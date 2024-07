EU: Predlani 2,3 milijona bolnišničnih postelj

Evropska unija je imela leta 2022 po minuli teden objavljenih podatkih Eurostata 2,3 milijona bolnišničnih postelj. Približno tri četrtine jih je bilo namenjenih funkciji kurativne oskrbe, ostalo pa rehabilitaciji. V primerjavi z zadnjim desetletjem se je število bolniških postelj od leta 2012 zmanjšalo za skoraj sedem odstotkov.

Glede na prebivalstvo EU je bilo leta 2022 povprečno 516 bolniških postelj na 100.000 prebivalcev, medtem ko jih je bilo leta 2012 še 563. »To zmanjšanje ne izraža le dejstva, da podatki o bolnišničnih posteljah vključujejo le postelje za bolnišnično oskrbo (brez postelj za dnevno nego in ambulantno nego), ampak tudi znanstveni in tehnološki razvoj, ki je zmanjšal povprečno ležalno dobo za bolnišnične postopke, ali te postopke nadomestil s tistimi, ki jih zagotavlja dnevna oskrba ali ambulanta,« pojasnjujejo v Eurostatu.

Med državami EU je Nemčija zabeležila ne le največ bolniških postelj (642.107), ampak tudi drugo najvišje število glede na število prebivalstva, in sicer s 766 posteljami na 100.000 prebivalcev. Nemčiji po številu največ bolniških postelj sledita Francija (374.290) in Poljska (231.789). Najmanj bolniških postelj pa so imeli na Malti (2158), v Luksemburgu (2609) in na Cipru (2857).

Bolgarija je zabeležila najvišje razmerje glede na število prebivalstva s povprečno 823 bolnišničnimi posteljami na 100.000 prebivalcev, tretji največji delež pa je imela Romunija s 728 bolnišničnimi posteljami. Slovenija je imela leta 2022 412 bolnišničnh postelj na 100.000 prebivalcev, skupaj pa dobrih 8700.

Podatki Eurostata še kažejo, da so leta 2022 Švedska (190), Nizozemska (245), Danska (248), Finska (261), Irska (291) in Španija (294 postelj) zabeležile najmanjše število bolnišničnih postelj glede na velikost prebivalstva, vse pod 300 postelj na 100.000 prebivalcev. Med letoma 2012 in 2022 je bilo, relativno gledano, največje zmanjšanje števila bolnišničnih postelj zabeleženo na Finskem, kjer se je skupno število zmanjšalo za 49,3 odstotka, še navaja Eurostat.