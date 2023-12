Slovenski investitorji vedno pogosteje stavijo na plemenito kovino osmij

Zlato, srebro in platina so doslej veljali za najprepoznavnejše plemenite kovine, s katerimi lahko zavarujemo vrednost svojega premoženja. Toda po dolgem obdobju visokih cen se prav te plemenite kovine trenutno gibljejo v stransko in celo nekoliko padajočo smer. Zadnja od plemenitih kovin, ki vstopa na naložbeni trg, pa ni občutljiva ne na svetovne politične in gospodarske težave ne na dogajanje na trgu drugih plemenitih kovin. Govorimo o najdragocenejši plemeniti kovini – osmiju. Razlog za to leži v njegovih posebnih lastnostih in dejstvu, da ga je mogoče kupiti le v fizični obliki – z osmijem se namreč ne trguje na borzi, kar mu zagotavlja večjo stabilnost in ni podvržen manipulacijam.

Najmodernejša plemenita kovina na trgu

Osmij v različnih oblikah Foto Osmium inštitut Slovenija

Kristalni osmij velja med strokovnjaki za najmodernejšo izmed vseh osmih plemenitih kovin. Odlikuje ga vrsta presežnikov. Najprej spada med platinske kovine in ima največjo gostoto med neradioaktivnimi elementi, kar je le ena njegovih izjemnih lastnosti.

Zgodovinska priložnost za pravo naložbo – to je tisto, o čemer sanjajo vlagatelji. Vendar je le malo srečnežev, ki imajo možnost biti prisotni na začetku novega obdobja kake izmed naložb. Prav to priložnost zdaj ponuja nemški Osmium inštitut, ki si je zadal cilj, da osmij ponudi na trg in hkrati vsak edinstven kos osmija tudi certificira in vpiše v mednarodno podatkovno bazo.

Zakaj vlagati prav v osmij Vlagatelji se odločajo za plemenito kovino osmij predvsem zaradi naslednjih razlogov: 1. Osmij je najredkejša in najdragocenejša plemenita kovina na svetu. Njegova izjemna redkost poganja vse večje povpraševanje, kar mu prav tako dviguje vrednost. 2. Ker se z osmijem ne trguje na borzi, ni dovzeten za špekulacije in večje nihanje vrednosti. 3. Popolnoma vsak kos je unikaten, certificiran in ga investitor prejme v svojo posest. 4. Statistični podatki za pretekla leta kažejo stalno rast vrednosti, kar za vlagatelje pomeni, da ima njihova naložba vedno večjo vrednost. 5. Dodajanje osmija v svoj naložbeni portfelj je lahko sredstvo diverzifikacije. Razpršitev naložb namreč zmanjša tveganje in poveča stabilnost portfelja. 6. Zaradi svoje redkosti je osmij simbol unikatnosti. Gre za naložbo, ki se ločuje od bolj tradicionalnih naložb.

Nekoč stranski produkt, zdaj glavna zvezda

Osmij sam po sebi ni nova kovina, vendar v zadnjih letih uživa vedno večjo pozornost. Dolgo je bil le »stranski produkt« pri pridobivanju platine. To se je spremenilo. Kristalni osmij namreč velja za najmodernejšo in najvarnejšo plemenito kovino. Uporablja se v nakitu kot visokokakovosten nadomestek za diamante. V nasprotju z zlatom ga ni mogoče taliti in je tako večen.

Osmij je priljubljen pri zlatarjih. Foto Osmium inštitut Slovenija

Medtem ko naj bi po mnenju mnogih analitikov trg zlata, srebra in platine pravkar zapustil svoje najvišje ravni, kristalni osmij kot vrednostna naložba izstopa in stabilno pridobiva vrednost.

Pametno posnemanje naložbenih strategij superbogatih

Srebro, zlato in platina so se v zadnjem obdobju pospešeno dražili, kar je zagotovo posledica negotovih razmer po svetu. Vendar so se te cene pregrele, kar je povzročilo konsolidacijo in s tem stransko gibanje ter prve izgube vrednosti. V časih nenadnih in visokih cen je verjetnost za pobiranje dobičkov visoka, hkrati pa se lahko pričakuje, da bodo plemenite kovine sledile trendu upadanja cen diamantov.

Osmij v državne zakladnice Direktor nemškega Osmium inštituta Ingo Wolf se je nedavno srečal z nemškim zveznim finančnim ministrom Christianom Lindnerjem in mu predlagal, da bi osmij dodali v nemške državne rezerve. »Ta načrt bi bil zelo drzen in tudi ministrov odgovor je bil jasen, da bi tak postopek trajal dolgo. Toda idejo o možnosti uporabe osmija v državnih rezervah je treba uporabiti in ustvariti podlago za to. Zato bomo v prihodnjih nekaj tednih nemškemu ministrstvu za finance poslali začetni načrt, saj so prednosti osmija očitne: absolutna neponaredljivost in majhna razpoložljivost. To pomeni, da je osmij daleč pred našo prejšnjo najljubšo kovino, zlatom,« pravi Wolf in doda, da razprave o uporabi v državnih zakladnicah že potekajo v drugih državah. »A pot bo dolga,« sklene.

Najdragocenejša na novo izdelana violina spet v naši bližini

Najdragocenejša violina na svetu »The OS Violin«, vredna 3,5 milijona evrov, ki je 6. junija letos obiskala Maribor, se je v sklopu svetovne turneje ustavila tudi v Beogradu. Na ekskluzivnem dogodku jo je v soboto, 18. novembra 2023, javnosti predstavila Fundacija Novak Đoković.

Na fotografiji: violinist Stefan Milenković, Jelena Đoković, Edgar Russ, DI Kurt Assam. Foto Dalibor Danilović

Na najdražjo na novo izdelano violino je v Beogradu zaigral svetovno znani violinist Stefan Milenković. Srbski virtuoz svetovnega kova je že pri svojih desetih letih na božičnem koncertu v Washingtonu igral predsedniku Ronaldu Reaganu, pri enajstih Mihailu Gorbačovu ter pri štirinajstih letih v Vatikanu papežu Janezu Pavlu II.

