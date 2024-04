Na kolo za zdravje in za podnebje

Evropska deklaracija o kolesarjenju, podpisana v sredo, prvič prepoznava kolesarjenje kot eno najbolj trajnostnih, dostopnih in vključujočih, poceni in zdravih oblik prevoza in rekreacije ter priznava njegov ključni pomen za evropsko družbo in gospodarstvo.

Po deklaraciji, ki so jo hitro potrdili v evropski komisiji, parlamentu in svetu, bo evropska politika v prihodnje dajala prednost ukrepom, ki upoštevajo kolesarjenje pri načrtovanju trajnostne mobilnosti na mestnih in primestnih območjih ter po potrebi na podeželju. V skladu s kolesarsko deklaracijo bodo do leta 2027 v kolesarske projekte vložili 3,21 milijarde evrov, kar je 30-odstotno povišanje glede na preteklo obdobje od 2014 do 2020.

Kolesa nižajo ogljični odtis mest in onesnaženost zraka, zmanjšujejo gnečo v prometu, hkrati pa za njimi stoji močna evropska industrija z več kot milijonom zaposlenih, pa tudi največji svetovni asi kolesarjenja so evropski. Spodbujali in izvajali bodo multimodalne rešitve na mestnih, primestnih in podeželskih območjih ter za potovanja na dolge razdalje z ustvarjanjem več sinergij med kolesarjenjem in drugimi načini prevoza, kot sta omogočanje prevoza večjega števila koles z avtobusi in vlaki ter zagotavljanje varnejših in varovanih parkirišč za kolesa na postajah in vozliščih mobilnosti.

Tudi evropski poslanci vedo, da ima Slovenija najboljše kolesarje in čakajo vabilo k nam. FOTO: Leon Vidic/Delo

Kolesarjenje je najdostopnejša oblika mobilnosti, treba pa bo poskrbeti, da se bodo v kolesarski infrastrukturi varno počutili vsi, tudi starejši, otroci in invalidi. Ti premisleki bodo morali biti vključeni v načrtovanje prometnih ureditev.

Kolesarjenje ima več izrazito pozitivnih učinkov, meni evropska komisarka za promet Adina Vălean. Za kolesarjenje bo zato treba več narediti na ravni mest, lokalnih skupnosti in držav, pa tudi na ravni Evropske unije. Kolesarska industrija na leto prispeva 21 milijard evrov k skupnemu BDP, pri tem pa nudi več kot milijon kakovostnih delovnih mest.

Za evropsko proizvodnjo koles se je zavzela tudi evropska poslanka Karima Delli, saj je to dobro za zdravje ljudi, za podnebje in za razvoj EU. »To je zgodovinski dan za kolesarjenje v EU,« je poudarila poslanka, ki je prepričana, da se lahko premaknemo daleč naprej. Ni pogosto, da se vse tri glavne evropske politične ustanove odločijo za skupno deklaracijo. Še junija 2022 je bil to predlog, ki ga je podprlo šest držav. Danes so zraven vse države članice EU.