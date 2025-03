Tehnopark Celje: nova celjska zvezda, ki že pet let žari nad Slovenijo in širše

Med sprehodom po središču Celja ne spreglejte velike stavbe, ki za steklenim pročeljem skriva pomembno vsebino.

Tehnopark Celje, ki je zaživel v prenovljeni stavbi nekdanje veleblagovnice v središču mesta, je nedvomno ena najpomembnejših pridobitev za Celje v zadnjih letih. Največji znanstveno-zabavni park v Sloveniji in širše (najbližji podoben park je v Budimpešti) se razprostira na kar 4000 kvadratnih metrih in ponuja edinstveno priložnost za izobraževanje in raziskovanje za vse generacije, saj je zasnovan kot prostor, kjer se prepletata znanost in zabava.

FOTO: Tehnopark Celje

Raznolike vsebine s področja naravoslovja, tehnike in znanosti so na zelo razumljiv in privlačen način predstavljene s 60 eksponati, ki so razdeljeni v sedem sklopov: človeško telo, ekologija in energija, naravoslovje, fizika, matematika in astronomija, iluzije, prihodnost in izzivi.

Gre za interaktivne atrakcije in zanimive aktivnosti, ki so razporejene po dveh platformah. V tretji platformi, kjer se izvajajo tudi delavnice, pa ima prostore Tehnolab. Raziskovalne postaje so zasnovane tako, da obiskovalcem omogočajo aktivno uporabo eksponatov, kar prispeva k boljšemu razumevanju znanstvenih konceptov in spodbuja radovednost. Med najbolj priljubljenimi eksponati so gotovo milni mehurčki, robotki, iluzije, postaje z navidezno resničnostjo, postelja iz žebljev in planetarij. Pravzaprav vsak najde svojo najljubšo atrakcijo glede na starost in interese.

FOTO: Žan Beti

Ko izobraževalni center postane tudi turistična zanimivost

Znanstveno-zabavni park je za tretje največje slovensko mesto tudi dragocena turistična točka, ki veliko prispeva k razvoju lokalnega turizma in gospodarstva. Lani ga je obiskalo dobrih 55 tisoč ljudi, med katerimi je bila tretjina šolskih skupin, preostali so bili domači in tuji obiskovalci, ki vsak dan navdušeno spoznavajo zanimivosti s področja znanosti.

FOTO: Zan Beti

Tehnopark Celje je več kot prostor za zabavo, je pomemben izobraževalni center, ki omogoča globlje razumevanje znanstvenih konceptov in spodbuja radovednost. V skladu s svojim izobraževalnim poslanstvom obiskovalcem predstavljajo znanstvene pojave, sodobne izobraževalne prakse, ideje in inovacije. Čez leto pripravljajo različne delavnice in dogodke ter izvajajo programe za šole in vrtce in tako posameznikom omogočajo, da ob igri in preizkušanju spoznavajo naravo, znanost in vesolje, pa tudi robotiko in programiranje. Pripravljajo tudi programe za nadarjene učence.

Od zapuščene veleblagovnice do največjega znanstveno-zabavnega parka v Sloveniji

Zgodba Tehnoparka Celje se je začela leta 2016, ko je Mestna občina Celje pridobila zapuščeno stavbo nekdanje veleblagovnice v središču mesta. Projekt so najprej poimenovali Generator in je bil velik arhitekturni in urbanistični podvig. Obnova je zajemala prenovo fasade, zamenjavo oken in strešne kritine ter obnovo strojnih in električnih napeljav. Poseben poudarek so dali notranji opremi ter obnovi vhodne avle in vgradnji panoramskega dvigala. Gradbena dela so bila še dodatno zahtevna, ker je stavba zaščitena kot kulturna dediščina.

FOTO: Žan Beti

Julija 2019 je Mestna občina Celje ustanovila javni zavod Tehnopark Celje, ki je septembra 2020 začel delovati kot največji znanstveno-zabavni park v Sloveniji. Za uspešno izvedbo projekta je bilo ključno financiranje. Sredstva za obnovo sta prispevala Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj RS in Mestna občina Celje. Celotna naložba je znašala 5.502.413,19 evra, od tega je bilo 3.640.270 evrov evropskih sredstev.

Z igro do zvezd

Tehnopark Celje je z obnovo in urbanističnimi posegi mestu prinesel novo življenje in prostor, kjer znajo znanost in zabavo povezati na izjemno privlačen način. S tem je v Celju pred petimi leti zasvetila nova zvezda, ki prispeva k njegovemu razvoju na različnih področjih in privablja obiskovalce vseh starosti.

Delovanje in poslanstvo Tehnoparka Celje dobro opisuje njegov slogan »Z igro do zvezd«, ki obiskovalcem sporoča, naj na naravo in družbo gledajo z igrivostjo in radovednostjo. Zvezde v sloganu niso izbrane naključno, saj so simbol Celja in ene največjih srednjeveških dinastij v Evropi. Tehnopark Celje s tem promovira znanost in izobraževanje ter ohranja lokalno identiteto in zgodovino mesta Celje.

Vsebina je nastala v sodelovanju z Ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj RS.

Naročnik oglasne vsebine je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj RS