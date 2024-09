A1 toži Telekom Slovenije za 33,7 milijona evrov

Podjetje A1 Slovenija, vodi ga Dejan Turk, je konec julija na ljubljanskem okrožnem sodišču vložilo tožbo proti Telekomu Slovenije v višini 33,7 milijona evrov. Kot so v današnjem sporočilu pojasnili v A1, so se za to odločili zaradi škode, ki naj bi nastala zaradi domnevne zlorabe prevladujočega položaja Telekoma pri ponujanju veleprodajnih storitev na fiksnem delu.

»Škoda je nastala zaradi zlorabe prevladujočega položaja na veleprodajnem trgu dostopa do fiksnih uporabnikov, ki se kaže v obliki sistematičnega izrivanja s trga z zaračunavanjem bistveno previsokih veleprodajnih cen dostopa do fiksnih uporabnikov in posledično zmanjševanja tržnih deležev tako na mobilnem kot fiksnem segmentu maloprodajnega trga,« so navedli v A1.

Poudarili so, da so se razmere še posebej zaostrile po delni deregulaciji veleprodajnih trgov, ki jo je v letu 2023 izvedla Agencija za komunikacijska omrežja in storitve. »Očitno preuranjeno oziroma brez ustreznih analiz učinkov in ukrepov, ki bi preprečili zlorabo položaja največjega infrastrukturnega ponudnika,« so dodali.

Tožbeni zahtevek v višini 33,7 milijona evrov je po pojasnilih A1 izračunan na dan 31. maja letos. »Če Telekom Slovenije s kršitvami ne bo prenehal, bo A1 Slovenija svoj tožbeni zahtevek v prihodnosti dopolnil,« so še navedli v družbi.