Vedno na najvišji tehnološki ravni v panogi

Podjetje Intersocks iz Kočevja je eno od vodilnih v proizvodnji in distribuciji visoko funkcionalnih nogavic za šport in prosti čas. Postali pa so tudi vodilni distributer obutve Crocs v Evropi. Njihova strateška usmeritev je jasna: visoke tehnologije in dodajanje novih blagovnih znamk.

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1992, zgodovina Intersocksa pa sega v leto 1979, zgodbo o uspehu opisuje direktor podjetja Marjan Kočila. »Takrat je moj tast, De Louis Hurwits, kot mlad tekstilni inženir prišel iz Nizozemske v Jugoslavijo, kjer pa ni mogel ustanoviti podjetja, zato ga je odprl v Trstu, kupil prve pletilne stroje in sprejel prva naročila za športne nogavice. Glavna dejavnost je bila potem preseljena v Belluno, severno od Benetk. Pred približno 20 leti so člani družine, moja žena Debby Hurwits in njena brata, Daan in Dennis, pomagali pri selitvi operacij iz Belluna v Kočevje in širitvi poslovanja. Ustanovitelj De Louis Hurwits je namreč poznal nekoga, ki je delal v tekstilni industriji v Kočevju in je potreboval pakiranje nogavic,« je začetke opisal sogovornik.

Podjetju se je Marjan Kočila pridružil pred približno 20 leti. Takrat je imelo podjetje z okoli 40 zaposlenimi približno 14 milijonov evrov prometa. »Zdaj nas je več kot 180 zaposlenih, dodana vrednost na zaposlenega je skoraj 70.000 evrov. Lani smo imeli dobrih 75 milijonov evrov prometa in nekoliko manj kot 3,7 milijona evrov dobička, za letos pa pričakujemo blizu 80 milijonov evrov prometa.«

Od pletilnih robotov do robotiziranega skladišča

Proizvodnja nogavic je sestavljena iz treh delov: prvi del je pletenje z avtomatizirani stroji, pletilnimi roboti. Drugi del je obsežno ročno delo za pripravo izdelka za trg, kar pomeni pranje, mehčanje in pakiranje. Temu sledi zahteven logističen del, ko je treba kombinirati izdelke, jih nabirati za kupce po svetu, zlagati v embalažo za trgovine in podobno.

Postali smo tudi vodilni distributer obutve Crocs v Evropi, z njo smo prisotni na 11 trgih, pravi direktor podjetja Marjan Kočila. FOTO: Leon Vidic/Delo

Konec septembra je Intersocks v Kočevju odprl novo robotizirano skladišče Autostore, ki je prvi korak k širši logistični širitvi podjetja. Autostore, ki je avtomatizacija logističnega poslovanja, predstavlja strateške spremembe.

»Veliko ročnega dela je potrebnega ne samo pri pakiranju nogavic, ampak tudi v logistiki za pripravo pošiljk za trg. Treba je izpolniti pričakovanja posameznih kupcev in zlagati majhne pošiljke za posamezna 'vrata' oziroma trgovine. Če si predstavljate, da skrbimo za več tisoč vrat v več kot 60 državah sveta, je treba vsakim vratom pripraviti pošiljko –in trgovine ne želijo imeti samo črnih nogavic številke 43, ampak želijo vse barve in vse številke. In to je treba zložiti, skompletirati in potem pripraviti za pošiljko.«

Tehnološki trendsetterji

Autostore je prvi korak k avtomatizaciji procesov, saj so do zdaj zaposleni hodili po skladišču in ročno iskali posamezni izdelek, zdaj pa blago prihaja k njim, da ga zložijo v embalažo za kupca. Z novim skladiščem se spreminjajo tudi procesi dela zaradi nove tehnologije, zato iščejo visoko izobražene kadre.

Konec septembra je Intersocks v Kočevju odprl novo robotizirano skladišče Autostore, ki je prvi korak k logistični širitvi podjetja. FOTO: Leon Vidic/Delo

Podjetje Intersocks je vedno bilo na najvišji tehnološki ravni v panogi. »Imamo vedno najsodobnejšo tehnologijo na svetu za izdelavo nogavic. Poleg tega naši razvojni inženirji sodelujejo z razvijalci strojev, ki pletilne robote tudi prilagajajo našim potrebam. Zato smo nekako celo trendsetterji oziroma določevalci trendov in razvijamo tehnologijo skupaj s proizvajalci strojne opreme.«

Strateško upravljanje družbe

Tudi v Sloveniji imajo nekaj odličnih sodelavcev v razvoju, ki so zadolženi predvsem za funkcionalni dizajn. FOTO: Leon Vidic/Delo

V strategiji družbe so se, kot je pojasnil direktor Kočila, tudi odločili za premik od proizvodnje zimskih nogavic k proizvodnji nogavic za vse letne čase ter iz srednje in visoko zahtevnih v super zahtevne izdelke in materiale, ki jih vgrajujejo v zelo zahtevne konstrukcije izdelkov. Za tem so se odločili še za širitev poslovanja na nenogavičarski del, ki je zdaj postal zelo pomemben.

