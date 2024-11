Mercator odstopil od nakupa Tuša

Mercator in njegova lastnica Fortenova sta v petek prodajalce Engortuša obvestila o odstopu od nakupa Tuša, je sporočil izvršni direktor Tuš holdinga Andraž Tuš. Pojasnil je, da se je 15. novembra iztekel rok za podaljšanje obdobja ekskluzivnosti pri nakupu stoodstotnega deleža v družbi Engrotuš. »Poudarjamo, da sta prodajalca izpolnila svoje pogodbene zaveze ter pravočasno izpolnila potrebne odložne pogoje za zaključek transakcije, kupcu pa kljub temu ni uspelo pridobiti odobritve transakcije pri pristojnem varuhu konkurence, zaradi česar je namesto enostranskega podaljšanja roka prodajalce obvestil o odstopu od pogodbe,« je sporočil.

Tuš je dodal, da je bilo vodenje postopka pred varuhom konkurence izključno v domeni kupca, sam postopek pa je bil dodatno obremenjen z vzporednim postopkom konsolidacije lastniške strukture Mercatorja, ki je potekal pred evropsko komisijo. Kot smo poročali, je postopek pridobivanja soglasja za prevzem Engrotuša iz Agencije za varstvo konkurence prešel na evropsko raven, nato pa se je poleti na zahtevo Fortenove vrnil v pristojnost AVK, ki postopek še vodi. Na AVK uradno o odstopu Mercatorja od nakupa Engrotuša še niso bili obveščeni. Po naših informacijah postopek tudi še ni bil tako daleč, da bi lahko Mercator oziroma Fortenova dobila signal, ali bo dovoljenje za koncentracijo izdano ali ne.

V Mercatorju so s pojasnili glede odstopa od posla skromni: »V zvezi z odstopom od pogodbe za nakup Engrotuša vam sporočamo, da ključni pogoji, ki jih predvideva pogodba, na žalost ne bodo izpolnjeni. Zato smo sprejeli odločitev, da od pogodbe odstopimo.«

Zaskrbljenost zaradi vpogleda v poslovanje

Andraž Tuš Foto Blaž Samec/Delo

»Želimo izpostaviti našo zaskrbljenost zaradi dejstva, da je kupec Poslovni sistem Mercator v procesu skrbnega pregleda in med transakcijo pridobival ključne informacije o poslovanju Engrotuša, ki bi jih lahko morebiti uporabil kot konkurent družbe Engrotuš, zato bomo spremljali njihove aktivnosti in po potrebi sprožili ustrezne postopke, s katerimi bomo zaščitili podjetje Engrotuš,« je po propadu prodaje slovenske trgovske družbe povedal Andraž Tuš. Dodal je, da družbenika Engrotuša – Sklad Alfi in družina Tuš – ostajata zavezana dolgoročnemu razvoju in uspešnemu poslovanju podjetja, obenem bodo nadaljnje aktivnosti usmerjene tudi v iskanje možnosti prodaje podjetja resnejšim kupcem.

Pavao Vujnovac Foto Neja Markicevic/Cropix

Fortenova je od nakupa Tuša odstopila nekaj mesecev po tem, ko je večinski lastnik živilsko-trgovske skupine postal hrvaški poslovnež Pavao Vujnovac, ki je v poslovodstvo Fortenove septembra za glavnega finančnega direktorja nastavil Damirja Spudića. Novi lastnik je menda zelo aktivno vpet v operativno vodenje Fortenove in se je tako odločil tudi odstop od nakupa Tuša, čeprav bo pri tem po neuradnih podatkih izgubil pet milijonov evrov varščine. Celotna transakcija je bila sicer vredna okoli 30 milijonov evrov.

V finalu prodajnega postopka za Tuš se je poleg Fortenove za nakup trgovske družbe potegovala tudi nemška trgovska veriga Rewe. Ena večjih evropskih trgovskih skupin, ki ima med drugim v lasti tudi trgovine Billa, je po naših neuradnih informacijah za nakup še zainteresirana.

Kaj odstop od posla pomeni za Mercator?

Mercator je nakup Engrotuša med drugim zanimal tudi zato, ker bi s tem tudi lastnik 30.000 kvadratnih metrov velikega logističnega Tuševega centra v Celju, s katerim bi v kombinaciji s še kakšno lokacijo lahko pokrili logistične potrebe. Da računajo na ta Tušev center, je v pogovoru za Jutarnji list že pred časom napovedal tudi prvi mož hrvaške skupine Fortenova Fabris Peruško. Kot smo poročali, s tem Mercator tudi ne bi več imel potrebe po gradnji logističnega centra v ljubljanskem BTC, ki naj bi nadomestil sedanjih šest centrov na različnih lokacijah po Sloveniji in pomagal znižati stroške logistike ter povečati učinkovitost. Zdaj bi to po naših neuradnih informacijah lahko spet postalo aktualno, še posbelj, ker so za projekt uspeli pridobiti večino dovoljen. V Mercatorju zadeve ne komentirajo. Spomnimo da, je bila naložba v 80.000 kvadratnih metrov velik center v BTC sprva ocenjena na okoli 100 milijonov evrov in naj bi bila končana do leta 2021, a se je v vmesnem času vse skupaj občutno podražilo.