Lei Jun je prehitel Apple in dohiteva Samsung

Ni mogel mirovati

Lei Jun. FOTO: Xiaomi

Kot Jobs je Liu pri 43 letih postal milijarder

je leta 2007 pri komaj 38 letih uradno iz zdravstvenih razlogov, neuradno pa zato, ker je ocenil, da je v svoji karieri naredil že dovolj in da je tudi dovolj obogatel, hotel končati svojo poslovno pot.Odstopil je z mesta izvršnega direktorja podjetja za protivirusno programsko opremo Kingsoft in se posvetil »angelskemu investitorstvu«, investiranju v manjša obetavna zagonska tehnološka podjetja, ki brez takšnih investitorjev, ki se ne pehajo za dobički, ne bi preživela začetne faze razvoja. Sam je pomagal več kot dvajsetim takšnim podjetjem.Že takrat so ga nekateri primerjali z ustanoviteljem Appla, in to ne samo zaradi črnih majic in kavbojk, ki jih tako kot Jobs rad nosi ob vsaki priložnosti, ampak tudi zaradi zelo uspešnega, vizionarskega vodenja tehnoloških podjetij. In tudi zaradi svoje vztrajnosti pri uresničevanju svojih zamisli.Prav zaradi te lastnosti njegova prezgodnja »upokojitev« ni trajala dolgo. Hotel je namreč uresničiti svojo največjo željo, da bi začel proizvodnjo povsem kitajskih pametnih telefonov. Zato je leta 2010 ustanovil tehnološko podjetje Xaiomi in okoli sebe zbral šest soustanoviteljev, ki so v tistem času predstavljali kitajski možganski trust na področju pametne telefonije, programske opreme in industrijskega oblikovanja.Ker je odrasel v skromni učiteljski družini, je bila njegova filozofija pri ustanavljanju podjetja, čeprav je bil že bogat, zmernost in skromnost. Že ime podjetja – Xaiomi v kitajščini pomeni proso, je pa tudi sopomenka za »drobno zrno« – je nakazovalo, da ni hotel, da bi ga zavedle velike ambicije. Začeli so proizvajati kakovostne pametne telefone po zelo ugodnih cenah in hitro osvojili kitajski trg, se nato razširili po Aziji in začeli prodirati na Zahod.Samo dve leti od ustanovitve Xaiomija sta bili potrebni, da je Lei Jun kljub skromnim ambicijam postal še bolj podoben Stevu Jobsu: tako kot Jobs leta 1998, je Lei leta 2012 pri triinštiridesetih letih postal dolarski milijarder. In se pri tem ni ustavil. Xaiomi ima zdaj že približno petindvajset tisoč zaposlenih, od tega je kar dve petini inženirjev na oddelkih za raziskave in razvoj, Lei Junovo premoženje pa sedaj ocenjujejo že na 27 milijard dolarjev. Podjetje je prisotno že v sto državah sveta in v drugem četrtletju letošnjega leta se je po prodaji pametnih telefonov umestilo na drugo mesto na svetu, pred Applom in tik za Samsungom. Pokojnega Jobsa je tako na neki način zdaj že presegel, a se tudi tu ne namerava ustaviti. Letos je namreč napovedal, da bo Xaiomi v prihodnjih treh letih postal proizvajalec pametnih telefonov številka ena na svetu.