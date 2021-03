2TDK oddal dela še na istrskem delu

Kakšen bo drugi tir.

1000



delavcev bo s 14 napadnih mest vrtalo 37 kilometrov predorov

Izvajalec gradnje objektov novega tira med Divačo in Koprom je tudi na drugem (istrskem) odseku konzorcij Kolektor CPG, Yapi Merkezi in Özaltin. Odločitev uprave 2TDK je potrdil nadzorni svet 2TDK, ki je včeraj potrdil izbor izvajalca za investicijski supernadzor pri gradnji proge Divača–Koper. To je postal Mind Inženiring iz Ormoža, ki bo delo opravil za 1,84 milijona evrov. Odločitev o izvajalcu drugega odseka bo pravnomočna po osmih delovnih dneh od objave.Za gradnjo drugega odseka proge je investicijski program predvidel 231 milijonov evrov, Kolektorjev konzorcij pa je ponudil, da bo dela opravil v 36 mesecih od podpisa pogodbe za 224,7 milijona evrov. Kolektorjev konzorcij je bil edini, ki se je prijavil, in zahtev za revizijo ni mogoče vložiti. Drugače je pri prvem (kraškem) odseku, kjer so dela oddali 10. marca, vendar morajo do 24. marca počakati, če se drugi kandidat (Strabag) ne bo pritožil na odločitev, čeprav je bila ponudba Kolektorjevega konzorcija (403,6 milijona) 69 milijonov evrov cenejša od načrtovanega zneska v investicijskem programu in 60 milijonov nižja od Strabaga, ki je zahteval vpogled v Kolektorjevo oddano ponudbo.Pogodbo naj bi podpisali aprila, je pojasnil predsednik uprave 2TDK, ki bo izpolnil dano obljubo, da lahko gradbinci še pravočasno začnejo dela. Pogodba je po njegovih besedah nadvse zahtevna, tako glede spoštovanja rokov, kakovosti in morebitnih kazni za neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti. »Aneksov k pogodbi ne bi smelo biti, če je projekt predvidel vsa dela. Aneksi so nemalokrat dodani, ker projekt določenih del ne predvidi. Tako kot velja za dva aneksa pri dostopnih cestah na račun obvozne ceste okoli vasi Beka in geologije tal,« je dejal Hevka. Zelo pa si želi, da bi pripravo dopolnitve prostorskega načrta za dvojni tir država zaupala družbi 2TDK, saj si prizadevajo, da bi vzporedni tir začeli graditi še med gradnjo prvega in tako čim manj motili kasnejši promet po novem tiru.Direktor novogoriškega podjetja Kolektor CPGpa nam je dejal, da bi konzorcij pripravljalna dela lahko začel predvidoma maja. Ta bodo trajala vsaj tri mesece, predvidoma septembra pa bi lahko zakopali v predore, najprej na kraškem delu, kjer jih je treba izdelati v 40 mesecih, torej do konca leta 2024. Sicer pa je za dokončanje proge načrtovan čas do konca leta 2025, prve vožnje z vlakom po njej pa leta 2026.Mugerli je povedal, da bodo morali hkrati delati na 14 napadnih mestih v predore, ki jih bo v tej fazi za 37 kilometrov, torej več, kot jih je na vseh slovenskih avtocestah skupaj. Na višku del bodo potrebovali na gradbišču vsaj 1000 delavcev, od tega od 400 do 500 turških. Zanje že iščejo primerne lokacije za dva ali tri kampuse v bližini gradbišč. Sicer pa se bo Kolektor povezal z več slovenskimi gradbenimi podjetji. Poleg osmih manjših podizvajalcev bodo sodelovali najverjetneje še naslednji: Pomgrad, Riko, Železniško gradbeno podjetje Ljubljana in VOC Celje. Možno je, da se bodo turški izvajalci povezali še s katerim, kajti pomoč bodo potrebovali.