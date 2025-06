Od podatkovne avtoceste do avta brez volana

Mobilnost danes ni več samo mehanska, je digitalna, povezana, električna in eden temeljev razvoja države. Ves razvoj je podoben, pred leti si nismo predstavljali, da bi šli v trgovino brez gotovine, ravno tako kot si nismo predstavljali, da bo avtomobil kaj več kot mehanska naprava.

»Veliko, kar zelo velikih sprememb se dogaja. Napovedali smo avtomobile brez volanov, avtonomno vožnjo. Nismo še tam, a razvoj gre naprej. Vozila bodo povezana, obveščena bodo o nesreči pred njimi, vsa bodo lahko začela zavirati. Tako bo promet bolj tekoč,« meni dr. Slavko Ažman, vodja business menedžmenta Porsche Slovenija.

Dostavna točka za pošto je novost, smo pa tudi v projektih avtonomne dostave, pravi dr. Luka Bradeško, direktor Solvesalla.

Za rutinske operacije je umetna inteligenca priročna, za pomembnejše odločitve pa je še ne uporabljajo, pravi Grega Sajevic Malgaj, direktor področja za informatiko in telekomunikacije Elesa. Opozoril je, da polnilni parki za električna vozila ne bodo na sedanjih bencinskih črpalkah.

V Sloveniji vemo, da se električni avtomobili ne prodajajo. V prvem četrtletju letos pa je prodaja rekordna in dosega desetodstotni delež. Do leta 2050 namerava Slovenija emisije prometa zmanjšati za 99 odstotkov, zato je treba odstraniti ovire za prodajo električnih vozil.

Pri napovedi porabe polnilnic je uporabna umetna inteligenca, ravno tako za regulacijo omrežja, pa tudi za določitev najbližje polnilnice, je uporabnost umetne inteligence ponazoril Sajevic Malgaj.

Veliko podjetij nima infrastrukture, da bi vpeljala umetno inteligenco, je opozoril Bradeško. Nov superračunalnik v Mariboru bo na voljo ustanovam in podjetjem, v podjetju pa se raziskovalno ukvarjajo z vodenjem avtonomnih vozil. Po njegovem se je zataknilo pri dveh segmentih, polnjenju in predpisi oziroma kako bodo obravnavani taki avtomobili.

Ključni problem je sobivanje navadnih in pametnih vozil, enih, ki se pogovarjajo med sabo, in drugih, ki se še ne znajo. Mogoče bo treba v obstoječe avtomobile začeti vgrajevati komunikacijske naprave. Avtonomni avtomobili vozijo po predpisih, drugi pa ne nujno. Pred lokalnimi volitvami se razmere spremenijo, vsepovsod so dela ne cesti, tudi to bo treba upoštevati pri avtonomnih avtomobilih, je pojasnil Ažman, ki si želi tudi pametno zakonodajo za pametno mobilnost.

Predlagal je preprosto rešitev za električna dostavna vozila, ki so zaradi baterij težja za vozniško dovoljenje B-kategorije. Dovoljeno težo bi preprosto povečali za 500 kilogramov.