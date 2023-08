Zanesljiv vir podatkov za trajnostno poslovanje

Čeprav trajnostno poročanje poteka že skoraj deset let, je znova postalo precej bolj aktualno zaradi nove evropske Direktive o poročanju podjetij glede trajnosti (CSRD), ki je začela veljati v začetku letošnjega leta.

Poleg novih in strožjih zahtev za zavezance bo namreč vplivala na pretežni del evropskega in s tem tudi slovenskega gospodarstva.

Evropski zeleni dogovor

Poročanje o trajnosti je namenjeno podpori evropskega zelenega dogovora, ki je sveženj političnih ukrepov, namenjen preoblikovanju EU v sodobno, učinkovito in konkurenčno gospodarstvo, z ničelnimi neto izpusti toplogrednih plinov do leta 2050.

Prva Direktiva o nefinančnem poročanju (NFRD) je bila sprejeta že leta 2014, na njeni podlagi je približno 11.600 podjetij v EU začelo trajnostno poročati leta 2018 za preteklo poslovno leto. Vendar se poročanje in kakovost informacij, ki jih podjetja razkrivajo na podlagi omenjene direktive, nista bistveno izboljšala.

Zato je bila sprejeta Direktiva CSRD, ki naj bi pripomogla k uspešnejšemu doseganju ciljev evropskega zelenega dogovora s konkretnejšimi informacijami o tveganjih in priložnostih glede trajnosti v podjetjih ter njihovih vplivih na ljudi in okolje, kar imenujemo načelo dvojne pomembnosti.

Zavezanci za trajnostno poročanje

Direktiva CSRD med drugim razširja področje uporabe zahtev za poročanje o trajnosti na dodatne zavezance, in sicer:

velika podjetja, ki izpolnjujejo dve od treh meril: 1) imajo povprečno število zaposlenih v finančnem letu več kot 250 in/ali 2) več kot 40 milijonov EUR čistega prihodka in/ali 3) več kot 20 milijonov EUR kapitala;

vsa podjetja v EU, ki kotirajo na borzi, vključno z malimi in srednjimi, razen mikropodjetij;

vsa podjetja s sedežem v tretjih državah, ki 1) več kot 150 milijonov EUR čistega prihodka ustvarijo v EU in 2) imajo vsaj eno hčerinsko družbo ali podružnico v EU.

Poleg tega so podjetja po novem odgovorna tudi za spremljanje trajnostnih informacij svojih odvisnih družb.

Čeprav direktiva formalno zavezuje zgolj približno 50.000 podjetij v EU, bodo njena določila vplivala na pretežni del evropskega gospodarstva, ki z njimi sodeluje. Kajti razkritja zavezancev bodo morala vključevati podatke o največjih dejanskih in morebitnih škodljivih vplivih ter ukrepih, ki jih blažijo ali odpravljajo v svoji celotni vrednostni verigi.

To pomeni, da se bodo morala trajnostnemu poslovanju in poročanju prilagoditi vsa podjetja, ki z njimi sodelujejo kot poslovni partnerji, dobavitelji ali izvajalci.

Prav tako pa se nekatera podjetja odločajo za prostovoljno poročanje, saj so trajnostne informacije pomembne tako za izboljšanje poslovanja in konkurenčnosti kot tudi za različne zunanje deležnike, na primer lastnike, banke in zavarovalnice.

FOTO: Metronik

ESG trajnostno poročanje

Direktiva CSRD od podjetij zahteva kvalitativno in kvantitativno poročanje o številnih okoljskih, družbenih in upravljavskih (t. i. ESG) vprašanjih.

Glede okolja bodo morala v skladu z novimi standardi razkrivati informacije o:

vseh večjih okoljskih zadevah, vključno z odvisnostmi in vplivi, povezanimi s podnebjem, zrakom, kopnim, vodo in biotsko raznovrstnostjo;

ravni, obsegu in zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, vključno z ukrepi za ogljično izravnavo (angl. Carbon Offset) in virom predvidenih ukrepov;

porabi energije in energijski učinkovitosti.

Pomembno vlogo pri tem ima tudi tehnologija, ki bo podjetjem omogočila ekonomično obdelavo in pripravo podatkov, za kar potrebujemo ustrezno informacijsko rešitev.

Kako vam lahko pomagamo v Metroniku

Temelj za trajnostno poročanje so samodejno zbiranje, shranjevanje in analiza podatkov ter priprava pripadajočih poročil.

Temu je na energetskem in okoljskem področju namenjen Metronikov energetski informacijski sistem MePIS Energy.

Sestavljen je iz več modulov za spremljanje in upravljanje porabe energentov, energetsko knjigovodstvo ter napredno analitiko z umetno inteligenco, ki lahko izračunava napovedi porabe glede na različne proizvodne in druge dejavnike, kot so tarifni razredi. Prav tako je prilagodljiv glede zajema podatkov iz strojev, merilnikov in drugih aplikacij.

V primerjavi z obračunskimi podatki, ki prikazujejo pretekla obdobja, omogoča spremljanje porabe v realnem času ter hitrejše odkrivanje in odpravo skritih izgub.

Industrijskim in drugim podjetjem zagotavlja jasno in razumljivo preglednost porabe različnih energentov in vode, izračun ogljičnega odtisa, izvajanja ukrepov za izboljšave na posameznih področjih ter pripadajoče podatke za trajnostno poročanje.

FOTO: Metronik

MePIS Energy kot zanesljiv vir energetskih in okoljskih podatkov vam omogoča: avtomatsko zajemanje in varno shranjevanje energetskih in drugih okoljskih podatkov na enem mestu

avtomatske izračune okoljskih kazalnikov KPI za trajnostno poročanje, kot je npr. izračun ogljičnega odtisa

hitro in enostavno pripravo energetskih in trajnostnih poročil

upravljanje ukrepov za izboljšanje energetskega in okoljskega trajnostnega poslovanja

celovit pregled nad porabo energije v odvisnosti od različnih dejavnikov v realnem času

hitro odkrivanje in odpravo nepotrebne porabe energentov

temelje za izpolnjevanje zahtev energetskih in okoljskih standardov ISO 50001, ISO 14001, EMAS in drugih

Čeprav bo obveznost trajnostnega poročanja za nove zavezance postopna v letih od 2026 do 2028, pa ni priporočljivo odlašati do izteka rokov, temveč se je dobro na spremembe pripraviti pravočasno.

Kontaktna oseba za več informacij ter praktične rešitve v zvezi z energetskim informacijskim sistemom MePIS Energy za učinkovito energetsko in okoljsko poslovanje in poročanje je Vanja Tomažič, ki mu lahko pišete na naslov vanja.tomazic@metronik.si. Za več informacij obiščite spletno stran www.metronik.si.

Naročnik oglasne vsebine je Metronik