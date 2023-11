Postavite jasne karierne cilje

Ne glede na to, ali ste na začetku kariere ali že imate nekaj izkušenj, postavljanje jasnih kariernih ciljev je ključno. Prav to vam bo pomagalo ohraniti motivacijo in izkoristiti priložnosti za napredovanje. Karierni sejem Alumni JUMP je idealna priložnost za razmislek o karieri, odločitev za spremembo, zagon za postavitev višjih ciljev ali zgolj potrditev, da ste ravno tam, kjer morate in želite biti.

Karierni in osebni razvoj ni samo nenehni vzpon

Karierni razvoj je kontinuiran proces, ki zahteva načrtovanje in nadgrajevanje znanja in kompetenc. Postavljanje ciljev, izobraževanje in prilagajanje novim priložnostim so ključni elementi uspešnega kariernega napredovanja. Karierni razvoj se meri ne samo v višini plače ali nazivu, ampak tudi v osebnem zadovoljstvu in izpopolnjenosti pri vašem delu. Ne bojte se raziskovati različnih poti in razmišljati zunaj ustaljenih okvirov. Včasih se najboljše priložnosti pojavijo zunaj vašega trenutnega območja udobja.

Trg dela se spreminja, iščejo se nova znanja

World Economic Forum v Poročilu o prihodnosti trga dela napoveduje 69 milijonov novih služb po vsem svetu, ki bodo posledica razvoja novih tehnologij in trajnostnega prehoda. V tem hitro spreminjajočem se okolju ostajata analitično in kreativno razmišljanje najpomembnejši veščini za zaposlene. Poročilo napoveduje, da se bo šest od desetih zaposlenih moralo dodatno usposabljati, izobraževati in nadgraditi svoja že obstoječa znanja in veščine do leta 2027.

Z močno osebno blagovno znamko smo uspešnejši!

Osebna blagovna znamka postaja vedno pomembnejša za uspeh na trgu dela. Dobro strukturiran življenjepis je le začetek. Postavite svoje ime, podobo in delovne izkušnje na višjo raven in zgradite svojo osebno blagovno znamko. V čem ste drugačni ali boljši od drugih? Predstavite svoje znanje, sposobnosti in izkušnje ter vrednote na unikaten način tako, da poudarjate svoje prednosti v neposredni komunikaciji z zaposlovalcem, ozavestite svoje uspehe in dosežene cilje ter povečajte svojo prisotnost na družbenih omrežjih.

Alumni JUMP – Več kot le karierni sejem vabi 23. novembra v športno dvorano Stožice, ki se bo prelevila v mesto kariernih priložnosti, potenciala, znanja in trendov trga dela. Poleg predstavitve najboljših tujih in domačih podjetij na stojnicah in 1 na 1 zaposlitvenih intervjujev bodo na voljo tudi atraktivne delavnice za osebni in karierni razvoj. Udeležba BREZPLAČNA, prijava TUKAJ >>>. Od profila do priložnosti za delo #instagramkariera Gen Z: Zateženi? Ne! Zagnani! – Izkoristi svoje prednosti v postopku rekrutiranja S psihološkimi testiranji do pravih kandidatov Zakaj je mreženje pomembno in kako mi LinkedIn lahko pomaga Kako identificirati svoje prednosti in se uspešno predstaviti delodajalcu

Kje in kako iskati nove priložnosti za osebni in karierni razvoj

»Premajhna plača se pogosto krivi za odhode zaposlenih. Tudi na Alumni EF opažamo, da se v podjetjih, ki vlagajo v izobraževanje, usposabljanje in razvoj kompetenc, zaposleni počutijo bolj opolnomočeni za svoje delo,« pojasnjuje Manca Debeljak, vodja kariernega sejma Alumni JUMP na Alumni Ekonomske fakultete v Ljubljani, in nadaljuje: »Edinstven dogodek Alumni JUMP je eden od odgovorov na trenutno situacijo trga dela. Naša želja je povezati izkušene kadre in širok spekter delodajalcev ter te povezave nadgraditi z aktualnimi znanji.«

Ekipa Alumni Ekonomske fakultete v Ljubljani: Manca Debeljak (prva z leve), Urša Plevel, Jana Lenart Benedik in Katarina Arzenšek. FOTO: Alumni Ekonomske fakultete

Vabljeni na karierni sejem Alumni JUMP, da uresničite svoj potencial! Se vidimo 23. novembra od 12. ure naprej v Stožicah. BREZPLAČNA prijava tukaj >>>

Naročnik oglasne vsebine je Alumni Ekonomske fakultete.