Revija, ki jo boste vedno znova vzeli v roke

Združite naravne lepote od Jadranskega morja do Julijskih Alp, kulturno dediščino od Dubrovnika do Ljubljane, izjemne zgodbe ljudi, ki se prepletajo prek meja in mejam navkljub, vrhunsko gastronomijo, ki združuje, tesno in povezano zgodovino ter seveda prometno bližino – rezultat je zgodba o Hrvaški in Sloveniji.

Popotniška revija Like Hrvaška – Slovenija je nov skupni projekt uredništev časopisov Jutarnji list in Delo.

Hrvaška in Slovenija na turistični ravni že leta sodelujeta na oddaljenih trgih Amerike in Avstralije. Zaradi uspešnih predhodnih projektov sta Jutarnji list in Delo postavila medijski precedens. Časopisa sta združila svoje novinarske in uredniške moči ter izdala prvo revijo, ki raziskuje destinacije, kulturne podobnosti in razlike, gastronomijo, zgodovino in naravne lepote obeh držav.

Naša turistična revija ponuja vpogled v destinacije in raznolike aktivnosti ter razkriva skrivnosti mest, kot je Zagreb, ali regij, kot sta Lika in Slavonija.

V reportaže, ki jih ne boste zlahka pozabili, smo poskušali vključiti čim več koristnih popotniških nasvetov, priporočil in navdiha. Upamo, da boste revijo obdržali in se vračali k njej, ko boste razmišljali o svojih počitnicah.

Posebej priporočamo zgodbo mladega slovenskega para, družine Aleša Winklerja, ki je življenje v Ljubljani zamenjal za Istro, vzpostavil posest Kumparička in danes izdeluje verjetno najboljši hrvaški kozji sir. Gre za navdihujočo zgodbo, ki je hkrati turistično priporočilo in gastronomska tura.

Prinašamo tudi zgodbo o človeku ptici, Zagrebčanu, ki v posebni letalni obleki skače z gora. Obiskali smo vasico v Istri, kjer ponujajo najrazkošnejše kampiranje v šotorih z jacuzzijem, savnami in lokalnimi dobrotami. Na petih rančih v Liki lahko jahate konje, pijete domače žganje ali opravljate prostovoljno delo z mladimi z vsega sveta – ti ranči so nosilci konjeniškega turizma.

Za tiste, ki iščete mir in tako rekoč zapuščen otok, kjer se je čas ustavil, so tu Kaprije, za tiste, ki si želite ribiških užitkov, pa smo našli skromne ribiče na mogočni Donavi.

Poskušali smo raziskati tudi manj znane kraje ali poti, ki jih običajni popotniki ne izberejo tako pogosto. Zato preberite zgodbo o poti pršuta od Babinduba severno od Zadra do Zemunika Donjega, Vinjerca in Jasenic.

Slike govorijo več kot besede, zato smo si prizadevali ustvariti kakovostne fotografije, ki prikazujejo lepoto in raznolikost Hrvaške in Slovenije.

Kot najboljši primer za nas pomembne zgodbe je letos zlasti počastitev 700. obletnice smrti Marca Pola – prvega globalnega državljana, ki je združil celine. Reportaža s Korčule ne razkriva končne resnice o koreninah najslavnejšega svetovnega popotnika, daje pa pregled zgodovine, sedanjosti in prihodnosti Korčule ter je mamljiv gastronomski potopis. Seveda z nekaj zabavne in skrivnostne zgodovine.

Uživajte v reviji Like. Upamo, da nam boste posredovali nove ideje, in prepričani smo, da bomo spet skupaj.