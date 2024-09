Afera dodatki za stalno pripravljenost je razgalila sistemske paradokse

Pred osmimi leti in pol je izbruhnila afera v zvezi z izplačevanjem dodatkov za stalno pripravljenost na več visokošolskih ustanovah. Sodni postopki, ki so sledili, so v različnih fazah. Pod črto lahko ugotovimo, da so bile v podobnih primerih sodne odločitve različne, od obsodilne sodbe do več oprostilnih. Pri nekaterih obtoženih je prišlo do zastaranja. Poleg sodb, ki se laikom zdijo nekoherentne, je jasno razvidna nedodelanost pravnega reda.

Za celovit pogled je najprej treba pogledati ozadje; zaradi kompleksnosti ga nekoliko poenostavljamo. Avgusta 2008 je začel veljati nov sistem plač v javnem sektorju, ki je krčil dodatke. Plače je bilo treba prevesti na nov sistem, odrejanje dodatkov za stalno pripravljenost je bilo prepuščeno članicam univerze. Da se dodatki izplačujejo, so vedeli vsi deležniki (tako so prepričani poznavalci tega procesa) plačnega, visokošolskega in nadzornega sistema. Izplačevanje dodatkov za stalno pripravljenost je bilo povezano z eno od ključnih hib nagrajevanja v javnem sektorju. Ljudem, ki so zaradi ambicioznih ciljev visokošolskih institucij delali občutno več od opravil, predvidenih z umeščenostjo v plačne razrede, so predstojniki namenili dodatek za stalno pripravljenost.

FOTO: Jure Eržen/Delo

Nato je prišlo do intervencije. V januarju 2015 je ministrstvo za šolstvo podalo prijavo na inšpektorat za javni sektor. Inšpektorat je med (ponovnim) nadzorom leta 2015 ugotovil, da je devet od enajstih fakultet, na katerih je bil izvedel nadzor, svojim uslužbencem nezakonito izplačalo 770.000 evrov bruto dodatkov za stalno pripravljenost, največ med njimi Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani. Fakultetam je inšpektorat naložil popravljalne ukrepe, v okviru katerih so z zaposlenimi sklenile dogovore o vračilu denarja v višini nekaj več kot 443.000 evrov. Dodatke je bilo treba vrniti za zadnjih deset mesecev; nekateri so jih vrnili v celoti, nekateri pa sploh ne, saj so menili, da jim pripadajo, ker so dejansko delali. Tu je nevračilu v vsaj enem primeru pritrdilo delovno in socialno sodišče.

Specializirano tožilstvo je v zadevah glede nezakonitega izplačevanja dodatka za stalno pripravljenost na fakultetah po opravljenih sodnih preiskavah vložilo sedem obtožnic zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja po tretjem odstavku 257. člena kazenskega zakonika (zloraba uradnega položaja ali pravic). Primer Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je bil medijsko najbolj pod drobnogledom javnosti, je pa med sodnim maratonom in petdesetimi obravnavami pozornost javnosti bledela. V postopku je bilo večkrat izpostavljeno, zakaj tožilstvo preganja samo nekaj članic Univerze v Ljubljani, ne pa vseh 320 izplačevalk dodatka. V postopku se je izkazalo tudi, da je izplačevanje dodatka na stalno pripravljenost mehanizem, ki ga uporabljajo v številnih delih državne uprave. Dodatke so izplačevali tudi na ministrstvu za javno upravo, v okviru katerega deluje inšpektorat, ki je zaznal domnevne nepravilnosti.

O spornosti dodatkov za stalno pripravljenost je konec leta 2015 sicer prva novinarsko poročala Tina Kristan, novinarka Dela.

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

Okrožno sodišče v Ljubljani je v torek nekdanjo dekanjo Ekonomske fakultete UL dr. Metko Tekavčič oprostilo obtožb o zlorabi uradnega položaja v zvezi z izplačevanjem dodatkov za stalno pripravljenost. »Če bi mi nekdo povedal, kaj so v tem postopku izpovedale priče, bi rekla: 'Ne pretiravaj!'« je po dolgem in mučnem procesu, ki je trajal osem let in pol in v katerem je bilo opravljenih več kot 50 obravnav, povedala za Delo.

