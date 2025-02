Po izjemno naklonjenih odzivih na lansko prvo izdajo turistične revije Like Slovenija & Hrvaška smo se letos odločili za širitev.

V četrtek, 27. februarja bo kot brezplačna priloga v časniku Delo izšla revija Like Slovenija, Hrvaška & Srbija, publikacija pa bo istočasno kot darilo bralcem priložena še hrvaškemu časniku Jutarnji list in po novem tudi srbskemu časniku Blic.

Vsa vsebina bo na voljo tudi na spletnih straneh vseh treh medijskih hiš v treh državah. S tem osvajamo še večji trg ter odpiramo nove poti za povezovanje in sodelovanje. Poskrbeli smo za obsežno in privlačno predstavitev turistične ponudbe v treh državah.

Tokrat predstavljamo ustvarjalno Ljubljano, razgaljamo umetniško dušo našega glavnega mesta. Obiskali smo kuharskega velemojstra Tomaža Kavčiča v njegovi Gostilni pri Lojzetu v dvorcu Zemono. Legendarni gostinec Svetozar Raspopović – Pope nam je razkazal svoj novi butični hotel Chalet Sofija.

Like 2025

Cesarsko smo se razvajali v Rimskih termah in obiskali Sevnico, domači kraj prve dame ZDA Melanie Trump. Prepričali smo se, da so Kope, nekdaj samo smučišče na slovenjgraškem Pohorju, z obogateno in raznovrstno ponudbo postale privlačna destinacija za obisk skozi vse leto. Žlahtna, kaj žlahtna, naravnost filmska je zgodba o posestvu Peterc v Goriških Brdih, ki prejema prestižne mednarodne nagrade.

S pomočjo srbskih kolegov boste spoznali Beograd, metropolo, ki se kot kakšen izkušen zapeljivec nenehno spreminja. Pri izlivu Save v Donavo vas bo pričakal kip Zmagovalca Sredi zahodne Srbije se razprostira naravni rezervat Uvac. Nebojša Atanacković odkriva osupljive predele Srbije in prinaša delček pustolovščine v življenje svojih bralcev. Hram svetega Save ni le simbol Beograda, ampak tudi duhovno in kulturno središče, ki ga vsako leto obišče milijon ljudi. Razkrili vam bomo še nekatere druge privlačne zgodbe iz Srbije.

Hrvaški kolega je preživel 72 ur v Slavoniji, kjer še vedno niso izčrpali svoje prijaznosti in gostoljubja. Na otoku Lastovo je pet navdihujočih zgodb o varuhih najbolj sončnega arhipelaga na Jadranu, ki so svoj otok naredili za najbolj zeleno destinacijo. Reak Sava je vladarica Lonjskega polja, ki prinaša in odnaša, poplavlja in hrani. Najboljša slaščičarka na svetu za leto 2021 po izboru The Best Chef, je sedemintridesetletna Maša Salopek iz Čakovca. Družina iz Zagreba je zapustila glavno mesto in se preselila na Biševo, kjer živi povsem drugačno življenje. V Istri smo pokukali v razkošni vili Batelićevih, kjer so med drugim snemali Netflixovo serijo.

Da je zajetna publikacija Like Slovenija - Hrvaška - Srbija vredna celoletnega prebiranja in predstavlja koristen pripomoček za iskanje navdiha pred novimi potepanji, dokazujejo tudi namigi za očarljive vikend izlete po treh državah skozi vse leto. Skupaj jih je kar 156.

Uživajte v odkrivanju novih pustolovščin!