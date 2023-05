Avto vsaj enkrat na teden zamenjati s kolesom

V nadaljevanju preberite:

Avtomobili stojijo 92 odstotkov časa, še tri odstotke časa porabijo v gneči in iskanju parkirnega prostora, povzročajo emisije in hrup ter zasedajo prostor za igrišča, zelenice in parke, je spomnil Uroš Vajgl, državni sekretar na ministrstvu za okolje. Tudi zato pripravljajo dokument o spodbujanju kolesarstva. V nacionalni pobudi Polni zagona kolesarimo v službo pa si prizadevajo, da bi na poti na delo večkrat avto zamenjali s kolesom.