Sodišče v postopku po navedbah Metke Tekavčič ni našlo dokazov, tožilec pa naklepa ni dokazal, ker ga ni bilo. Pojasnila je, da je vodenje fakultete prevzela leta 2013, pet let po uvedbi sistema izplačevanja dodatkov za stalno pripravljenost. »O tem, da bi bilo v zvezi s pravilnikom, ki je urejal stalno pripravljenost na fakulteti, lahko karkoli narobe, mi ni nihče nikoli omenil ničesar. Verjamem, da tudi zato ne, ker so bili vsi, ki so v procesu sodelovali, prepričani, da ni nič narobe,« je zapisala v odzivu za STA.

Na fakulteti so po nastopu njenega mandata naročili notranjo revizijo pravilnosti in zakonitosti izplačil, v okviru katere jih na morebitno nezakonitost pri izplačevanju dodatkov niso opozorili. Poleg tega je po mnenju Metke Tekavčič povedno, da so se predstavniki ministrstva za javno upravo ter ministrstva za izobraževanje, znanost in šport šele leta 2015 začeli dogovarjati o implementaciji pravne norme v različnih prepisih, ki bi morali veljati od leta 2008 po spremembi plačnega sistema.

FOTO: Voranc Vogel

Tekavčičeva sicer še meni, da kazensko pravo ni primeren prostor za reševanje sistemskih vprašanj, saj postopki praviloma trajajo zelo dolgo in »pomenijo zelo neracionalno porabo proračunskega denarja«. Afera, ki je po njenih navedbah nastala v krogih politike in ji je sledil medijski linč, pa je po mnenju nekdanje dekanje zelo škodovala Univerzi v Ljubljani in nekaterim njenim članicam, posebej Ekonomski fakulteti UL, ter številnim posameznikom.

Tožilstvo je sicer že napovedalo pritožbo.

Po mnenju odvetnice Tee Mlinar Kovačič je bilo za uspeh obrambe ključno, da se niso sklicevali na pravno zmoto, temveč so argumentirano razložili, da so obtoženci ravnali prav. Argumentirano so pojasnili tudi, kaj so prejemniki naredili, da so dodatke prejeli.

Zlorabe uradnega položaja v zvezi z izplačevanjem dodatkov za stalno pripravljenost so bili obtoženi nekdanji minister za finance dr. Dušan Mramor ter profesorici dr. Polona Domadenik in dr. Mojca Indihar Štemberger, vendar je v teh primerih zadeva zastarala.

Dušan Mramor je bil zaradi bolezni iz postopka izločen in so mu sodili ločeno. Spomnimo, v zagovoru na sodišču je na začetku leta 2020 vse očitke zavrnil. Zagotovil je, da je potreba po izplačevanju dodatka obstajala, saj si je fakulteta zadala cilj, da se uvrsti med najboljše fakultete na svetu, za kar je bilo potrebno dodatno delo zaposlenih. Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je denimo imetnica treh prestižnih mednarodnih akreditacij.

Oprostilna sodba v primeru Tekavčičeve je sicer pomembna za primere, ki so zastarali. Po analogiji bi morali biti tudi ti obtoženci oproščeni obtožb.

Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani

Obstaja pa primer, ko je sodišče odločilo drugače. Višje sodišče je junija 2022 potrdilo sodbo, s katero je ljubljansko okrožno sodišče nekdanjo dekanjo fakultete za socialno delo dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič v aferi dodatkov za stalno pripravljenost obsodilo na pogojno kazen šest mesecev zapora in 2000 evrov kazni.

Z obsodbo nekdanje dekanje ljubljanske fakultete za socialno delo je specializiranemu državnemu tožilstvu uspelo končati prvega od sedmih primerov, v katerih je vložilo obtožnice zoper predstavnike različnih fakultet v zadevi dodatki za stalno pripravljenost.

Gabi Čačinovič Vogrinčič je bila spoznana za krivo storitve zlorabe uradnega položaja, ker ni odpravila nezakonitega izplačevanja dodatka za stalno pripravljenost, čeprav je vedela, da so bili sklepi o stalni pripravljenosti in posledično tudi izplačevanje omenjenega dodatka nezakoniti. Ljubljansko okrožno sodišče jo je obsodilo na pogojno kazen šest mesecev zapora in preizkusno dobo dveh let, v treh mesecih po pravnomočnosti sodbe pa mora plačati stransko kazen sto dnevnih zneskov v skupnem znesku 2000 evrov.