»V zadnjih dvajsetih letih smo postavili temelj kot nekakšno drugo nogo družbi, da smo malo ublažili sezonsko komponento in tudi drugače razporedili denarni tok znotraj leta. Zato smo se odločili še za distribucijo izdelkov blagovne znamke Crocs in pri tem nam je uspelo postati največji distributer v Evropi; z njimi so prisotni na 11 trgih.«

Njihova strateška usmeritev je jasna: visoke tehnologije in dodajanje novih blagovnih znamk. Marjan Kočila je še pojasnil, da so kot družina podjetje prodali leta 2019 in tako prešli pod okrilje švicarske skupine Arklyz, ki se ukvarja s proizvodnjo ter trženjem nogavic in čevljev. V širši družini Arklyz so še druge blagovne znamke, tudi tovarna Lloyd s 1600 zaposlenimi, 130 milijonov evrov prometa in najstarejšo nemško znamko čevljev, ki sega v leto 1888. In kot člani skupine imajo privilegij, da čevlje Lloyd lahko prodajajo v osrednji in vzhodni Evropi.

Pri izdelavi tehnično zahtevnih nogavic sodelujejo s športniki iz različnih panog, tudi s kolesarji v Italiji, tekači, še posebno s tistimi na dolge proge.FOTO: Leon Vidic/Delo

Razvoj nogavic za najzahtevnejše stranke

»Dokazali smo, da znamo opravljati distributerski posel in da znamo biti kakovosten proizvajalec tako pri obutveni industriji kot pri dodatkih, med katere spadajo nogavice, ter tudi v drugih programih, kot so vložki za čevlje in vezalke. Intersocks iz Slovenije vodi tudi 11 spletnih trgovin, več kot 40 svojih maloprodajnih mest v 11 državah in veleprodajo.«

Marjan Kočila še pravi, da bi bilo lažje povedati, za koga ne razvijajo in izdelujejo nogavic. Ne delajo namreč za nekaj največjih proizvajalcev, ker večinoma temeljijo le na obsegu poslovanja ali pa le na prodaji osnovnih bombažnih modelov nogavic. »Naše stranke so Salomon, Icebreaker, Smartwool, North Face, Asics in številne druge, za katere razvijamo najzahtevnejše izdelke, saj so tehnične funkcionalne nogavice naša osnovna dejavnost. Izdelek mora biti zelo zahteven, da se ga izplača proizvajati v Evropi,« še pravi in poudarja, da ne tekmujejo s poceni proizvajalci z Bližnjega ali Daljnega vzhoda, »ker tam niso konkurenčni. Kjer so velike količine in zelo nizke cene, ni treba, da bi se prerival še Intersocks.«

V Intersocksu so celo trendsetterji oziroma določevalci trendov in razvijajo tehnologijo skupaj s proizvajalci strojne opreme. FOTO: Leon Vidic/Delo

Inovacije v središču delovanja podjetja

So pa razvili tehnično funkcionalne nogavice za pokojnega Dava Karničarja. Sodelujejo s športniki različnih panog, tudi s kolesarji v Italiji, tekači, še posebej s tistimi na dolge proge. Skupaj z njimi iščejo rešitve in tehnološke odgovore na vprašanja, ki jih lahko dobijo le iz prakse.

Inovacije so vedno najpomembnejše, saj je visoka tehnologija tako v proizvodnem in logističnem smislu ključ do uspeha. Njihov razvojni oddelek je v italijanskem Bellunu, kjer imajo tudi veliko pletilnico z okoli 240 stroji in močan razvojno-raziskovalni oddelek. »Ki pa je že tako velik, da so ga ponekod tudi že zamenjali z majhno tovarno. Številni stroji so namenjeni samo razvoju in posebej ločeni od proizvodnje. Skupina strokovnjakov dela na nenehnem razvoju izdelkov za večino znanih blagovnih znamk v svetu.«

In tudi v Sloveniji imajo nekaj odličnih sodelavcev v razvoju, ki so zadolženi predvsem, kot pravi direktor Marjan Kočila, za funkcionalni dizajn. Videz izdelka je namreč povezan tudi s funkcijo, v katerem delu bomo imeli kompresijo, prenos vlage pri nogavicah in podobno.

Trajnostna naravnanost

Ena od komponent trajnostnega dela je tudi zbiranje deževnice, ki jo uporabljajo za pranje izdelkov, saj vse nogavice pred odpremo na trg tudi operejo. Na ta način pa zmanjšujejo porabo mehčalcev. FOTO: Leon Vidic/Delo

V podjetju seveda pri vseh procesih ne pozabljajo na trajnost. Ena od komponent trajnostnega dela je tudi zbiranje deževnice, ki jo uporabljajo za pranje izdelkov, saj vse nogavice pred odpremo na trg tudi operejo. Tako zmanjšujejo porabo mehčalcev.

»Zdaj pripravljamo novo investicijo v visokoregalno skladišče z zmogljivostjo od 10.000 do 12.000 palet različnih modulov, ki bo dopolnilo naš logistični proces, saj imamo skladišča na kar štirih lokacijah v Kočevju. V novem skladišču jih bomo združili, na streho objekta pa namestili sončno elektrarno. Z roboti v skladišču Autostore pa porabimo kar desetkrat manj energije v primerjavi z vožnjo z viličarji po skladišču.«

Celotna naložba v skladišče Autostore je znašala blizu 3,5 milijona evrov, izvedli pa so jo v rekordno kratkem času, to je treh mesecih, saj so jo uvedli v obstoječih prostorih. Predvidevajo, da bo celotna investicija v logistiko znašala od 12 do 13 milijonov evrov.

In kot je zaključil direktor Intersocksa Marjan Kočila, bodo tudi v prihodnje čim bolje delali, sledili tehnologiji in spremembam na trgu, ki se mu mora podjetje nenehno prilagajati.