urankar.

Konferenco bo povezovala Bernarda Žarn.