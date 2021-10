Apple zaradi pomanjkanja čipov omejuje izdelavo iphonov

Apple pred božično-novoletnimi prazniki zaradi pomanjkanja čipov na trgu najverjetneje ne bo dosegel postavljenih ciljev pri proizvodnji novih iphonov. V podjetju so načrtovali, da bodo do tedaj proizvedli 90 milijonov modelov iphone 13, portal Bloomberg pa razkriva, da so se v podjetju sprijaznili z deset milijonov nižjo številko. Doslej se je s pomanjkanjem polprevodnikov soočala avtomobilska industrija, suša na trem področju se očitno širi tudi v industrijo zabavnih naprav. Kot smo poročali, avtoproizvajalci želijo manj zmogljive čipe, proizvajalci zabavnih naprav pa bolj zmogljive.

Ameriški proizvajalec je štiri modele najnovejše linije pametnih telefonov predstavil prejšnji mesec, povpraševanje pa je po navedbah analitika Dana Ivsa iz Wedbusha zelo močno, zlasti na Kitajskem in v ZDA.

»Če bo povpraševanje raslo tako kot doslej, bo Applu pred praznično sezono zmanjkalo več kot pet milijonov,« je dejal. Bloomberg, ki se sklicuje na anonimni vir, poroča, da naj bi proizvedli okoli 80 milijonov telefonov iz nove linije, kar je deset milijonov manj od prvotnih napovedi.

Kot ob tem poroča francoska tiskovna agencija AFP, je prvi mož podjetja Tim Cook ob predstavitvi četrtletnih poslovnih rezultatov konec julija opozoril, da bodo imele težave v dobavni verigi večji vpliv na poslovanje v tem četrtletju kot v prejšnjem.