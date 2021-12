Pravi šampioni vedo, od kod so doma

Tadej Pogačar je lani osupnil rojake in kolesarski svet, ko je tik pred ciljem dirke po Franciji odvzel rumeno majico Primožu Rogliču. Vendar je bil to le eden od prvih velikih uspehov šampiona s Klanca pri Komendi, ki je letos s številnimi zmagami potrdil, da je najboljši na svetu. To pa ni bil njegov edini presežek v 2021. Kljub mladosti ve, kaj je družbena odgovornost in vračanje okolju, iz katerega se je podal v svetovni vrh.

Pogačarjevim rezultatom v zadnjih 12 mesecih ni bilo para ne v kolesarskem svetu ne v slovenskem športu. Vrhunec sezone je bila ponovna zmaga na Touru, s katero je postal najmlajši dvakratni šampion velike pentlje v zgodovini. Vse skupaj je slavil 13 zmag, tudi svoji prvi na kolesarskih spomenikih Liege–Bastogne–Liege in po Lombardiji, s čimer se je postavil ob bok Eddyju Merckxu. Belgijca, ki velja za najboljšega v zgodovini, je celo presegel. Merckx se je zmag na Touru in dveh spomenikih v isti sezoni prvič veselil leta 1969, star je bil 26 let. Pogačarju je to uspelo pri 23.

V barve Pogi Teama so se preoblekli nadobudni Rogovi kolesarji, od šestletnih dečkov do 18-letnih mladincev. FOTO: Dejan Javornik

Kolesarska kakovost mladca, ki so ga vzgojili pri ljubljanskem Rogu, vse profesionalne uspehe pa dosega v dresu ekipe UAE, je nesporna, njegovi sopotniki pa pri njem cenijo tudi druge lastnosti. »Vemo, da ima dovolj moči, da doseže vse cilje, ki si jih zastavi, zato je edino prav, da ima vodilno vlogo v ekipi. Predvsem pa je dober človek, prava osebnost. Nenazadnje na kolesu skupaj preživimo pet ali šest ur dnevno, preostalih 18 ali 19 ur nismo na njem. Tadejevo vedenje v tem času je tisto, zaradi česar ga vsi spoštujemo,« je v nedavnem intervjuju dejal Davide Formolo, italijanski kolesarski zvezdnik, ki se je brez pomislekov podredil slovenskemu asu.

Srečo deli z drugimi

Pogačar je z dosežki in tudi pristopom tako navdušil svoje delodajalce iz Združenih arabskih emiratov, da so z njim podpisali najdaljšo in najbogatejšo pogodbo v kolesarski zgodovini – dres UAE bo nosil do konca sezone 2027, za to pa bo letno prejel okoli šest milijonov evrov. Še pred tem pa se je odločil, da bo svoje bogastvo, srečo in znanje delil z drugimi.

Zadovoljen sem s tem, kako se razvija Pogi Team, sponzorji so letos videli, da je vredno podpirati tako obetavno ekipo, vedno več otrok se hoče vpisati.

Skupaj z Andrejem Hauptmanom, s katerim sta sodelovala že v amaterskih časih, kot športni direktor pa ga spremlja tudi pri moštvu UAE, in drugimi sodelavci je ustanovil Pogi Team. V njegove barve so se preoblekli nadobudni Rogovi kolesarji, od šestletnih dečkov do 18-letnih mladincev, vanj pa se stekajo vsi Pogačarjevi prejemki od njegovih slovenskih individualnih sponzorjev.

»Zadovoljen sem s tem, kako se razvija Pogi Team, sponzorji so letos videli, da je vredno podpirati tako obetavno ekipo, vedno več otrok se hoče vpisati. Projekt lepo napreduje, na začetku smo zaradi pomanjkanja časa na hitro reševali stvari, zdaj smo vse zastavili tako, kot smo si zamislili. Ponosen sem na mladce, ki se imajo dobro v ekipi, upam, da se jim bom kmalu lahko priključil na treningu in bodo z mano delili svoje vtise,« je Pogačar povedal o ekipi, ki skrbi za vzgojo več kot 150 mladih kolesarjev.

Tadej Pogačar se drži mantre, da je sam svoj mož in ne išče vzornikov. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Ob tem pa se je izkazalo, da dobri zgledi vlečejo. Slovenski kolesarski šampioni – čeprav vsi dirkajo za tuje ekipe in imajo prebivališča v Monaku – niso pozabili, od kod so doma. Fundaciji, s katerima podpirata vzgojo mladih kolesarjev, sta ustanovila tudi Primož Roglič in Matej Mohorič.

Kljub uspehom Pogačar ostaja skromen, zvezdniški status pa mu je odprl vrata do velikih imen svetovnega športa. Ob koncu sezone se je srečal z Merckxom, ki v njem vidi svojega (prestolo)naslednika, nato še s Pepom Guardiolo, arhitektom nekdanje evropske nogometne kraljice Barcelone in sedanjim trenerjem Manchester Cityja. »Obe srečanji sta bili posebni, Merckxa poznamo vsi, ki kolesarimo, Guardiolo pa vsi, saj je nogometna legenda. Razkazal mi je, kakšen je nogometni svet, in bil sem navdušen. Obe druženji sta bili sproščeni, spoštljivi, brez pametovanja,« se Pogačar drži mantre, da je sam svoj mož in ne išče vzornikov. Pri tem bi mu šlo stežka bolje od nog.