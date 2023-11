Ste že opremljeni za novo smučarsko sezono?

Zima že trka na vrata in z njo tudi nova smučarska sezona. A preden se odpravite na vrh strmine, izberite opremo, s katero bo vsak zavoj v užitek, smuka pa varna in zanesljiva.

Vse na enem mestu najdete v največji Hervisovi trgovini v Sloveniji, v Cityparku, kjer boste na 3500 m² v dveh nadstropjih našli vse, kar potrebujete za užitke na snegu. Hervisovi svetovalci vam bodo v oporo pri izbiri vse smučarske opreme in dodatkov, ki jih potrebujete za udobno smuko, nudijo vam tudi servis smuči.

Kakšne smuči izbrati

Za izbiro smuči si vzemite dovolj časa, saj odločitev ni preprosta. Pri tem, kakšne smuči nam bodo najbolj ustrezale, moramo upoštevati več dejavnikov, med drugim smučarsko znanje in sposobnosti, težo, višino, moč in motoriko, pa tudi naš slog smučanja. V mislih je dobro imeti tudi terene, ki jih največkrat izbiramo.

Smuči morajo biti primerne dolžine. Pri tem je treba upoštevati težo in višino, ki pa nista nujno edino izhodišče. Številni, zlasti začetniki, se namreč raje odločajo za nekoliko krajše smuči, saj so bolj vodljive. Tisti bolj izkušeni, ki si želijo stabilnejše smuke pri večjih hitrostih, pa večkrat izberejo daljše.

Za izbiro smuči si vzemite čas. FOTO: Lukas Gojda/Depositphotos

Z dolžino smuči se spreminja tudi stranski lok. Za krajše zavoje izberemo slalomske smuči s stranskim lokom med 9 in 13 m, za daljše in hitrejše zavoje pa veleslalomske s stranskim lokom nad 17 m. Najpogostejša izbira so sicer univerzalne smuči s stranskim lokom med 14 in 17 m.

Pri smučeh je treba upoštevati tudi t. i. upogljivo togost. Nekatere so namreč mehkejše ter primernejše za začetnike in manj izkušene smučarje, trše pa za večje znalce, saj jih je mogoče upogniti šele pri veliki hitrosti in večjih obremenitvah.

Dober smučarski čevelj je ključnega pomena

Ste vedeli, da kar 90 odstotkov smučarjev kupi prevelike smučarske čevlje? A po drugi strani številni hitro tarnajo prav zaradi bolečin v neudobnih čevljih. Kakšne torej izbrati?

Upoštevati je treba pravo dolžino, širino in trdoto čevlja, predvsem pa si je za odločitev in nakup treba vzeti čas. Dejstvo je, da številni kupijo prevelike čevlje, ker jih preizkušajo z utrujenimi in oteklimi nogami. Čevelj, ki vam je »ravno prav«, pa vam je pravzaprav skoraj zagotovo prevelik. Smučarski čevelj mora namreč tesno objemati nogo.

Smučarski čevelj naj ne bo prevelik. FOTO: Yana Revina/Depositphotos

Številka smučarskega čevlja je enaka velikosti našega stopala, denimo 27,5 (cm). Pri preizkušanju čevljev je bistveno, da jih zapnete in kolena potisnete naprej – tako se bo peta potegnila nazaj, v sprednjem delu pa se bo sprostilo nekaj prostora.

Pri trdoti čevlja je treba upoštevati znanje, težo in višino smučarja. Trše čevlje bodo izbrali bolj izkušeni smučarji, medtem ko je za začetnike bolje, da izberejo nekoliko mehkejše.

Smučanje ni najcenejši šport, zato o izbiri smuči dobro premislite. Če še niste čisto prepričani, si lahko v trgovini Hervis v Cityparku (in tudi drugod po Sloveniji) smuči za začetek tudi izposodite. Pod ugodnimi pogoji se lahko dogovorite za dnevni, tedenski in sezonski najem smuči, na voljo pa vam je tudi izposoja za konec tedna.

Ne pozabite na čelado

Ko smo izbrali dva ključna kosa smučarske opreme – smuči in čevlje, se lahko posvetimo še dodatkom. Pri tem nikakor ne pozabimo na čelado, ki je danes za mlajše smučarje (do 12. leta) obvezen, tudi za druge pa nepogrešljiv del opreme. Glavni razlog je seveda varnost. Pri nakupu bodite pozorni, da ima čelada ustrezne varnostne certifikate, kot sta evropski CE in nemški TÜV, ki od proizvajalcev čelad zahtevajo stroge teste sposobnosti absorpcije udarcev in zaščite pred poškodbami z ostrimi predmeti.

Za ustrezno številko čelade si izmerimo obseg glave, primerna je tista, ki nas ne tišči in hkrati ni preveč ohlapna. Priporočljivo je, da skupaj s čelado izberete tudi smučarska očala.

Za udobno smuko ne pozabite tudi na toplo in zračno smučarsko perilo in rokavice. O primernih materialih in velikostih vam bodo v Hervisu svetovali izkušeni strokovnjaki in poskrbeli za to, da bo vaš dan na snegu nepozaben.

V Cityparku je največja Hervisova trgovina v Sloveniji, ki v zimski sezoni ponuja največ smučanja na enem mestu. Hkrati pa lahko zavijete na bogato založen oddelek za fitnes in poskrbite za to, da se boste na smuči odpravili telesno dovolj dobro pripravljeni.

Naročnik oglasne vsebine je Hervis.