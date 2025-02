Edinstveni primer sodelovanja in povezovanja

Izdaja Like Slovenija, Hrvaška in Srbija prinaša novo razsežnost regionalnega sodelovanja, saj združuje tri države v skupni promociji turizma in gospodarstva. Po uspešni prvi skupni izdaji Jutarnjega lista in ljubljanskega Dela lani smo tokrat stopili še korak dlje ter združili moči z beograjskim Blicem. To sodelovanje je edinstven primer povezovanja trgov in ustvarjanja močne medijske platforme.

Berete revijo, ki je natisnjena v 60.000 izvodih in izide isti dan v vseh treh državah, zgodbe v njej pa bodo dostopne tudi na spletu na naših portalih jutarnji.hr, delo.si in blic.rs, s skupnim dosegom kar 5,8 milijona bralcev. Ta projekt ni zgolj založniški podvig – je tudi simbol gospodarske in medijske sinergije, ki regijo promovira kot destinacijo, bogato s kulturnimi, naravnimi in gastronomskimi lepotami.

Turizem je jedro povezovanja ljudi, kultur in gospodarstev, številke pa potrjujejo, da Hrvaška ostaja pomembna destinacija za goste iz Slovenije in Srbije. Leta 2024 so slovenski turisti opravili 1,7 milijona prihodov in 10,8 milijona prenočitev, s čimer so na drugem mestu med obiskovalci Hrvaške. Tudi obisk srbskih turistov impresivno raste – 294.000 prihodov in 1,7 milijona prenočitev pomeni skoraj 18-odstotno povečanje prihodov in 16-odstotno povečanje prenočitev.

Hkrati pa vedno več hrvaških turistov kot destinacijo izbira Srbijo. Po ocenah se je v letu 2024 število hrvaških obiskov Srbije znova povečalo, pri čemer sta med najbolj priljubljenimi izbirami Beograd in Novi Sad. Tudi v Sloveniji stalno raste število hrvaških turistov, zlasti v Ljubljani, na smučiščih ter v velnes in gorskih destinacijah, kar kaže na vse večjo priljubljenost aktivnega in zimskega turizma med Hrvati.

S povezovanjem trgov, izmenjavo idej in promocijo destinacij krepimo sodelovanje in prijateljstvo med našimi tremi državami. Na teh straneh boste našli navdih za potovanja, zgodbe o skritih biserih regije in priporočila za popolne vikend izlete. Hvala, ker ste del te zgodbe in ker skupaj ustvarjamo novo pot turistične promocije regije!