Lev Jager, zagovornik Gabi Čačinovič Vogrinčič, je za MMC RTV komentiral obsodbo. »To pomeni, da bi morala Čačinovič Vogrinčič vedeti, da so bili dodatki za stalno pripravljenost nezakoniti in jih zavestno, hote izplačevati,« je poudaril. Obramba Čačinovič Vogrinčičeve se je sicer osredotočala na pravno zmoto. Če bi se zagovarjala drugače, bi bila verjetno – tako razvoj sodnih procesov na vseh sedmih fakultetah – skupaj s sodelavci oproščena. Razvoj okoliščin kaže, da se sodna praksa nagiba k oprostilnim sodbam.

Viri blizu fakultete sicer pravijo, da so sistem za izplačilo dodatkov pripravili strokovni sodelavci in dekanja v ta proces gradnje sistema izplačila dodatkov ni bila posebej vpletena, saj jo je zanimal predvsem razvoj stroke.

V aferi izplačevanja dodatkov za stalno pripravljenost sta za zatožno klop poleg Gabi Čačinovič Vogrinčič stopila še nekdanja dekan in prodekanka fakultete za socialno delo. Prodekanji je tožilstvo očitalo, da je leta 2009 izdala sklep, s katerim je tedanjemu dekanu dodelila neupravičen dodatek k plači. Dekan je v letih od 2009 do 2011 na ta račun prejel dodatnih 4271 evrov.

Proces ni prinesel sistemske dodane vrednosti. Tudi dandanes je v javnem sektorju zelo težko nagraditi uslužbenca, ki dela več od opravil, predvidenih z umeščenostjo v plačne razrede.

»Gre za prvo pravnomočno vsebinsko odločitev zaradi nezakonitega izplačevanja dodatkov za stalno pripravljenost na Univerzi v Ljubljani. Sodba je pomembna z vidika, da je s tem sodišče pravnomočno potrdilo očitke tožilstva v obtožnici, da gre v konkretnem primeru za kaznivo dejanje, ki je bilo očitano. Prav tako se je s tem tudi pritožbeno sodišče opredelilo do argumentov, ki so bili predstavljeni tako od tožilstva kot tudi obrambe, in gre za relevantno sodno prakso za podobne primere,« so sodbo komentirali na specializiranem državnem tožilstvu. Skupna protipravna korist vseh treh je znašala dobrih 6000 evrov. V enem primeru je zadeva zastarala.

Zakaj so sodbe tako različne

Sodišča so odločila tudi v primeru fakultete za računalništvo in informatiko ter fakultete za družbene vede, enotne sodne prakse pa ni opaziti. Laike v oči zbode predvsem različno odločanje v podobnih zadevah.

Neuradno smo zbrali pojasnila, ki nekoliko bolje osvetlijo širšo sliko. Fakultete so imele dodatke v internih aktih različno urejene. Zato primeri niso povsem identični, temveč so si podobni. Obrambe obtoženih so izbrale različne taktike; zelo pomembno je, kako se osredotoči obramba; sodišča pa lahko odločajo samo o tistem, kar je v spisu. V konkretnem primeru procesov za stalno pripravljenost Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je od prijave na inšpektorat za javni sektor (januar 2015) do oprostilne sodbe (na prvi stopnji) preteklo devet let in pol. V tako dolgem obdobju je prišlo do prenehanja mandata sodnika, upokojevali so se odvetniki, izvedenih je bilo približno 50 obravnav. Obtoženci in osebje sodišča so na obravnavah preživeli približno 100 ur. Udeleženci procesa stavijo na kvantiteto gradiva, zato spis raste kot kvas, potem pa je čedalje težje opredeliti bistveno. Pa gre za – če nekoliko poenostavimo – dokaj preprost primer. Dokumentacija je bila dosegljiva (ni šlo za prikrivanje ali uničenje), pogodbe, evidence in transakcije so bile zbrane in znane pred začetkom postopka. Treba je bilo samo odločiti, ali je bilo kaj narobe.

Če bi mi nekdo povedal, kaj so v tem postopku izpovedale priče, bi rekla:

'Ne pretiravaj!' dr. Metka Tekavčič

Koliko davkoplačevalskega denarja je omenjeni proces zahteval, bo stvar izračunov in ocen. Po prvih grobih ocenah je znesek med enim in dvema milijona evrov.

Proces pa ni prinesel sistemske dodane vrednosti. Tudi dandanes je v javnem sektorju zelo težko nagraditi uslužbenca, ki dela več od opravil, predvidenih z umeščenostjo v plačne razrede.