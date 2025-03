Ali se Mercator res prodaja skladu CVC Capital?

Globalni finančni sklad CVC Capital Partners naj bi prevzel veliko večino podjetij v lasti hrvaške skupine Fortenova, vključno s slovenskim trgovcem Mercatorjem, danes poroča Dnevnik, vendar naši neuradni viri to zanikajo. Odgovore Fortenove še čakamo. Po pisanju časnika naj bi v lasti Fortenove ostala hrvaška trgovska veriga Konzum in eno od dveh njenih največjih živilskih podjetij, bodisi Jamnica bodisi mesnopredelovalna družba Pik Vrbovec, medtem ko naj bi Mercator prešel v last sklada CVC Capital Partners.

Naši neuradni viri trdijo, da to ne drži, češ da se Fortenova trenutno ukvarja predvsem z refinanciranjem dolga, ki ga ima do investicijske družbe HPS Investment Partners. Prav zato se menda o tem pogovarja z različnimi skladi in finančnimi institucijami.

Refinanciranje dolga

Skupščina Fortenove je namreč novembra lani odobrila refinanciranje obstoječe obveznice Fortenova Group pri trenutnem večinskem upniku, družbi HPS Investment Partners. Šlo je za refinanciranje dolga v višini do 1,22 milijarde evrov za obdobje do konca prvega četrtletja 2026. Takrat so iz Fortenove tudi sporočili, da bo ta ureditev zmanjšala dejanske letne stroške financiranja in tudi diskont pri izdaji obveznic. »Obenem so s podaljšanjem aranžmaja s HPS izpolnjeni predpogoji, da Fortenova Group v letu 2025 pridobi bonitetno oceno in kot naslednji korak nadaljuje refinanciranje aranžmaja HPS s tradicionalnimi finančnimi institucijami,« so navedli takrat. Konec januarja letos pa je hrvaška skupina zaključila še prodajo kmetijskega segmenta družb. Od nje je Podravka kupila Belje, Vupik, PIK Vinkovci, Energijo Gradec, Belje Agro-Vet in Felix, za kar je odštela 333 milijonov evrov kupnine.

Zato naj bi se zdaj Fortenova pogovarjala o razdolžitvi in refinanciranju dolga. V okviru tega je po naših informacijah bolj kot prodaja Mercatorja možen vstop novega vlagatelja v lastniško strukturo hrvaške skupine. Poznavalcem se zdi tudi malo verjetno, da bi se ta odločila za prodajo Mercatorja brez Konzuma, saj so poslovne funkcije tesno prepletene s hrvaškimi lastniki.

Dnevnik še navaja, da bi lahko bilo nedavno zapiranje poslovalnic Mercator tehnike povezano s prodajo slovenskega trgovca CVC Capitalu.