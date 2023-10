Mladi, vzemite skrb za zdravje v svoje roke

Statistika pravi, da se mladi v Sloveniji relativno pozno odselijo z doma svojih staršev in zaživijo na svojem. Drage nepremičnine in negotove službe gotovo pripomorejo k temu, da mladi dlje časa ostajajo doma, a to še ne pomeni, da morajo starši zanje urejati obiske pri zdravniku. Čas je, da mladi odgovornost za svoje zdravje vzamejo v svoje roke. Na tej poti v samostojnost jim lahko stoji ob strani Varuh zdravja zdravstvene zavarovalnice, Vzajemna, s paketom Mladi, ki zagotavlja vrhunsko zdravstveno oskrbo in druge ugodnosti.

Poskrbite za svoje zdravje

Ko se poškodujete ali zbolite, si želite čim prej priti do ustrezne zdravstvene oskrbe. Čakalne dobe na prvi pregled pri zdravniku specialistu v javnem zdravstvenem sistemu so dolge, morda ste to težavo izkusili že na lastni koži. Po podatkih NIJZ za letošnji avgust je treba na pregled pri dermatologu počakati 266 dni, pri ortopedu pa 153 dni. V tem času pa se lahko zdravstveno stanje posameznika še poslabša. Zato se ne pustite se čakati, ampak poskrbite za svoje zdravje s sklenitvijo paketa Mladi, ki je na voljo vsem med 18. in vključno 30. letom.

Do zdravnika iz mreže Varuha zdravja boste prišli že v nekaj dneh. Foto: Depositphotos

Prednosti paketa Mladi

Do zdravnika iz mreže Varuha zdravja boste prišli že v nekaj dneh, za termin, ki vam odgovarja, se bodo za vas dogovorili v asistenčnem centru, saj je brezplačna asistenca del paketa. V paket je vključena tudi pomoč na domu, kritje stroškov zdravil in fizioterapija. Kadarkoli boste v dvomih glede zdravstvenih težav, se boste lahko s storitvijo Dr. Posvet nemudoma posvetovali z zdravnikom prek klepeta v izbrani aplikaciji ali videoklica. Premija za zavarovanje Zdravstvena polica Mladi je v prvem zavarovalnem letu nižja za 50 odstotkov, ob brezplačni včlanitvi v program Varuh zdravja pa boste prejeli še majico, 10-odstotni popust pri sklenitvi zavarovanja Tujina Multitrip, dobroimetje v višini 40 evrov in druge ugodnosti.

Mreža vrhunskih zdravnikov

V mrežo zdravstvenih izvajalcev Varuha zdravja je vključenih več kot 130 domačih in tujih uglednih ustanov in izvajalcev, ki zagotavljajo kakovostno zdravstveno obravnavo, urejene prostore, najsodobnejšo medicinsko opremo, visoke standarde obravnave zavarovancev ter kratko časovno dostopnost zdravstvenih storitev.

Za več informacij o paketu Mladi obiščite spletno stran www.vzajemna.si ali se na brezplačni telefonski številki 080 20 60 dogovorite za posvet z enim od svetovalcev Varuha zdravja.

Čakalne dobe na prvi pregled so dolge. Foto: Elnur Amikishiyev/Depositphotos

Primer iz prakse

Mladi, 19-letni nogometaš Marko je pri igranju nogometa na dvorišču začutil bolečino v kolenu. Naslednji dan je obiskal osebnega zdravnika, ki mu je izdal napotnico za magnetno resonanco kolena. Ker ima Marko pri Vzajemni sklenjen paket Mladi, se je nemudoma obrnil na asistenčni center Varuha zdravja, in tako pregled opravil že čez štiri dni. Na podlagi izvida magnetne resonance so mu v asistenčnem centru ponudili termin pregleda pri ortopedu štiri dni pozneje. Ortoped je svetoval protibolečinsko terapijo, po zaključku terapije pa so zanj pri Varuhu zdravja organizirali še kontrolni pregled, kjer so svetovali normalno obremenitev in ponovni obisk v primeru nadaljnjih težav. Ker je zavarovanec obiskoval šolo v Ljubljani, so v asistenčnem centru poskrbeli za ustrezno prilagoditev pregledov in terapij njegovemu urniku in lokaciji – tako je na primer med šolskimi počitnicami terapije opravil v bližini doma, med šolanjem pa pregled v Ljubljani. Če bi Marko takšno storitev opravil samoplačniško, bi ga to stalo 995 evrov.

Z Varuhom zdravja do novega iPhonea Varuh zdravja vse mlade in mlade po srcu vabi, da sodelujete v nagradni igri, ki poteka od vključno 20. 9. 2023 do vključno 20. 10. 2023, in se potegujete za neverjetne nagrade. Vsi, ki ste stari 18 let ali več, ste upravičeni do sodelovanja, prav tako pa lahko tudi svoje prijatelje, družino in sodelavce povabite, da se vam pridružijo. V bogatem nagradnem skladu boste našli izjemno priložnost za osvojitev iPhonea in druge privlačne nagrade. Posebej izpostavljamo darilno kartico v vrednosti 150 evrov za trgovine Grosbasket. Ta kartica vam bo omogočila, da izberete iz bogate ponudbe lifestyle obutve oziroma superg za prosti čas, vključno z legendarnimi Air Jordan. S stilsko dovršenimi supergami boste vedno korak pred ostalimi.

Naročnik oglasne vsebine je Vzajemna.