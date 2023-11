Trg dela se spreminja: kakšno znanje iščejo?

Ne glede na to, ali ste na začetku kariere ali že imate nekaj izkušenj, postavljanje jasnih kariernih ciljev je ključno. Prav to vam bo pomagalo ohraniti motivacijo in izkoristiti priložnosti za napredovanje. Karierni sejem Alumni JUMP je idealna priložnost za razmislek o karieri, odločitev za spremembo, zagon za postavitev višjih ciljev ali zgolj potrditev, da ste ravno tam, kjer morate in želite biti.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Alumni Ekonomske fakultete.