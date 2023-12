Na prodajnih policah revolucionarna slovenska embalaža

DS Smith Slovenija, vodilno podjetje na področju inovativnih in trajnostnih embalažnih rešitev iz valovitega kartona, je v partnerstvu s Skupino Panvita, največjo slovensko vertikalno integrirano verigo podjetij v živilskopredelovalni industriji, uvedel revolucionarno embalažo na osnovi valovitega kartona »DS Smith Easy Bowl«. Inovativna embalaža zmanjšuje uporabo plastike za do 85 %*. Podjetji nameravata na letni ravni s to inovacijo nadomestiti kar 1,6 milijona pladnjev za pakiranje mesnin, ki so bili doslej v celoti izdelani le iz plastike.

DS Smith Easy Bowl je sestavljen iz trpežnega pladnja iz valovitega kartona, ki je prevlečen s tankim plastičnim zaščitnim filmom in zaprt s fleksibilnimi materiali. Embalažna rešitev je zasnovana tako, da z lahko embalažo iz valovitega kartona, ki je izdelana iz obnovljivih virov, nadomestimo do 85 % plastike, kartonski pladenj pa je izdelan iz recikliranega papirja in je v celoti reciklabilen.

Svežina in varnost

Zunanji pladenj iz valovitega kartona in notranji zaščitni film, ki deluje kot pregrada, sta idealna za ohranjanje svežine mesa, rib in pripravljenih obrokov, hkrati pa izboljšujeta varnost hrane in njen rok uporabnosti. Lahka in trdna struktura dizajna embalaže omogoča, da se za potrebe enostavnega recikliranja plastični deli embalaže z enim samim potegom z lahkoto ločijo od kartonskega pladnja. Pladenj omogoča, da se namesto klasičnih plastičnih folij uporabijo naravi bolj prijazne in bio razgradljive, vendar pa je to odločitev naročnika. Kartonski pladenj in prozorna notranja folija prav tako zagotavljata veliko površino za učinkovito blagovno znamčenje in sporočanje, zaradi česar izdelki v Easy Bowlu na trgovskih policah izstopajo. Embalažne pladnje DS Smith Easy Bowl je glede na naročnikove potrebe mogoče izdelati v različnih izvedenkah in dimenzijah, primerni pa so za hlajenje, zamrzovanje, pa tudi za uporabo v mikrovalovnih pečicah, pri čemer stabilen rob zagotavlja hermetično zapiranje in podporo modificiranemu atmosferskemu pakiranju (MAP).

Za trajnostno prihodnost in kakovost

Mesnine blagovne znamke Ave so prvi Panvitini izdelki na prodajnih policah v Sloveniji, ki so pakirani v novo, bolj trajnostno embalažo. V času razvoja embalaže so strokovnjaki in oblikovalci podjetja DS Smith Slovenija sodelovali tudi s podjetjem za proizvodnjo pakirnih linij MULTIVAC, ki proizvaja pakirne linije s termoformirnimi stroji in stroji za zapiranje pladnjev. Ena izmed pomembnih lastnosti embalaže DS Smith Easy Bowl je namreč tudi to, da naročniku z odločitvijo o novi embalaži ni treba investirati v novo pakirno linijo. Raznolikost oblik, velikosti in konstrukcij omogoča prilagodljivost tehničnim zahtevam že obstoječe proizvodne opreme, kar za proizvajalce pomeni razmeroma preprost prehod na novo embalažo. Tak pristop odpravlja potrebo po obsežnih in dragih prilagoditvah proizvodnih linij, kar Easy Bowl postavlja kot idealno izbiro za podjetja, ki želijo zmanjšati svoj okoljski vpliv brez kompromisov pri proizvodni učinkovitosti.

