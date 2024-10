Deset let na slovenskem trgu z digitalnimi in varnostnimim rešitvami

AKD z desetletno navzočnostjo na slovenskem trgu potrjuje, da je zanesljiv partner in da razume potrebe in izzive poslovnih partnerjev. Zaradi fleksibilnost pri prilagajanju specifičnim zahtevam različnih sektorjev, z naprednimi varnostnimi rešitvami in sodobnimi tehnologijami vred, nas mnogi izberejo za dolgoročno sodelovanje. Bližina trga, strokovnost in stalna pripravljenost za inovacije omogočajo AKD-ju izpolnjevanje zahtev najvišjih evropskih standardov. Stabilnost, izkušnje in predanost kakovosti pa so zagotovila za uspešno partnerstvo tudi v prihodnje.

Dolgoročno sodelovanje smo vzpostavili s številnimi slovenskimi institucijami in podjetji in tako utrdili svoj položaj ponudnika digitalnih in varnostnih rešitev v zdravstvu in prometu, finančno-tehnološki industriji pa zagotovili sistem sledljivosti.

Zaradi velike skupne zanesljivosti in strokovnosti smo prvo delo opravili s sodelavci iz ugledne institucije, družbe Erste Card Club, za katero smo vrsto let dobavljali plačilne kartice Diners. AKD je kot zanesljiv partner zdaj navzoč v plačilno-bančnem in finančnotehnološkem sektorju, kjer sodeluje pri digitalizaciji plačil kot deležnik v procesu Petrol in Aircash. Kartice Petrol, namenjene poslovnim uporabnikom, omogočajo preprosto in učinkovito upravljanje voznega parka, kartice Aircash pa so inovativna rešitev za hitro in varno finančno poslovanje.

AKD je sodelovanje s Slovenijo razširil tudi na področje unikatnih etiket in štampiljk za tobačne izdelke. V sodelovanju s partnerjem ENSESO zagotavlja sistem sledljivosti tobačnih izdelkov, od proizvodne linije do prodajnega mesta. Kot ključni in vodilni izdajatelj identifikacijskih oznak nenehno prispeva k varnosti in transparentnosti tobačne industrije v Republiki Sloveniji. Uprava RS za javna plačila in AKD sta v začetku letošnjega leta podpisala tudi triletno pogodbo za proizvodnjo in dobavo 675 milijonov tobačnih znamk. »S svojim strokovnim znanjem in izkušnjami, ki jih potrjujejo mednarodni standardi, kot sta ISO 270001 in Intergraf 14298, AKD slovenskim tobačnim znamkam zagotavlja najvišjo stopnjo zaščite. Naše rešitve zagotavljajo celovito zaščito pred ponarejanjem in nepooblaščenim kopiranjem s sistemom integriranih varnostnih elementov. Vsaka znamka vsebuje minimalno pet različnih slojev avtentikacije, med katerimi so jasno vidni razpoznavni elementi ter skriti in napol skriti elementi, kar ves čas omogoča natančen nadzor pristnosti,« je povedal Jure Sertić, glavni direktor AKD.

Poštne znamke Slovenije – na prestižnih tekmovanjih za najlepšo znamko

Vedno znova s ponosom poudarjamo, da nam je v izjemno veselje in čast sodelovati pri delčku zgodovine slovenske kulture z zagotavljanjem celotnega procesa izdelave poštnih znamk, ki so vedno nagrajene in visoko uvrščene na prestižnih tekmovanjih.

Razvoj pametnih rešitev

S sodelovanjem v projektih razvoja pametnih mest in celostnih prometnih rešitev v Evropi AKD nenehno potrjuje svoj položaj v specifičnih tržnih nišah, pomembnih za uresničevanje digitalnih ciljev EU.

AKD skupaj s slovenskim partnerjem Kartsistemi sodeluje pri digitalizaciji javnega prometa v Sloveniji, kar prispeva k pametnemu upravljanju prometa. Ministrstvo za infrastrukturo RS je AKD-ju zaupalo izdelavo unikatnih kartic v okviru nacionalnega projekta IJPP – Integriranega javnega potniškega prometa, ki je bil vzpostavljen v okviru prometne politike na področju trajnostne mobilnosti za zagotavljanje učinkovitega in dostopnega javnega prevoza. Edinstvena brezstična kartica z elektronskim čipom omogoča uporabo kartice IJPP in je namenjena izvajalcem mestnega in medkrajevnega cestnega in železniškega javnega prevoza potnikov v Sloveniji. AKD-ju je bila zaupana tudi izdelava mestne kartice Urbana za Ljubljano, ki to mesto uvršča med prva v Evropi z uvedbo enotnega obračunavanja mestnih storitev in sodobnega elektronskega plačilnega sistema.

Poleg vsega omenjenega smo že vrsto let navzoči tudi v segmentu zdravstva kot zanesljiv, hiter in prilagodljiv partner ZZZS-ja, s katerim smo podpisali pogodbo za evropske kartice zdravstvenega zavarovanja. Projekt obsega izdelavo, personalizacijo in dostavo kartic ter zagotavljanje storitev, potrebnih za razdelitev 1.800.000 evropskih kartic zdravstvenega zavarovanja slovenskim državljanom.

