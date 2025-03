Nežna govorica ljubezni, ki se skriva v vsakem grižljaju

Februarju, mesecu zaljubljencev, sledi marec, ko slavimo ženske, in italijansko družinsko podjetje Barilla, ki je ljubezen do dobre hrane poneslo v svet, je ustvarilo popoln način, kako združiti oboje – s testeninami v obliki srčka, ki nam bodo narisale nasmeh na usta. Naj bo to romantična večerja v dvoje, družinsko ali prijateljsko kosilo, testenine v obliki srčka so pravi izraz ljubezni, ki so jo pri Barilli ujeli v vsak grižljaj.

Nova linija testenin Barilla Pasta Love je poklon ljubezni in popolno platno za izražanje čustev skozi kulinariko. Pripravite romantično večerjo za svojo boljšo polovico ali presenetite prijatelje z originalnim darilom. Z Barilla Pasta Love lahko ustvarite nepozabne trenutke in izrazite ljubezen na najbolj okusen način. Testenine v obliki srčka bodo prav gotovo velika uspešnica, in ker ne gre za redno linijo izdelkov, jih bomo po nekaj mesecih težko našli na trgovskih policah. Vsekakor bomo takrat lahko posegli po drugih romantičnih oblikah, kot so na primer Farfalle, kar po italijansko pomeni metulj, ki prav tako zelo lepo simbolizirajo ljubezenska in druga prijetna čustva.

Ker so pri Barilli predani svojemu poslanstvu in razvijajo vedno nove linije izdelkov, so njihove dobrote – od testenin do omak in pekovskih izdelkov – že dolga desetletja stalnica na naših krožnikih. V zakladnici italijanskih okusov ne smemo spregledati odličnih omak z baziliko, ki vsako jed ovijejo s svežino in mediteransko harmonijo.

Omake Barilla pesto so pripravljene iz trajnostno pridelane italijanske bazilike. Z njimi lahko obogatimo tudi piščančji burger. FOTO: Barilla

Znameniti okusi Italije v majhnih stekleničkah Barilla ponuja različne vrste omake pesto, ki so pripravljene iz trajnostno pridelane italijanske bazilike. Med omakami pesto izstopata kremasti pesto iz bazilike, indijskih oreščkov, parmezana Parmigiano Reggiano PDO in česna ter pesto iz bazilike, indijskih oreščkov in pistacij. Ljubitelji pikantnih omak obožujejo pesto z baziliko in feferoni. Neustavljivo slastna sta tudi veganski pesto iz bazilike in indijskih oreščkov ter pesto iz bazilike, paradižnikov, balzamičnega kisa IGP iz Modene in sira grana padano.

Testenine Pasta love s kremo iz parmezana in čaja mača, suhimi marelicami in zrnci rdečega popra. FOTO: Barilla

Testenine Barilla Pasta Love za posebne priložnosti V tem receptu, ki ga lahko izberite za zares posebne priložnosti, se parmezan in mača združita v prefinjeno kremno omako, zanimiv poudarek pa naredijo suhe marelice in rdeči poper. Sestavine za 4 osebe: 320 g testenin Barilla Pasta Love, 150 g naribanega parmezana, 300 ml smetane za kuhanje, 50 g čaja mača v prahu, 100 g vermuta (ali balzamičnega kisa), 5 ml sojine omake, 5 suhih marelic, zrnca rdečega popra, ekstra deviško oljčno olje, sol Priprava: Vermut zavrite in ga na nizki temperaturi reducirajte, da postane sirupast. Za intenzivnejši okus dodajte sojino omako. V manjšo ponev vlijte smetano za kuhanje, dodajte nariban parmezan in na nizki temperaturi segrevajte, dokler se sir ne stopi. Precedite (ali zmešajte v mešalniku), da dobite gladko omako, nato dodajte čaj mača in premešajte. Marelice narežite na rezine in jih postavite na stran. Testenine v slanem kropu skuhajte al dente, nato jih v ponvi pokapajte z malo ekstra deviškega oljčnega olja, dodajte nekaj vode, v kateri so se kuhale, premešajte in posolite. Testenine dajte na krožnik in po njih enakomerno porazdelite parmezanovo kremo, pokapajte z nekaj kapljicami vermuta ali balzamičnega kisa ter okrasite z narezanimi marelicami in zdrobljenimi zrnci rdečega popra.

Testeni Barilla Pasta Love za ljubitelje morja. FOTO: Barilla

Testenine Barilla Pasta Love za ljubitelje morja Testenine za ljubitelje morskih sadežev vas bodo popolnoma očarale s prepletom zanimivih okusov – pripravite jih s sočno polivko in kančkom osvežujočih iker. Namesto iker lahko uporabite sušene tunine ikre – botargo. Sestavine za 4 osebe: 320 g testenin Barilla Pasta Love, 1 zrel mango, 2 pomaranči, 2 zrela paradižnika, 60 g črnih iker, 16 listov vodne kreše, 40 ml ekstra deviškega oljčnega olja, sol, poper Priprava: Mango, pomaranče in paradižnike narežite na četrtine in v mešalniku zmešajte z malo oljčnega olja, soljo in poprom, nato precedite, da dobite gladko zmes. Testenine kuhajte v slanem kropu, dokler niso al dente. Odcedite v skledo in pokapajte z oljčnim oljem. Testenine začinite, dajte na krožnik in okrasite z ikrami in listi vodne kreše.

