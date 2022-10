Novi predsednik uprave Telekoma Slovenije bo Boštjan Košak

Nadzorni svet Telekoma Slovenije je danes za predsednika uprave družbe imenoval Boštjana Košaka. Štiriletni mandat bo nastopil 4. oktobra, v 15 dneh pa bo predlagal imenovanje treh novih članov uprave, je objavila družba. Na položaju je nasledil Cvetka Sršena, ki se je v začetku septembra z nadzorniki dogovoril za prenehanje mandata.

Košak bo skladno s statutarno določenim mandatarskim sistemom v 15 dneh nadzornemu svetu predlagal imenovanje treh novih članic oziroma članov uprave Telekoma Slovenije, je danes prek spletni strani Ljubljanske borze sporočila družba.

»Telekom Slovenije je pred zahtevnim obdobjem, v katerem se bo soočil z izzivi visoko konkurenčnega trga, dinamične in regulirane panoge ter vlaganj v razvoj in infrastrukturo, ob hkratni potrebi po doseganju učinkovitega poslovanja in ustreznih finančnih rezultatov. Prihodnje poslovanje bo zahtevalo agilnost, učinkovitost, razvojno naravnanost ter poglobljeno poznavanje trendov in priložnosti na področju elektronskih komunikacij, zato je ključno, da podjetje vodi strokovno usposobljena in visoko motivirana ekipa,« so zapisali v družbi.

»Imenovanje Boštjana Košaka, ki telekomunikacije, nove tehnologije in razvojne trende odlično pozna, na mesto predsednika uprave je po mnenju nadzornega sveta družbe korak v smeri krepitve tržnega in razvojnega potenciala Skupine Telekom Slovenije,« so dodali.

Košak je univerzitetni diplomirani ekonomist in ima več kot 25 let izkušenj, predvsem na področju telekomunikacij in novih tehnologij. Med drugim je bil vodja hrvaškega Amis Telekoma in slovenskega Amisa. Potem ko je Amis kupila avstrijska skupina Telekom Austria, je bil izvršni direktor in prokurist družbe Simobil in po njenem preimenovanju tudi družbe A1 Slovenija.

Z imenovanjem novega predsednika uprave je z današnjim dnem prenehal mandat predsednika uprave Telekoma Slovenije Sršenu. Nadzorni svet je 2. septembra z dnem imenovanja novih članov uprave oziroma najpozneje 31. oktobra sprejel sklep o prenehanju mandata predsednika uprave Sršena in članice uprave Barbare Galičič Drakslar ter z mesta člana uprave krivdno razrešil Tomaža Jontesa. V upravi sta še Mitja Štular in delavska direktorica Špela Fortin.