, generalni direktor DS Smith Slovenija: »V DS Smith Slovenija smo pripravljeni na širšo implementacijo Easy Bowla ne le v Panviti, ampak tudi na slovenskem in evropskem trgu. Embalažo DS Smith Easy Bowl vidimo v širokem spektru mesnih in drugih prehrambnih izdelkov, ki so trenutno pakirani v stiropornih ali plastičnih pladnjih. Govorimo o milijonih kosov plastične embalaže, ki bi jih lahko nadomestili s kartonskimi rešitvami, s čimer bi porabo plastike zmanjšali za do kar 85 %, odvisno od dimenzij in izvedenke embalaže. Z inovacijo, kot je Easy Bowl, DS Smith postavlja nove standarde v industriji embalaže. Ponosni smo, da lahko skupaj s partnerji, kot je Panvita, prispevamo k bolj trajnostni prihodnosti in hkrati zagotavljamo izjemno kakovost embalaže za naše stranke. V DS Smith Slovenija smo ponosni, da lahko ponudimo rešitve, ki so ne le tehnično dovršene, ampak tudi izjemno prilagodljive in trajnostno naravnane. Naša zavezanost k inovacijam in trajnosti je temeljni kamen našega poslanstva, in DS Smith Easy Bowl je dokaz te zaveze.«

Toni Balažič, direktor Skupine Panvita: »V Panviti si prizadevamo za trajnostno prihodnost na vsakem koraku naše proizvodnje. Z izvrstnim sodelovanjem z DS Smith in uvedbo nove embalaže smo naredili pomemben korak naprej v naši zavezi k zmanjšanju okoljskega vpliva. Ta inovacija se popolnoma sklada z našimi cilji, kot so 40-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030, povečanje nabave trajnostno pridelanih surovin in uporaba vsaj 75 % reciklirane embalaže. Verjamemo, da s tem ne le izpolnjujemo svoje zaveze trajnosti, ampak tudi spodbujamo celotno industrijo k odgovornejšemu ravnanju z viri in boljšemu varovanju okolja. S tem dejanjem ne le potrjujemo svojo predanost trajnosti, temveč tudi utiramo pot za bolj zdravo in trajnostno prehransko verigo.«

Embalažna inovacija DS Smith Easy Bowl je rezultat dveletnega razvoja in se osredotoča na naraščajoče zavedanje potrošnikov o pomenu zmanjševanja uporabe problematične plastike in iskanje trajnostnih embalažnih rešitev.

Po DS Smithovi raziskavi vsak drugi evropski potrošnik danes bolj aktivno ločuje in reciklira odpadke kot pred petimi leti, 50 % kupcev pa prav tako išče embalažo iz reciklabilnih materialov. Še več, 62 % potrošnikov je pripravljenih plačati več za izdelke v embalaži z manj ali brez plastike​​.**

* V primerjavi s standardnimi plastičnimi banjicami

** Vir: DS Smith and L’ObSoCo research on France, United Kingdom, Germany, Poland and Belgium

O DS Smithu DS Smith je vodilni svetovni ponudnik trajnostne embalaže na osnovi naravnih vlaken, kar podpira tudi z lastno proizvodnjo papirja in obrati za recikliranje papirja. Ima osrednjo vlogo v vrednostni verigi v različnih sektorjih, vključno z e-trgovino, izdelki široke potrošnje (FMCG) in industrijskim sektorjem. Skozi svoje poslanstvo »Redefining Packaging for a Changing World« in svojo trajnostno strategijo Za zdaj in za prihodnost je DS Smith zavezan k vodenju prehoda v krožno gospodarstvo, hkrati pa zagotavlja bolj krožne rešitve za svoje stranke in širšo družbo – nadomešča problematično plastiko, odstranjuje ogljik iz dobavnih verig in zagotavlja inovativne rešitve recikliranja. DS Smithov model »box-to-box in 14 days«, oblikovalske zmogljivosti in strategija inovacij so v središču tega odziva. DS Smith s sedežem v Londonu in kot član FTSE 100 deluje v 34 državah in zaposluje približno 30.000 ljudi in je tudi strateški partner okoljske fundacije Ellen MacArthur. Poleg Evrope deluje tudi v Severni Ameriki, s sedežem v Atlanti in petnajstimi proizvodnimi, papirniškimi in reciklažnimi obrati, kjer skupaj zaposluje več kot 2000 ljudi. V Sloveniji ima DS Smith tri obrate, in sicer v Brestanici, Logatcu in na Rakeku, ter zaposluje skoraj 500 ljudi. Zgodovina podjetja sega v štirideseta leta prejšnjega stoletja, ko je začela družina Smith izdelovati kartonske škatle. DS Smith letno poroča o napredku pri doseganju svojih podnebnih in okoljskih ciljev v svojih poročilih o trajnosti in letnih poročilih.

