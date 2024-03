Veliki inženirski dosežki slovenskega gradbenega podjetja

Skupina Pomgrad se lahko pohvali z izjemnimi inženirskimi dosežki, ki ne le odražajo njen uspeh, ampak so tudi pomemben mejnik v razvoju gradbene infrastrukture. Njihova sposobnost izvajanja najzahtevnejših projektov je ključna za uspeh, ki ga dosegajo tako doma kot v širši regiji Adriatik.

»Usposobljeni smo za gradnjo najzahtevnejših objektov, specializirane družbe v Skupini pa nam omogočajo visoko in nizko gradnjo vseh vrst objektov,« pravijo v skupini Pomgrad. Njihov seznam referenc tako v Sloveniji kot na tujem je izjemno raznolik – od gradenj cest, mostov, viaduktov, športnih objektov, stanovanjskih hiš in še veliko več. Tako obsežen repertoar dela so si omogočili s celovitim pristopom, ki ga odlikujejo strokovno znanje, neprecenljive izkušnje in velik nabor gradbenih storitev. Prav to jim tudi omogoča nadzor nad kakovostjo dela vse od faze gradbenega inženiringa pa do zaključka gradnje in predaje objekta njegovemu namenu.

Skupina Pomgrad izvaja lažja in zahtevnejša gradbena dela, ponujajo tudi različna vzdrževalna dela – tako na prometni infrastrukturi kot na različnih objektih. Poleg tega se ukvarjajo tudi s prodajo svojih nepremičnin in proizvodnjo in prodajo kakovostnih gradbenih materialov.

Veliki inženirski dosežki, ki jih postavljajo ob bok vodilnim na tem področju

Med številnimi referenčnimi projekti skupine Pomgrad velja izpostaviti zadnjega, ki se lahko pohvali s strateško pomembnostjo za prometno infrastrukturo v Sloveniji, predvsem pa z izjemno zahtevnostjo in inženirsko superiornostjo. Omenjeni projekt je obsegal gradnjo predora Pekel, v dolžini 1530 metrov, skupaj z reševalnim rovom in 896 metrov dolg železniški viadukt Pesnica, ki prečka Pesniško dolino na višini 15 metrov.

Posebnost impresivnega viadukta Pesnica je inovativna zasnovanost s serijo integralnih okvirjev, ki so v celoti brez konstrukcijskih ležišč. Posamezen okvir sestavljajo piloti premera 1,5 metra in dolžine od 8 do 18 metrov, treh različnih tipov stebrov ter prednapete prekladne konstrukcije. Elementi so med sabo monolitno povezani v okvirno konstrukcijo. Medsebojni okvirji so spojeni z blažilci za raznos obtežbe.

Viadukt je sestavljen iz sedmih okvirjev dolžine 112 metrov in dveh krajnih okvirjev polovične dolžine (56 metrov), ki sta nepomična, brez ležišč, monolitno povezana s prekladno konstrukcijo. Ta ima prečni prerez dveh reber konstrukcijske višine 2,30 metra. Prednapenjanje segmenta dolžine 112 metrov je inovativno, iz sredine, s po 8 kabli na rebro.

Takšni dolgi mostovi so zares posebni, še posebej tisti, ki imajo veliko polj, ta jih ima kar 33. Delajo se sukcesivno, polje po polje.

Posebnost mostu je členjenje na 112 metrov tirov; nemški standardi za gradnjo železnic namreč predpisujejo točen standard za neskončno zavarjen tir, če imaš členjenje.

Koncept tega mostu tako omogoča neprekinjeni tir na vrhu in zvezno neprekinjen sistem, kar zagotavlja varnost prometa, gospodarnost in zmanjšanje hrupa.

Celoten projekt je bil izveden uspešno in strokovno ter je prinesel inženirski dosežek, ki bo služil skupnosti še vrsto let, hkrati pa bo prispeval k razvoju infrastrukture in izboljšanju povezljivosti v regiji.

Pri gradnji so sodelovali Pomgrad, SŽ ŽGP, GH Holding, Kolektor Koling, GGD Kranj.

Vizija podjetja je tudi vodilo za konstantno rast

Kot odgovorna družba so močno vpeti v okolje, v katerem delujejo. Ravno zaradi tega je trajnostni vidik postal eno temeljnih načel pri oblikovanju in uresničevanju najrazličnejših projektov. S stalnim izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih ter upoštevanjem najvišjih standardov kakovosti in varnosti pri delu podjetje ne le izpolnjuje pričakovanja strank, ampak tudi skrbi za svoje zaposlene in okolje, v katerem deluje.

Skupina Pomgrad s svojo vizijo ohranjanja vodilnega položaja v gradbenem sektorju in razširitve dejavnosti na tržno zanimiva območja regije Adriatik ter srednje Evrope dokazuje svojo predanost in trajnostno naravnanost. Njihova vloga v lokalnih skupnostih, podpora družbenim in kulturnim projektom ter spoštovanje dolgoročnih odnosov z naročniki in podizvajalci pa dodatno krepijo njihov ugled in vpliv v javnosti.

Vse to potrjuje, da je Skupina Pomgrad več kot le gradbeno podjetje – je gibalo inženirske odličnosti, trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti, ki prispeva k boljši prihodnosti tako za Slovenijo kot za regijo Adriatik.

