Alpina začela z nižanjem števila zaposlenih

Alpina v globoki izgubi

Alpina je 38 zaposlenim vročila odločbe o prekinitvi delovnega razmerja, poroča Radio Slovenija. Za polovico bodo uporabljene mehke metode, denimo upokojitev. Na lokaciji v Žireh bo tako delalo 269 zaposlenih. »Prodaja v diviziji moda in smučarskih čevljev se je ustavila,« je povedal direktorin dodal, da so bili ukrepi na kadrovskem področju nujni. Alpina je sicer izkoristila možnost, ki jih je ponujal program PKP, zdaj pa so omejeni, ker so sprožili nižanje števila zaposlenih oziroma program presežnih delavcev. Bogataj izgube ni želel razkriti , za Radio Slovenija je povedal, da je »izguba v višini par milijonov evrov.« Poleg tekoče izgube je težava Alpine 10 milijonov dolga pri upniku DUTB, ki je tudi njena lastnica. Ni pa vse črno, naročila tekaške in treking opreme je dobra, konča Bogataj.