Zakaj vas tehnik NLP niso naučili že v osnovni šoli

Dr. Aleksander Šinigoj je predavatelj in strokovnjak za osebnostno in poslovno rast. Foto: Aleksander Šinigoj

Dr. Aleksander Šinigoj je predavatelj in strokovnjak za osebnostno in poslovno rast. Je avtor 8 knjig, predaval je v 22 državah na 4 kontinentih. Leta 2018 mu je dr. Richard Bandler, soustanovitelj NLP, podelil naziv mojster trener NLP (angl. Licensed NLP Master Trainer), najvišje priznanje na področju NLP, ki ga je dr. Bandler doslej podelil le peščici najboljših trenerjev na svetu. Tako je dr. Šinigoj postal edini mojster trener s tem nazivom v tem delu Evrope. Prizadeva si, da bi NLP-tehnike znali že otroci v osnovni šoli ter si z njimi pomagali postaviti ustrezne cilje za življenje, povečati samozavest, odpraviti strahove ter si ustvariti srečno in pozitivno prihodnost. Na brezplačen webinar dr. Aleksandra Šinigoja se lahko prijavite na tej povezavi.

Odgovor lahko hitro najdete v načinu, kako dojemajo svet, kako delujejo in kako se odzivajo na dogodke v svojem življenju. Uporabljajo tehnike programiranja uma, jezikovne vzorce in komunikacijske veščine, ki jim na kratko rečemo NLP oziroma nevrolingvistično programiranje.je, da se – ne glede na to, kje ste danes, koliko ste stari in v kakšni situaciji ste – teh tehnik lahko naučite tudi vi in naredite preboj v svojem življenju. Tudi vi lahko postanete oseba, ki ji vse uspeva.Nevrolingvistično programiranje (NLP) je. Gre za odlične komunikacijske veščine, ki jih lahko uporabite pri vodenju, prodaji, komunikaciji s sodelavci, pri motivaciji otrok, izboljšanju partnerskega odnosa in seveda tudi pri komunikaciji s samim seboj.V sedemdesetih letih prejšnjega tisočletja sta dr. Richard Bandler in dr. John Grinder opazovala oziroma modelirala zelo uspešne terapevte. Izbrala sta psihiatre, psihoterapevte, hipnotizerje itd., ki so bili znani po tem, da so konsistentno, to je predvidljivo, dosegali rezultate. Komu, ki je imel na primer, so znali. Iz proučevanja teh odličnih modelov sta Bandler in Grinder zapisala najboljše tehnike in jih poimenovala nevrolingvistično programiranje oziroma NLP.Tehnike nevrolingvističnega programiranja so podobne tehnikam, ki jih srečamo pri, edina razlika je, da so bistveno bolj enostavne. Najprej opazujemo ali poslušamo osebo, ki bi ji radi pomagali do spremembe. Pomembno je, da razumemo model sveta te osebe, da razumemo, kako razmišlja, kako deluje. Potem na podlagi diagnostike uporabimo ustrezno tehniko, ki je lahko zaporedje določenih besed, ki jih moramo izreči, ali telesnih gibov, ki jih mora oseba skupaj z nami narediti, da naredi spremembo. NLP je, predvidljiv način za doseganje rezultatov na področju komunikacije. Pevec Robbie Williams na primer uporablja tehnike NLP za odpravo strahu, preden samozavestno stopi na oder pred množico.NLP se danes uporablja praktično na čisto vsakem področju, kjer želijo ljudje nadpovprečne rezultate. Veliko tehnik nevrolingvističnega programiranja se uporablja v poslovnem svetu, pri vodenju, prodaji, javnem nastopanju. NLP se uporablja v športu, številni klubi in posamezniki imajo svoje mentalne trenerje NLP. Uporablja se v šolstvu, partnerskih odnosih, pri vzgoji otrok. Bill Gates je tehnike NLP uporabljal za svoj poslovni uspeh. J. K. Rowling, avtorica Harryja Potterja, jih uporablja za povečanje kreativnosti. Oprah Winfrey je s pomočjo tehnik NLP premagala številne strahove in povečala samozavest za suveren nastop pred kamerami.Kdorkoli bi rad spremenil svoje lastne omejitve, mu bodo tehnike NLP zagotovo pomagale., kar pomeni, da lahko z njimi pomagate sebi in drugim. Znana tehnika Fast Phobia Cure, to je tehnika za odpravo strahov, je pomagala že milijonom ljudem po svetu.Večina ljudi uporablja NLP-tehnike zase. Nekateri z njimi hitreje in lažje uresničijo poslovne ali osebne cilje, spremenijo svoj notranji svet, odpravijo odvisnosti od hrane ali prenajedanje, drugi z njimi povečajo samodisciplino, samozavest itd. Da, NLP-tehnike so primarno namenjene vaši osebni in poslovni rasti. Nedvomno pa se s tem, ko jih usvojite, velik del vašega razmišljanja, vedenja nezavedno prenese tudi na vaše domače, na vaše sodelavce in v splošnem tudi na ljudi, s katerimi pridete v stik. Ko boste spoznali tehnike NLP, se boste tudi vi vprašali, podobno kot so se že številni pred vami – zakaj me tega niso naučili že v osnovni šoli?Odgovora na to, zakaj vas NLP-tehnik niso naučili že v osnovi šoli, vam ne moremo dati. Vemo pa, da nikoli ni prepozno, da se naučite kaj novega, kajne? Dr. Aleksander Šinigoj vam bo na brezplačnem webinarju predstavil konkretne, praktične tehnike NLP, ki jih lahko takoj uporabite v praksi. Webinar bo potekal V ŽIVO po spletu, in sicer v sredo, 10. 2. 2021, ob 20.00 ali v ponedeljek, 15. 2. 2021, ob 16.30. Sami izberite termin, ki vam najbolj ustreza. Naredite preboj z NLP in hitreje uresničite svoje cilje. Na webinar se lahko brezplačno prijavite