Ali dogovor ali v četrtek prva stavka v Cinkarni

Predlogi uprave Cinkarne Celje in zahteve sindikatov so daleč narazen pri vprašanju, za koliko dvigniti osnovne plače. Sindikata poudarjata, da ni higienično, da ob lanskem 42,3 milijona evrov visokem dobičku nekaterim zaposlenim doplačujejo do minimalne plače. Uprava je na današnjem zboru delavcev predstavila predlog, po katerem nihče ne bi bil več pod minimalno plačo, a da so sindikalne zahteve nerealne. Jutri bodo nadaljevali pogajanja. Če ne bodo uspešni, bo v četrtek stavka.

Predsednik podjetniškega sindikata Cinkarne Celje Franc Grabler je dejal, da so se z upravo dogovorili o skoraj vsem: »O nadomestilu za delo na praznike in dela proste dni, o plačilu regresa, božičnici. Dogovorili smo se o povišanju nadomestil za povračilo potnih stroškov do uredbe, o polnem izplačilu nadomestila za malico. Ostala je le še glavna točka, zaradi katere se običajno povsod začnejo stavke, to je osnovna plača.«

Grabler in predsednik Neodvisnega sindikata Slovenije Cinkarna Celje Ivan Žaberl še nista hotela povedati, za koliko zahtevajo sindikati dvig osnovnih plač. Je pa Grabler poudaril, da je ključno, da nihče več ne bi bil pod minimalno plačo: »Pri dobičkih, ki smo jih ustvarili lansko leto, imamo še vedno ljudi, ki jim doplačujemo do minimalne plače. To je katastrofalno! Teh ljudi je okoli deset odstotkov.« Dodal je, da se sicer borijo za dvig plač za vse zaposlene.

Sindikalista Ivan Žaberl (levo) in Franc Grabler pravita, da bodo vztrajali pri zahtevah, saj ni higienično, da ima družba take dobičke, hkrati pa imajo nekateri osnovno plačo nižjo od minimalne. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Uprava: Sindikat bo moral znižati pričakovanja

Uprava Cinkarne Celje je sporočila, da je tudi njihov predlog, ki so ga predstavili zaposlenim, da noben delavec ne bi prejemal minimalne plače. Predsednik uprave Aleš Skok je dodal, da je število zaposlenih pod minimalno plačo okoli 35: »Manjše število zaposlenih je padlo pod minimalno plačo. Ne, ker bi mi plače znižali, ampak ker je država dvignila minimalno plačo.« Poudaril je, da je razkorak med zahtevami sindikatov in predlogom uprave precejšen ter da mora sindikat znižati visoka pričakovanja: »Naša panoga je ciklična, letošnji rezultati bodo nižji kot lanski. Uprava mora imeti tak predlog, ki pomeni vzdržnost poslovanja. Mi želimo zagotoviti nadpovprečno visoke plače za cinkarnarje ne samo danes, ampak tudi jutri, v naslednjih petih, desetih letih. Zato potrebujemo denar tudi za vlaganja v podjetje.«

Tudi uprava noče povedati konkretno, za koliko predlagajo zvišanje plač, Skok je dejal le, da bo skupaj s to rastjo rast osnovnih plač »v zadnjih treh letih kumulativno višja od uradne inflacije«. Dodal je, da morajo zagotoviti ravnotežje med različnimi interesi: »Med delničarji, ki pričakujejo višje dividende po lepem letu. Tu so pričakovanja lokalne skupnosti glede sponzorstev in drugega sodelovanja. In seveda najpomembnejše – pričakovanja zaposlenih.« Kolikšne dividende bodo predlagali, Skok še ni mogel povedati.

Predsednik uprave Aleš Skok: »Z vidika uprave ni prav nobenega razloga za stavko, ker so naši pogoji taki, da bi lahko trdil, da se uvrščamo v vrh slovenskih podobnih družb.« FOTO: Špela Kuralt/Delo

Prva stavka?

V Cinkarni so opozorili, da je njihova povprečna mesečna plača 28,6 odstotka nad povprečno mesečno plačo v državi, zaposleni so dobivali tudi nadpovprečna božičnico in regres. Grabler pri tem opozarja: »Ogromno zaposlenih je pod tem povprečjem. Statistika je eno, realnost je pa druga stvar. Realnost naših ljudi je, da imajo v žepu ne zmeraj manj, ampak manjšo vrednost. Tisoč evrov je bilo pred tremi leti več, kot je danes.«

Skok je priznal, da je upravo napoved stavke, ki po njegovih besedah ni potrebna in bi bila prva v Cinkarni do zdaj, presenetila. Grabler je poudaril, da so se za to odločili, ker ni bilo pravega odziva na zahteve sindikatov: »To zahtevajo tudi ljudje, ker so videli, da na lep način in z dialogom ne gre več.«

Na dogajanje v Cinkarni Celje se je ob robu mednarodnega industrijskega sejma v Celju odzval tudi gospodarski minister Matjaž Han: »Vem, da je gospodarstvo tisto, ki polni proračun prek prispevkov, plač, dobičkov … Vendarle pa dobiček ne sme biti glavni motiv, ampak tudi zadovoljni delavec, ki ta dobiček tudi ustvarja. Upam, da se bodo usedli skupaj za mizo in pogovorili.«