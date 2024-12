Apple se približuje vrednosti štirih bilijonov dolarjev

Tržna vrednost Appla, ki je največ vredno podjetje na svetu, se približuje zgodovinski vrednosti štirih bilijonov dolarjev. Ceno delnice poganjajo vlagatelji, ki si obetajo, da bo napredek pri dolgo pričakovani izboljšani uporabi umetne inteligence poživil upočasnjeno prodajo iPhona.

Apple je od začetka novembra v tekmi za novi borzni mejnik prehitel Nvidio in Microsoft, saj je zaradi približno 16-odstotnega skoka delnic k tržni kapitalizaciji dodal približno 500 milijard dolarjev.

Ta rast vrednosti delnic izraža »navdušenje vlagateljev nad umetno inteligenco in pričakovanje, da bo to povzročilo supercikel nadgradenj iPhona«, je za Reuters ocenil Tom Forte, analitik v Maxim Group, ki svojim vlagateljem glede delnice Appla priporoča, da jih obdržijo.

Več od Nemčije in Švice skupaj

Konec decembra je tržna vrednost Appla dosegla 3,85 bilijona dolarjev, kar je skupaj več od vrednosti delnic na glavnih borzah v Nemčiji in Švici, vključenih v indeksa DAX in SMI. Hkrati je bilo podjetje iz Silicijeve doline, pri katerem rast poganjajo tako imenovani supercikli iPhona, prvo, ki je doseglo prejšnje mejnike bilijonov dolarjev tržne vrednosti.

V zadnjih letih pa so vlagatelji podjetje tudi kritizirali, ker da počasi načrtuje svojo strategijo uporabe umetne inteligence, medtem ko so Microsoft, Alphabet, Amazon in Meta Platforms na tem področju naredili odločne korake naprej in prevladali v uporabi nastajajoče tehnologije.

Nevarna Nvidia

Vrednost delnic Nvidie, ki je iz navdušenja nad umetno inteligenco »potegnila« največ, je v zadnjih dveh letih zrasla za več kot 800 odstotkov. Za primerjavo: vrednost delnic Appla se je v istem obdobju »komaj« podvojila.

Apple je letos junija končno razkril načrte za integracijo generativne umetne inteligence na vseh področjih svojih aplikacij, na začetku decembra pa je začel v svoje naprave vgrajevati chatGPT.

Podjetje pričakuje, da se bodo skupni prihodki v prvem četrtletju novega poslovnega leta (ki za Apple že teče) povečali na »nizke do srednje enomestne številke« – kar je skromna napoved rasti za praznično nakupovalno sezono. Ta zadržanost med vlagatelji postavlja tudi vprašanja o tem, kako v resnici poteka prodaja nove serije iphona 16.

Pa vendar analitiki pričakujejo, da se bodo prihodki od prodaje iphonov leta 2025 spet okrepili. »Kratkoročna napoved za prodajo iphona je še vedno precej umirjena. To je posledica omejenih funkcij apple intelligence in geografske razpoložljivosti. Ko se bo oboje razširilo, se bo povečalo tudi povpraševanje,« je dejal Erik Woodring, analitik v investicijski banki Morgan Stanley.

INFOGRAFIKA: Delo

Buffett Apple prodaja

Nedavna rast delnic je Applovo razmerje med ceno in dobičkom (P/E) potisnila na 33,5, kar je blizu najvišje vrednosti v zadnjih treh letih in tudi več v primerjavi z 31,3 za Microsoft in 31,7 za Nvidio.

Delnice Appla pa je letos, na primer, prodala investicijska družba Berkshire Hathaway znanega vlagateljskega guruja Warrena Buffetta, ki so bile njena največja posamična naložba. Finančni konglomerat se je na splošno umaknil iz delnic zaradi pomislekov, da so njihova vrednotenja že preveč »raztegnjena« navzgor. »Sumim, da delnice čez tri leta ne bodo tako drage, kot so zdaj,« je dejal Eric Clark, portfeljski upravitelj sklada Rational Dynamic Brands Fund, ki ima delnice Appla.

Apple se spopada tudi s tveganjem povračilnih (kitajskih) carin. Če bo novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump izpolnil svojo obljubo, da bo na vse blago, ki prihaja iz Kitajske, uvedel najmanj desetodstotne carine. »Menimo, da si bo Apple verjetno izboril izjeme za izdelke, kot so iphone, mac in ipad, podobno kot se je zgodilo v prvem krogu carin za Kitajsko leta 2018,« je dejal Woodring.

Tehnologija kot novo zlato

Tudi delnice Appla so pred božičem med razprodajo na Wall Streetu, potem ko je Federal Reserve napovedala počasnejše zniževanje obrestnih mer za prihodnje leto, izgubile nekaj vrednost. Vendar vlagatelji pričakujejo, da bo širok trend sproščanja denarne politike prihodnje leto podprl borze.

»Vlagatelji so začeli tehnološka podjetja zaradi rasti njihovih dobičkov obravnavati kot nov naložbeni sektor, ki je lahko način obrambe pred pretresi,« je dejal Sam Stovall, glavni naložbeni strateg v CFRA Research. »Glede ukrepov Feda bi se lahko pokazalo, da bodo na koncu imeli večji vpliv na sektor potrošnih dobrin in finančno dejavnost, manj pa na tehnologijo,« je še povedal.

»Applovo približevanje tržni kapitalizaciji štirih bilijonov dolarjev je dokaz njegove trajne prevlade v tehnološkem sektorju. Ta mejnik krepi njegov položaj Appla kot vodilnega podjetja na trgu in inovatorja,« je ocenil Adam Sarhan, glavni izvršni direktor družbe 50 Park Investments.