Od nominirancev proti zmagovalcu

Tadej Pogačar Najboljši na svetu bi bil natančen, a preozek opis šestindvajsetletnika, ki štiri leta zapored zaseda vrh lestvice Svetovne kolesarske zveze. Da greš lahko še višje, četudi si že številka ena, je dokazal v izjemnem letu 2024, v katerem je na novo napisal športno zgodovino. FOTO: Mustafa Yalcin Anadolu/AFP

Samo Zver Vodja kliničnega oddelka za hematologijo v UKC Ljubljana je predvsem in najraje zdravnik. Za paciente naredi vse, kar je v njegovi moči. V kratkem bodo za zdravljenje na voljo naprave za CAR-T celično terapijo. »Ko si nekaj zamisliš, moraš takoj v akcijo,« pravi in poudarja, da se lepo življenje gradi iz malih stvari. FOTO: Črt Piksi

Bojan Cvjetićanin Je frontman priljubljene skupine Joker Out, ki je zaslovela daleč prek slovenskih meja. Karizmatični pevec in tekstopisec je glas mlade generacije, ki zagovarja prave vrednote. Odlikuje ga popolna predanost glasbi, je velik kreativec, zrel in dober človek, pravijo tisti, ki ga dobro poznajo. FOTO: Črt Piksi

Špela Miroševič Slovenija jo danes pozna predvsem kot mamo dečka Urbana s sindromom CTNNB1. Neutrudno bije bitko s časom, zbira denar ter si prizadeva za en sam cilj – da bi njen sin pravočasno dobil gensko zdravilo. A njen osebni boj je tudi boj za vse otroke z redkimi boleznimi. FOTO: Voranc Vogel

Tilen Genov Je pionir raziskovanja morskih sesalcev pri nas in ustanovitelj društva Morigenos, ki izobražuje in ozavešča javnost o tem, zakaj so delfini in kiti pogoj za normalno delovanje morskih ekosistemov. Letos je postal tudi najmlajši predsednik Evropskega združenja za kite in delfine. FOTO: Blaž Samec

Janja Garnbret Slovenska športna kraljica je v Parizu ubranila zlato olimpijsko kolajno iz Tokia. Je osemkratna svetovna in trikratna evropska prvakinja, desetkrat je bila skupna zmagovalka svetovnega pokala. Letos je bila petič imenovana za slovensko športnico leta in je prevzela vlogo ambasadorke projekta Botrstvo v športu.FOTO: Voranc Vogel

Maja Plaz Društvo SOS telefon za ženske in otroke je že 35 let v oporo žrtvam nasilja. Od leta 2003 nevladno organizacijo, ki ima danes 20 zaposlenih in 40 prostovoljcev, vodi Maja Plaz, ki je v tem času ogromno naredila za ozaveščanje javnosti o tem, kakšna je dinamika nasilja in kako se je treba nanj odzivati.FOTO: Leon Vidic

Blaž Brodnjak NLB je letos od hrvaškega finančnega regulatorja Hanfa dobila dovoljenje, da lahko začne ponujati lizinške storitve na hrvaškem trgu. To v praksi pomeni, da se je NLB vrnila na trg, ki ji je bil 30 let zaprt. Uspeh je sad dela celotne ekipe NLB, ki jo vodi Blaž Brodnjak. Trideset let star problem je tako delno rešen. FOTO: Jože Suhadolnik

Goran Dragić Izjemni športnik že nekaj let skrbi tudi za humanitarnost. S svojo fundacijo je prenovil več košarkarskih igrišč po Sloveniji, s čimer vabi mlade stran od mobilnih naprav. Vsako leto pripravi tudi košarkarski tabor, na katerem najmanj petnajstim otrokom iz socialno ogroženega okolja omogočijo brezplačno udeležbo. FOTO: Reuters