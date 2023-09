Prehod na zeleno energijo je treba pospešiti

Do leta 2030 bo za financiranje energetskega prehoda potrebnih 37.000 milijard dolarjev naložb. Od tega je zagotovljenih največ 19.000 milijard dolarjev, tako da naložbeni primanjkljaj znaša 18.000 milijard dolarjev, je pokazala najnovejša študija Načrt energetskega prehoda, ki jo je objavil Center za energetski vpliv pri družbi Boston Consulting Group.

Soavtor poročila Patrick Herhold, sicer generalni direktor in višji partner družbe BCG, ob tem poudarja, da je bistvenega pomena za ohranitev našega planeta za prihodnje generacije občutna pospešitev prehoda na zeleno energijo. »Kot pri vsaki preobrazbi tudi pri tej ne smemo podcenjevati izzivov in pretresov, ki jih prinaša. Obenem pa ponuja tudi izjemne priložnosti; na dolgi rok lahko pretežno zeleni energetski sistem reši današnjo energetsko dilemo glede energetske vzdržnosti, cenovne dostopnosti in varnosti,« še dodaja.

Za omejitev globalnega segrevanja na 1,5 °C nad predindustrijsko ravnjo se morajo obnovljivi viri energije in druge nizkoogljične rešitve v skladu s standardnimi industrijskimi modeli povečati z 12-odstotnega deleža v celotni oskrbi z energijo iz leta 2021 na med 50 do 70 odstotkov do leta 2050. To pa je približno trikrat hitreje kot pri prejšnjih prehodih, na primer pri prehodu na premog in ogljikovodike.

Cilje glede energetskega prehoda lahko dosežemo s petimi tehnološkimi vzvodi, še navaja omenjena študija. In sicer povečanje energetske učinkovitosti; elektrifikacija končne rabe, na primer s pomočjo električnih vozil ali toplotnih črpalk; dekarbonizacija oskrbe z električno energijo; raba goriv z nižjimi emisijami ogljika, ko druge možnosti niso izvedljive ter uvajanje tehnologij zajemanja ogljika.

Energetska tranzicija celotne družbe

In kako se s temi izzivi soočajo podjetja? Tako je na primer Skupina Petrol na poti transformacije, ki temelji na partnerstvu pri energetski tranziciji celotne družbe. »Resno smo vzeli zaveze za zmanjšanje ogljičnega odtisa in k trajnosti v vseh segmentih. Tako se aktivno zavzemamo za preprečevanje in blažitev podnebnih sprememb ter njihovemu prilagajanju. Zato že danes zmanjšujemo ogljični odtis, uvajamo rešitve za učinkovito rabo energije, izboljšujemo aditive za goriva, širimo trajnostno mobilnost, povečujemo delež energije iz OVE in prispevamo k energetski učinkovitosti mest.

Ena temeljnih usmeritev skupine Petrol je tudi stalno zniževanje emisij škodljivih snovi – v zrak, tla in kot hrup v okolje. Prizadevamo si za kakovost vodnih virov ter skrbno in učinkovito upravljanje z vodo, tako za lastno rabo kakor pri razvoju rešitev za mesta in regije. Prispevamo k ohranjanju biotske raznovrstnosti ter skrbno upravljamo vire in v poslovne procese postopno vpeljujemo krožne modele,« pojasnjujejo v podjetju.

Neustrezna javna razsvetljava je lahko velik porabnik energije, zato v Petrolu veliko pozornost namenjajo ravno njihovim prenovam, saj poleg zmanjševanja stroškov energije, vzdrževanja in upravljanja zmanjšujejo tudi svetlobno onesnaževanje. Tako so doslej javno razsvetljavo prenovili v 35 mestih v regiji, med drugimi v Ankaranu, Črnomlju, Gorjah, Hrastniku, Izoli, Kopru, Litiji, Mengšu, Postojni, Radljah ob Dravi in Šentilju ter na Bledu. Takšne projekte imajo poleg Hrvaške še v Srbiji. Upravljajo z več kot 70.000 energetsko učinkovitimi svetili javne razsvetljave, ki osvetljujejo 3000 kilometrov cest, in več kot 220.000 svetilkami v stavbah.

Nedavno so zaključili s prenovo treh sistemov učinkovite razsvetljave na Hrvaškem, in sicer v mestih Molve, Trogir in Jastrebarsko, kjer jih čaka večletno upravljanje. »Na tovrstna partnerstva smo v Petrolu izjemno ponosni, saj modernizacija svetil prinaša mestom zmanjšanje rabe električne energije tudi za več kot 70 odstotkov.«

Zaječar kot primer dobre prakse

Doslej največji projekt na tem področju, projekt prenove javne razsvetljave v Zaječarju družbe Petrol ter partnerjev Smart Energy Investment in Maxwell Group je bil prepoznan kot primer dobre prakse javno-zasebnega partnerstva na ravni Globalnih ciljev za trajnostni razvoj (SDG). Izbor je organiziral sekretariat ekonomske komisije ZN za Evropo (UNECE), ki je projekt menjave skoraj 10.000 energetsko neučinkovitih svetil z novimi LED-svetili uvrstil med najboljše. »Model javno-zasebnega partnerstva se je tako ponovno izkazal za izjemno funkcionalnega, saj mestu prinaša številne prihranke.«

Projekt prenove javne razsvetljave v mestu Zaječar. FOTO: arhiv Petrola

V letu 2021 je družba Petrol skupaj s partnerji zaključila menjavo skoraj 10.000 energetsko neučinkovitih svetil v Zaječarju. S tem se bodo stroški mesta v 15 letih zmanjšali za več kot milijon evrov, ne da bi v projekt vložili lastna finančna sredstva ali se zadolževali, še pojasnjujejo.