Gost je svetinja

V Srbiji je gost svetinja. Tukaj ga bomo nahranili in napojili, ga zvlekli v kafano, mu ponudili, da prespi pri nas doma, ga predstavili bližnjim in daljnim sorodnikom, ga trikrat poljubili v slovo in nikoli, ampak res nikoli mu ne bomo pustili plačati računa.

Tukaj bo naš gost doživel in videl marsikaj. V torek se bo v kateremkoli delu Beograda, da ne govorimo o Beton hali ali Skadarliji, zabaval, kot da je petek, in to v najboljših klubih, kot so newyorški, ali pa – klasika – ob harmoniki. Bival bo lahko v najbolj ekskluzivnem hotelu, npr. St. Regisu, jedel fantastično hrano v kafani s karirastimi prti, fine dining v restavraciji z Michelinovo zvezdico ali pa pleskavico v kiosku s hitro hrano. Pil bo vrhunska domača vina in žganja, naredil najboljši selfi na Savski promenadi ... In kje so še Kosančićev venac, Kalemegdan, hram svetega Save, kje so Zemun, Gardoš, surovost Novega Beograda, Sava in Donava ... vsi ti stari in novi biseri metropole, ki očara na prvi pogled? Če pa se želi ustaliti, lahko izbira tudi med etažnimi stanovanji.

Če se v katerikoli smeri odpravi ven iz Beograda, ga čakajo pravljični predeli – od Fruške gore, čez Uvac do Džerdapa, od Zagajičkih brd, Rtnja do Tare, Zlatibora, Zlatarja, Đavolje varoši ... In na vsakem koraku naše cerkve in samostani, kot bi jih nebeška roka postavila v najlepše kotičke narave.

Povsod pa topli in prijazni ljudje, rekla bi, naš najmočnejši in nenadomestljivi turistični adut. Duša, ki je nihče ne more kopirati.

Statistični podatki kažejo, da je bilo lani v Srbiji turistov več kot kdaj prej, sami pa povedo, da se tu počutijo varne in da se ne počutijo kot turisti. V času, ko je svet preplavljen z množičnim turizmom in ko ima beseda turist včasih celo slab prizvok, vam ponujamo, da ste naš gost.

Saj zdaj že veste – v Srbiji je gost svetinja!