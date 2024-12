Letošnje božičnice od 240 do 5000 evrov

V nadaljevanju preberiite:

Lani je božičnico ali nagrado za uspešnost zaposlenim izplačalo 16.650 delodajalcev, desetina več kot leto prej, nakazila pa so v povprečju znašala 1352 evrov bruto, kar je 12 odstotkov več kot leto prej, kažejo podatki Fursa. V zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so podjetja tudi letos pozvala k njihovemu izplačilu, ponekod so to že napovedali, marsikje pa o tem še niso sprejeli odločitve. Andrej Zorko iz ZSSS se boji, da bi lahko bilo ohlajanje gospodarstva izgovor, da se delavcev ne nagradi.