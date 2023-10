6 pravil za krepitev imunskega sistema

Ob menjavi letnih časov in prihodu jeseni se narava pripravlja na miren zimski spanec, mi pa se spoprijemamo z novimi izzivi – sezonskimi prehladi in virozami. V tem obdobju je naš imunski sistem postavljen v prve bojne vrste, ko ga napadajo različni virusi in bakterije. Kako pa lahko poskrbimo, da bo naš obrambni ščit močan in pripravljen na vse izzive, ki jih prinaša sezona prehladov?

1. Zdrava prehrana

Začnimo pri osnovah. Naša prehrana ima neposreden vpliv na delovanje imunskega sistema. Priporočljivo je uživati raznovrstno hrano, ki vključuje sveže sadje in zelenjavo, polnozrnata žita, oreščke in pusto meso ali ribe. Vitamini, kot sta C in D, ter minerali, kot je cink, so ključni za imunsko funkcijo. Živila, bogata z antioksidanti, kot so jagode in brokoli, lahko pomagajo zmanjšati vnetja in okrepiti obrambo telesa.

2. Dovolj spanja

Pomanjkanje spanja oslabi naš imunski sistem, zato je ključno, da si privoščimo dovolj kakovostnega spanja. Priporoča se 7–8 ur spanca vsako noč. Med spanjem se telo obnavlja in krepi svoje obrambne mehanizme. Poskrbite za reden spanec in si vzemite čas za sprostitev pred spanjem, da boste bolje spali.

FOTO: Depositphotos

3. Telesna dejavnost

Redna telesna dejavnost spodbuja obtok krvi in limfe, kar pomaga pri odstranjevanju strupov iz telesa. Vadba tudi spodbuja sproščanje endorfinov, kar zmanjšuje stres, ki lahko oslabi imunski sistem. Ni treba, da postanete profesionalni športnik; že z zmerno vadbo, kot je sprehod v naravi, lahko naredite veliko za svoje dobro počutje.

4. Hidracija

Voda pomaga pri prenašanju hranil v celice in odstranjevanju odpadnih produktov iz telesa. Poleg tega pomaga tudi pri vlaženju sluznic, ki so pomembna obramba pred mikrobi.

5. Zmanjšanje stresa

Stres lahko resno oslabi naš imunski sistem. Zato je pomembno, da se naučimo tehnik za obvladovanje stresa, kot so meditacija, joga ali dihalne vaje. Vzemite si dovolj časa zase in za sprostitev, tudi skozi kakšen nov hobi, ki vas osrečuje.

Poskrbite za dovolj gibanja v naravi. FOTO: Depositphotos

6. Prehranska dopolnila

Ker včasih naša prehrana ne zagotavlja vseh potrebnih hranil, si pri krepitvi imunskega sistema lahko pomagate tudi s prehranskimi dopolnili in zelišči, ki naravno podpirajo vaš imunski sistem.

Vitamini in minerali: vitamina C in D ter mineral cink lahko pomagajo okrepiti imunski sistem. Vitamin C je znan po svoji vlogi pri povečevanju proizvodnje protiteles, medtem ko vitamin D pomaga uravnavati imunsko odzivnost. Cink pa je bistven za različne funkcije imunskega sistema.

Probiotiki: podpirajo zdravo črevesno floro, kar je ključno za močan imunski sistem. Zdrava črevesna flora pomaga uravnavati vnetne odzive in povečuje sposobnost telesa, da se spopada z okužbami.

Ehinaceja: to zelišče je znano po svojih imunsko podpornih lastnostih. Ameriški slamnik lahko poveča število belih krvnih celic, ki igrajo ključno vlogo pri boju proti okužbam.

Ingver: ima protivnetne lastnosti in lahko pomaga pri zmanjševanju simptomov prehlada ter podpira imunski sistem.

Astragalus: to zelišče se v tradicionalni kitajski medicini uporablja za krepitev imunskega sistema. Lahko pomaga povečati število belih krvnih celic in izboljšati odpornost telesa proti okužbam.

Acerola: velja za eno izmed najbogatejših naravnih virov vitamina C.

