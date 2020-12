Agencija Fitch potrdila bonitetno oceno Slovenije

Ljubljana – Agencija Fitch Ratings je že tretjič letos potrdila bonitetno oceno Republike Slovenije pri A (stabilni obeti). V letošnjem letu so bonitetne agencije oceno Slovenije potrjevale, rating agencija Moody's pa je bonitetno oceno celo zvišala.



»Stabilnost bonitetnih ocen je za Slovenijo priznanje, da jo tuje institucije vidijo kot dolgoročno stabilno državo, Agencija Fitch s potrditvijo ocene Sloveniji priznava močno institucionalno strukturo, osredotočenost na človeški razvoj ter verodostojni politični okvir, ki je podprt s članstvom v EU,« odločitev komentirajo na ministrstvu za finance (MF).



Stabilni obeti ocene odsevajo odpornost slovenskega gospodarstva na vplive pandemije covid 19, ki si jo je Slovenija zgradila v preteklih letih z uspešnim reševanjem zunanjih, finančnih in fiskalnih neravnovesij. »Uspešni odzivi fiskalnih politik v preteklosti gradijo zaupanje, da bodo fiskalni primanjkljaji, ki so posledica ukrepov za blažitev posledic epidemije, postopoma odpravljeni, ko bo kriza, ki jo je povzročil covid, pojenjala,« so še prepričani na MF.

